Barum Czech Rally Zlín 2024 startuje: Vydrží Kopeckého výhry? (+ výsledky po RZ1)

Předposlední díl domácího šampionátu bude pro všechny jeho účastníky mimořádně důležitý. Obvyklé bodové příděly se totiž tentokrát násobí koeficientem 1,5, Barumka tak může výrazně promluvit do dění v českém mistrovství.

Na startu 33 vozů Škoda

Vozy Škoda dominují startovní listině letošní „Barumky“. Mezi přihlášenými nechybí ani žádný z podporovaných dealerských týmů. Se startovním číslem 11 pojede posádka Erik Cais – Igor Bacigál, číslo 15 dostala vedoucí dvojice mistrovství ČR Dominik Stříteský – Jiří Hovorka. Úřadujícím českým mistrům Janu Kopeckému s Janem Hlouškem bylo přiděleno číslo 16 a Adam Březík s Ondřejem Krajčou odstartují s číslem 17. Posádka Věroslav Cvrček a Tomáš Prokorát, kteří se přihlásili pouze do mistrovství ČR, od pořadatelů obdrželi startovní číslo 40. K favoritům na stupně vítězů v absolutním pořadí patří i špičkoví účastníci mistrovství Evropy, z nichž mnozí usednou do vozů Škoda Fabia RS Rally2. Vysoko míří zejména Francouz Mathieu Franceschi, Rumun Simone Tempestini a Španěl Efrén Llarena, překvapit mohou Polák Mikolaj Marczyk, Ital Andrea Mabellini nebo Rakušan Simon Wagner.

Kopecký se těší, Pech si zvyká

Dvaačtyřicetiletý Jan Kopecký kraluje Barum rallye nepřetržitě od roku 2015. Letos stále čeká na premiérovou výhru v mistrovství ČR a v průběžném pořadí je druhý s odstupem 23 bodů za Stříteským. „Čeká nás velmi náročná soutěž a kvalitní konkurence. Pořadatelé opět připravili těžké rychlostní zkoušky, z nichž bych vyzdvihnul především úsek Bunč. Tam nás čeká nejen dlouhý šotolinový úsek, ale také zrádný úzký sjezd do cíle. Do průběhu také asi promluví proměnlivé počasí. My se strašně moc těšíme na davy fanoušků a neopakovatelnou atmosféru soutěže,“ uvedl Kopecký.

Pro EuroOil team je letošní sezóna tou poslední s jejich speciálem Ford Focus RS WRC 06. Jelikož by na „Barumce“ museli s tímto vozem startovat až za celým závodním polem mistrovství Evropy, rozhodli se zde vyzkoušet další vůz kategorie R5. „Během letošního roku jsme již na Rallye Plzeň vyzkoušeli Citroen R5. Musím říci, že rozdíl v ovládání focusu a vozu R5 je větší, než jsem čekal. Bude určitě nějakou dobu trvat, než začnu auto využívat a najdu potřebné hranice. Na Barumku jsme si zapůjčili škodovku, se kterou běžně závodí Vojta Štajf. Chtěli bychom tady získat co nejvíce zkušeností s jízdou ve vozu této kategorie. To by nám mělo usnadnit výběr závoďáku na příští rok,“ vysvětluje Pech důvody volby auta na Barum Rally Zlín, po které ho čekají další testy Citroenu a Toyoty Yaris.

Peugeoty uzavřou sezonu

Sedmé pokračování Peugeot Rally Cupu ukončí letošní sezonu na 53. ročníku Barum Czech Rally Zlín. Ve startovní listině figuruje patnáct posádek s vozy Peugeot, devět z nich je přihlášeno do pohárového seriálu. Barumka rozhodne o celkovém vítězi, nejblíže k prvenství má René Dohnal, kterému stačí ukořistit jediný bod. Jeho největší rival David Štefan totiž ve Zlíně nestartuje.

Barumku tentokrát vynechává také Filip Ocelka, chybět naopak nebude průběžně třetí Miroslav Číž. Na premiéru v Peugeot Rally Cupu se chystá talentovaný Daniel Polášek, jeho jmenovec Daniel Cáb a Petr Lukašík. Kompletní výčet doplňuje David Ševčík, Jakub Schimmer, Jan Procházka, Bulhar Lyuben Kamenov a favorizovaný René Dohnal. Z devíti pohárových vozů Peugeot je pět speciálů 208 Rally4, čtyři jsou pak ve starší, ale stále velice úspěšné verzi 208 R2. Nejblíže k vítězství v Peugeot Rally Cupu má René Dohnal. Průběžné vedení drží i mistrovství ČR ve skupině vozů s jednou poháněnou nápravou a k vítězství v pohárovém seriálu mu stačí jeden jediný bod. Prozatím stejný počet 44 bodů má na svém kontě David Štefan, ten se ale letos soustředí na vybrané zahraniční podniky a do bojů na Barumce nezasáhne. Průběžně třetí je Miroslav Číž.

„Barumka je pro nás pravidelně vrcholem celé sezóny. Atmosférou se ničemu nevyrovná, po sportovní stránce není co dodat a naše posádky mají skvělou příležitost k porovnání s evropskou konkurencí. Peugeotů je ve startovní listině celá řada, což dokazuje úspěšnost naší závodní dvěstěosmičky,“ doplnil Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR.

