Barum rallye 2019 v cíli: Titul pro Kopeckého a Mareše

V neděli byly na programu soutěže tři rychlostní zkoušky a každá se jela dvakrát. Celkem dnes měřily 103,34 kilometrů a odehrávaly se na nich zejména zpočátku dramatické momenty.

Pindula likvidovala závodníky

Do závěrečného dne nenastoupil Polák Lukasz Habaj (Škoda Fabia R5), kterého nepustili dál techničtí komisaři. Ochranný rám na pravé straně vozu byl totiž po sobotním nárazu vážně poškozen. Drama se začalo dít na RZ11, prvním průjezdu legendární zkouškou zvanou Pindula. Nejprve havaroval Rus Nikolaj Grjazin, když v rychlé pravé zatáčce byl příliš široký a levou zadní částí své fabie trefil můstek. Zůstal stát nepojízdný v protisměru erzety a zkouška musela být přerušena.

Rychlostní zkoušku nedokončil ani Václav Pech (Ford Fiesta R5), jenž si stěžoval na problémy s řídicí jednotkou. Jeho šance zastavila poškozená poloosa. Druhé přerušení rychlostky nastalo ve chvíli, kdy Roman Odložilík (Škoda Fabia R5) trefil balíky slámy v retardéru, a vůz začal hořet. Požár byl naštěstí rychle uhašen a soutěž pokračovala. Ze hry byl následně kvůli vylomenému kolu Miroslav Jakeš a kvůli technickým problémům skončil také Karel Trojan (oba Škoda Fabia R5).

V závěrečné sekci měřených testů se situace spíše uklidnila, aby vygradovala v úplném finiši. Defekt pravého předního kola měl Tomáš Pospíšilík, ale o místo v první desítce nepřišel. Naopak s osmou pozici celkově a pátou v hodnocení českých jezdců přišel Vojtěch Štajf, který havaroval. Zlínská soutěž se tak stala jediným domácím podnikem, který se mu nepodařilo dokončit. Smolařem poslední erzety se stal rovněž Martin Vlček (Hyundai i20 R5), který trefil ve velké rychlosti strom. Se spolujezdcem byli převezeni na lékařské vyšetření. Řidič Martin Vlček utrpěl zranění páteře a čeká ho operace. Oba zůstali v nemocnici na pozorování. Závěrečná zkouška byla znovu zastavena a následně zrušena. Všem posádkám, které do zkoušky neodstartovaly, byl přidělený náhradní čas.

Přijede si pro desátou výhru?

Od šesté rychlostní zkoušky ovládl Jan Kopecký letošní ročník Barum Czech Rally Zlín a na prvním místě přijel do cíle s převahou 1:31,5 sekundy na druhého v pořadí. Český pilot má náročný program, protože ještě v neděli večer odjížděl do Prahy. V pondělí ráno odlétal do Německa, kde ho již stejný den odpoledne čekaly první tréninkové jízdy na nadcházející podnik mistrovství světa Německou rallye (23.-25. 8.).

„V sobotu to bylo složité, protože na mnohých místech trati bylo vlhko a dost to klouzalo. Navíc oba ruští soupeři nastolili hodně ostré tempo, které bylo místy až za hranou. Nakonec na to sami doplatili, když udělali defekty a tím se sami dostali ze hry. Pro nedělní erzety bylo důležité neudělat tempo, krotit závodní emoce, abych nemusel jít do maximálního rizika. Máme totiž letos před sebou ještě další starty. Povedlo se nám tady otestovat nastavení, které přeneseme na auto v podniku mistrovství světa. Samozřejmě dostávám otázky, zda si přijedu v dalších letech do Zlína pro pohár za desáté vítězství na Barumce, ale na odpověď je ještě hodně brzy.“

Rozhodly tři desetiny

V neděli pokračoval napínavý souboj o evropský titul v kategorii ERC Junior mezi Filipem Marešem a Britem Chrisem Ingramem (oba Škoda Fabia R5). „Přibrzdil jsem u havarovaného Grjazina, ale komisaři mi nechtějí přiznat čas zpět, budu si to muset vyjet na trati,“ prohlásil Mareš. V závěru dvanácté zkoušky se Igram roztočil na šotolině a díky tomu se mu Mareš přiblížil na 1,3 sekundy. Na třinácté zkoušce se posunul český soutěžák před britského soupeře a tím pádem se přiblížil celkovému vítězství v evropském šampionátu.

Jejich souboj postupně gradoval až do závěrečného měřeného testu. V předposlední erzetě se posunul Ingram zpět před svého českého soupeře a před rozhodujícím bojem měl k dobru 0,6 sekundy. Na erzetě dlouhé 24,88 kilometru byl Mareš lepší o 0,9 sekundy a v konečném účtování mu zůstalo dobru 0,3 sekundy! Neuvěřitelně malý časový rozdíl tak rozhodl celou sezonu i o majiteli finanční prémie 100 000 eur pro celkového vítěze šampionátu. Uvedenou částku použije Mareš pro start v posledních dvou podnicích letošního šampionátu na Kypru (27.-29. 9.) a v Maďarsku (8.-10. 11).

Jeď klidně a tlač

A co říkal těsně před cílovou rampou nový evropský šampion Filip Mareš? „Nevím, kde se mi podařilo získat tři desetiny sekundy na Chrise Ingrama, ale vím, kde jsem je ztratil. To bylo ve chvíli, kdy bylo nutné přibrzdit u havarovaného vozu Nikolaje Grjazina, kde jsme nechali tři čtyři sekundy. Když si vezmete, že mezi Igramem a mnou nebyl během Barumky nikdy rozdíl větší než sedm sekund, tak se jednalo o důležitý čas. Před posledními třemi erzetami mi šéf týmu Roman Kresta řekl: „Jeď klidně a tlač. Tak jsem ho poslechl.

