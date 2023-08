Absolutně nejrychlejšího času dosáhl sice Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06), ale ten nemohl bodovat do klasifikace evropského šampionátu (ERC), který je nadřazený národnímu.

S uraženým kolem šampionem

Do závěrečného dne soutěže nenastoupil Rux Alexej Lukjaňuk (Škoda Fabia RS Rally2), který měl v závěru sobotního programu problémy s palivovým čerpadlem. Naopak se do klasifikace vrátil Nor Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2), který měl v sobotu trable s pohonem předních kol. První dvě nedělní zkoušky vyhrál Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), který měl o den dříve defekt a ztratil 1:21,1 minuty. Dopoledne si polepšil v průběžném pořadí z dvanáctého na deváté místo. „Na prvních dvou testech se nám dost dařilo, Měli jsme tam menší krizi před cílem desáté erzety. Upřímně tomu zcela nerozumím, protože s brzdným bodem v tomto místě nebyl nikdy problém. Auto funguje skvěle, je to jen o jemných detailech, díky kterým bychom mohli jet ještě rychleji,“ říkal Cais.

Na první místo průběžného pořadí se dostal Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06), který vzhledem ke svému zařazení do klasifikace mistrovství republiky, vyrážel na trať o 81 minut později než první jezdec. Na vedoucí příčce se udržel celé dopoledne. Když se účastníci soutěže vydali na odpolední opakované průjezdy zkouškami, zrychlil Kopecký a vrátil se na první místo. To už byl ze hry lídr evropského šampionátu Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2) z Nového Zélandu, který urazil pravé zadní kolo. Ovšem ani tento problém ho nepřipravil o zisk titulu. Jeho největší soupeř v boji o celkové vítězství Martin Sesks (Škoda Fabia RS Rally2) skončil mimo první desítku a v závěrečném podniku ERC v Maďarsku už nemůže Paddona předstihnout.

Vzpomínky staré devatenáct let

Staronový český mistr Kopecký se dostal se do opačné situace, než v jaké byl v ročníku 2004. Tehdy byl s vozem Škoda Fabia WRC absolutně nejrychlejší, ale vítězem byl tehdy vyhlášen Simon Jean-Joseph. Jedenačtyřicetiletý závodník získal svůj desátý český titul v kariéře. Poprvé se radoval v již zmiňovaném roce 2004, kdy startoval s vozem Škoda Fabia WRC.

Všechny jeho další české tituly jsou rovněž svázané s mladoboleslavskou značkou – 2012 (Škoda Fabia S2000), 2015 (Fabia R5), 2016 (Fabia R5), 2017 (Fabia R5), 2018 (Fabia R5), 2019 (Fabia R5 a Fabia Rally2 evo), 2021 (Fabia Rally2 evo), 2022 (Fabia Rally2 evo), 2023 (Fabia RS Rally2).

„Cítím se hodně unavený, jako už dlouho ne. Celou soutěž jsme si hlídali nejbližší soupeře v hodnocení mistrovství Evropy, což byl především Maďar Comós, který mě hodně překvapil. Letos dal dvě velké rány a stejně do toho znovu sedl a lítal tady skvěle,“ uvedl Kopecký a dále uvedl: „Byla to klasická Barumka. Jelo se od začátku nadoraz, ať je sucho nebo mokro. Když se podíváte na samotný průběh, tak od první rychlostky až do čtvrté páté jsme byli na druhém místě. V sobotu odpoledne jsem trochu více zrychlil a v neděli dopoledne na desáté zkoušce ještě trochu zatáhli a dali soupeřům najevo, že se dokážeme ubránit.“

Pech: Porážíme je dál

Nejrychlejší v cíli Pech situaci hodnotil situaci následovně. „Jsem strašně šťastný, že se nám podařilo vyhrát, letos počtvrté v absolutním pořadí. Ani nevím, jak to budou organizátoři vyhlašovat, ale nejlepší jsme my. Někomu se nelíbilo, že jsme je poráželi, tak nás vyřadili mimo klasifikaci a my je porážíme dál,“ řekl plzeňský jezdec a k samotnému průběhu soutěže ještě poznamenal: „Byla to asi jedna z nejnáročnějších rallye, jaká tady byla. Od začátku se jelo nadoraz, bez jakéhokoliv taktizování. Tak, jak to děláme v domácím mistráku s Honzou už několik let. V sobotu bylo vytaháno hodně nečistot, ale dneska to vyschlo, takže se to s našimi zkušenostmi dalo jet.“

Konečné pořadí (po RZ13 z RZ13)

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:53:09,4; 2. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +9,1; 3. Csomós, Bán (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +23,4; 4. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) +57,3; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:00,2; 6. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:01,0; 7. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:09,5; 8. Cais, Bacigál (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:20,5; 9. Llarena, Fernandezová (Šp./Škoda Fabia R5) +1:42,7; 10. Franceschi, Malfoy (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +1:57,8; 11. Tempestini, Itu (Rum./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:13,0; 12. Sesks, Francis (Lotyš./Škoda Fabia RS Rally2) +4:04,8; 13. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia R5) +5:43,3; 14. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +5:44,2; 15. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) + 6:25,9; … 25. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +13:56,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Pořadí mistrovství ČR (po 6 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 364,5 bodů; 2. Březík (Škoda Fabia R5 a Rally2 evo) 230; 3. Stříteský (Škoda Fabia R5) 220,5; 4. Cvrček (Škoda Fabia R5) 196; 5. Jirásek (Škoda Fabia R5) 155; 6. Vlček (Hyundai i20 Rally2) 141; 7. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 133,5; 8. Trojan (Škoda Fabia R5) 82; 9. Soldát (Škoda Fabia R5) 74; 10. Cais (Škoda Fabia RS Rally2) 57; 11. Jirovec (Alpine A110 RGT, Škoda Fabia R5) 47,5; 12. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 46; 13. Šimek (Ford Fiesta R5) 44; 14. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 39,5; 15. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30.

Výsledky jsou neoficiální.