Kudy vedou cesty Barumky

Barum rally se do ostrého tempa rozjede tradičně v pátek večer okruhovou rychlostní zkouškou v ulicích města. První vůz se objeví na trati ve 21:15 hodin, poté posádky odevzdají soutěžní vozy do uzavřeného parkoviště pod Obchodním domem Zlín. První etapa startuje pod zlínským Velkým kinem v sobotu 17. srpna v 7:30 hodin, po patnáctiminutovém ranním servisu čekají na účastníky čtyři rychlostní zkoušky v pořadí Březová (12,73 km), Kateřinice (7,49 km), Rajnochovice (13,19 km) a po roční absenci se vrací Bunč (18,04 km). Po půlhodinovém servisu soutěž pokračuje druhými průjezdy těmito úseky.

Druhá etapa je na programu v neděli 18. srpna a startuje pod zlínským Velkým kinem již v 6:40 hodin. Posádky zamíří k rannímu servisu do Otrokovic a poté na ně čekají úseky Semetín (11,51 km), Pindula (16,57 km) a Halenkovice (12,48 km), které se opět pojedou dvakrát s třicetiminutovou polední přestávkou na servis. V cíli soutěže před zlínskou radnicí se první vůz objeví v 17:50 hodin. Celá rallye měří 874,15 kilometrů a je v ní vypsáno patnáct rychlostních zkoušek o celkové délce 193,59 měřených kilometrů.

Program Barum rallye 2024

Pátek 16. 8. – 21.15 RZ1 (9,57 km).

Sobota 17. 8. – 8.58 RZ2 (12,73 km), 10.06 RZ3 (7,49 km), 10.59 (13,19 km), 12.42 RZ5 (18,04 km), 15.35 RZ6 (12,73 km), 16.43 RZ7 (7,49 km), 17.36 RZ8 (13,15 km), 19.19 RZ9 (18,04 km). Etapa měří celkem 112,47 km.

Neděle 18. 8. – 8.23 RZ10 (11,51 km), 9.16 RZ11 (16,57 km), 10.35 RZ123 (12,48 km), 13.08 RZ13 (11,51 km), 14.01 RZ14 (16,57 km), 16.05 RZ15 (12,48 km) – Power Stage. Etapa měří celkem 81,12 km.

Průběžné pořadí (po RZ1 z RZ15)

1. Wagner, Hainová (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) 7:05,5; 2. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +0,8; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +1,0; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +3,0; 5. Mobellini, Lenziová (It./Škoda Fabia RS Rally2) +3,2; 6. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +3,2; 7. LLarena, Fernádezová (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +5,6; 8. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +5,9; 9. Franceschi, Malfay (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +6,1; 10. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) +6,9; 11. Neubauer, Ettel (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) +7,3; 12. Pech, Uhel (Škoda Fabia R5) +9,4; 13. Armstrong, Treacy (Irl./Ford Fiesta Rally2) +11,8; 14. László, Bán ((Maď./ŠkodaFabia RS Rally2) +13,7; 15. Thurn und Taxis, Christian (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +14,3; 16. Jirásek, Maxhů (Škoda Fabia R5) +19,3; 17. Cais, Bacigál (Škoda Fabia RS Rally2) +20,8; 18. Vlček, Kunst (Hyundai i20 N Rally2) +21,3; 19. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +22,7; 20. Jírovec, Jindra (Toyota GR Yaris Rally2) +23,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR

1. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 161 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 138; 3. Březík (Škoda Fabia RS Rally2) 121; 4. Cais (Škoda Fabia RS Rally2) 105; 5. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 85; 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 72; 7. Cvrček (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 67; 8. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 49; 9. Trojan (Škoda Fabia R5) 32; 10. Jírovec (Škoda Fabia R5) 30; 11. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 22; 12. Soldát (Škoda Fabia R5) 8; 13. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 8; 14. Hordossy (Škoda Fabia R5) 6; 15. Brož (Škoda Fabia R5) 5; 16. Kundlák (Opel Corsa Rally4) 4; 17. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 18. Nwelati (Škoda Fabia R5) 4; 19. R. Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 3; 20. Zedník (Ford Fiesta Rally2 MkII) 3; 21. Sýkora (Škoda Fabia R5) 3; 22. Horák (Škoda Fabia R5) 2; 23. Novotný (Opel Corsa Rally4) 1.

Vedení v soutěži (RZ): Stříteský 20, Kopecký 12, Březík 6, Cais 3, Mareš 1, Pech 1.

Vyhrané RZ: Stříteský 14, Kopecký 9, Cais 8, Pech 5, Mareš 5, Březík 5.

Průběžné pořadí ME

1. Paddon (N. Zél./Hyundai i20) 89 bodů, 2. Franceschi (Fr./Škoda Fabia RS) 82, 3. Tempestini (Rum./Škoda Fabia RS) 59, 4. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 53; 5. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 45; 6. Mabelini (It./Škoda Fabia RS Rally2) 44; 7. Armstrong (Irl./Ford Fiesta Rally2) 42; 8. Crugnola (It./Citroën C3 Rally2) 35; 9. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 35; 10. Solberg (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 35; ... 22. Cais 18, 27. Mareš 12. Bodovlo 44 jezdců.