Nejsem typ jezdce, který zahodí pud sebezáchovy. Řekli jsme si s navigátorem Honzou Hlouškem o místech, kde víme, že se dá ještě o něco rychleji než dosud. Za daných okolností to stačilo a žádný vyloženě krizový moment jsme neměli.

Určitě považuji daný výsledek za svůj největší úspěch a současně i splněný cíl. Povedlo se nám vyhrát, získat finance na poslední dva podniky a v polovině srpna ještě nemusíme končit sezonu. Užívám si, že můžu závodit s tak skvělým autem jako je Škoda Fabia R5.“

Švagr Kresta poradil Kostkovi

V cíli letošní soutěže však nebyli Kopecký a Mareš jedinými spokojenými Čechy. Radost vyzařovala i z rozesmáté tváře v cíli čtvrtého Tomáše Kostky (Škoda Fabia R5). Pro ostříleného borce to byl již třináctý start na domácím podniku. Čtvrtým místem navázal na stejný výsledek z roku 2017. Jeho největším zdejším úspěchem je druhá příčka v sezony 2016 a v roce 2014 skončil třetí. Letos startoval s vozem, který připravil tým jeho švagra Romana Kresty.

„Suprově jsem se svezl především v neděli a náramně jsme si to se spolujezdcem náramně užili. Švagr Roman mi dal několik důležitých rad ohledně pneumatik a pomohl mi s jejich výběrem. Dvakrát jsem sice auto na erzetách lovil odněkud z křoví, ale to je tady normální. Člověk musí zkrátka vždycky počítat s tím, že Barumka je tradičně nejobtížnější česká soutěž,“ prohlásil Kostka.

Nejmladší s R5 byl nadšený

Pětadvacetiletý Tomáš Pospíšilík byl nejmladším jezdcem startovního pole, který řídil vůz specifikace R5, jichž bylo ve startovním poli celkem 34. S vozem Škoda Fabia R5 startoval letos ve třetím domácím podniku. Na Valašské rallye havaroval, na Rallye Hustopeče skončil devátý a na „Barumce“ byl absolutně osmý a v hodnocení mistrovství republiky obsadil dokonce skvělé páté místo!

„Tohle byl nejlepší víkend mojí kariéry. Krásné počasí vytvořilo nádhernou kulisu soutěži, akorát občas to bylo v lese kluzké a tradičně hodně náročné. V předposlední erzetě jsem trefil nějaký kámen skrytý v trávě, naštěstí to nemělo zásadní vliv na chování auta i náš výsledek. Děkuji celému týmu i svým rodičům. Splnil se mi sen a být v desítce na Barum rallye je zkrátka fantastické,“ řekl Pospíšilík.

Konečné pořadí Barum rallye:

Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) 2:05:17,4; 2. Mareš, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5) +1:31,5; 3. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5) +1:31,8; 4. Kostka, Kučera (ČR/Škoda Fabia R5) +1:51,1; 5. Griebel, Winkelhofer (Něm./Škoda Fabia R5) +2:49,7; 6. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia R5) +3:07,9; 7. Tarabus, Trunkát (ČR/Škoda Fabia R5) +3:15,4; 8. Pospíšilík, Hovorka (ČR/Škoda Fabia R5) +5:38,5; 9. Rujbr, Švec (ČR/Škoda Fabia R5) +5:50,0; 10. Bisaha, Těšínský (ČR/Hyundai i20 R5) +6:30,7; 11. Jelínek, Ingr (ČR/Škoda Fabia R5) +6:47,3; 12. Březík, Omelka (ČR/Škoda Fabia R5) +6:51,9; 13. Franceschi, Manzo (Fr./Ford Fiesta R2T19) +10:32,6; 14. Llarena, Fernandez (Šp./Peugeot 208 R2) +10:36,6; 15. Cais, Žáková (ČR/Ford Fiesta R2T19) +10:42,2; … 18. Lukjaňuk, Arnautov (Rus./Citroën C3 R5) +12:11,4; 27. Semerád, Hlávka (ČR/Opel Adam R2) +14:20,5.

Výsledky jsou neoficiální

Konečné pořadí mistrovství ČR:

Kopecký (Škoda Fabia R5) 311; 2. Mareš (Škoda Fabia R5) 252; 3. Pech (Ford Fiesta R5) 167; 4. Černý (Škoda Fabia R5) 153; 5. Štajf (Volkswagen Polo R5) 122; 6. Březík (Škoda Fabia R5) 80,5; 7. Dohnal (Ford Focus RS WRC 06) 79; 8. Jakeš (Škoda Fabia R5) 75; 9. Odložilík (Škoda Fabia R5) 63; 10. Vlček (Hyundai i20 R5) 57; 11. Kostka (Škoda Fabia R5) 55,5; 12. Rujbr (Škoda Fabia R5) 48,5; 13. Kopáček (Škoda Fabia R5) 48; 14. Tarabus (Škoda Fabia R5) 43,5; 15. Pospíšilík (Škoda Fabia R5) 40. Bodovalo 35 jezdců.

Vedení v soutěži: Kopecký 57 (rychlostních zkoušek), Mareš 12, Pech 11, Černý 7, Dohnal 1.

Vyhrané RZ: Kopecký 66; Mareš 7, Pech 5, Dohnal 4, Černý 4, Kopáček 1, Jakeš 1.

Foto: Ivo Nesrovnal, Tomáš Vaněk, Lukáš Chum a Rallyservice.cz