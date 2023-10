Baterie této tesly je v super stavu po 217.000 km. Stačily k tomu dvě věci

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jedním z velkých strašáků elektromobilů v dlouhodobějším horizontu je trvanlivost jejich baterie. Kolik let a kolik tisíc kilometrů si udrží kapacitu dostatečnou k tomu, aby auto bylo normálně použitelné, může být trochu sázka do loterie – zejména pokud automobilky nejsou příliš sdílné po stránce toho, jaké chemické složení jejich baterie mají.

Existují ale cesty, jak dlouhověkosti baterie pomoci – a americký youtuber a majitel dvou tesel Andy Slye svědčí, že u jeho Modelu 3 zafungovaly výborně. Po pěti letech na něm má najeto necelých 135 tisíc mil (217 tisíc km) a původní baterie je stále okolo 95 % své kapacity. Navíc je to baterie s nikl-kobalt-hliníkovým složením, o němž se ví, že je k degradaci náchylnější, než třeba lithium-železofosfátové baterie.

První cesta je jednoduchá a dobře známá – nabíjet vůz co nejpomaleji je to možné. V českých podmínkách by to znamenalo kabel do běžné 230V zásuvky, který dá nejvýše 2,3 kW nabíjecího výkonu či slabší wallbox, třeba sedmikilowattový.

S tím souvisí rada vyhýbat se rychlonabíjení, pokud není nutné. Místo rychlého nabití po cestě je tak lepší zvolit pomalou nabíječku u cíle cesty. Samozřejmě, tyhle rady mají docela zásadní nevýhody – nemáte-li možnost nabíjet přes noc doma a není-li pomalá nabíječka ani v cíli vaší cesty, nebudou vám moc platné.

Posloužit však můžou další tipy. Máte-li baterii založenou na niklu, je vhodné nabíjet nanejvýš na 80 %, nenechávat baterii stát dlouho nabitou nad tuto hodnotu a zároveň nenechávat baterii vybít pod 20 %, není-li to nutné. Lithium-železofosfátové baterie lépe snáší nabití nad 80 % své kapacity.

Obecně ale je pro životnost jakékoliv trakční baterie elektromobilu nejlepší co nejvíc zmenšit rozpětí procent, v nichž se pohybuje jejich stav nabití. Slye se drží mezi 40 a 80 % a většinu dne vůz stojí nebo jede s baterií mezi 40 a 60 % – a výsledek je očividný.

Jedním dechem je však třeba dodat, že k tomu má ideální podmínky. První je možnost nabíjení doma přes noc nízkým výkonem, druhý je ten, že většinu svých kilometrů „nakroutí“ ježděním mezi domovem a místem zaměstnání. Jedna taková cesta spotřebuje 20 % baterie a jeho denní nájezdy očividně nejsou příliš proměnlivé.

Jeho zkušenosti však ukazují, že způsob použití elektromobilu jako normálního auta, tedy že člověk jednou za pár dnů zajede k rychlonabíječce, stejně jako by jel natankovat benzín, není pro dlouhověkost baterie vhodný. Bohužel, pro řadu lidí, kteří nebudou mít přístup k tzv. rezidentnímu nabíjení doma či v práci, bude jediný možný.