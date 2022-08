Belgická rallye po 1. dnu: Rovanperä se kutálel, vede domácí Neuville

První den soutěže byly na programu v okolí malebného městečka Ypres čtyři rychlostní zkoušky, které se jely dvakrát. Dopolední i odpolední měřené kilometry měl celodenní součet 97,02 kilometrů.

Měl optimistickou poznámku

Tovární jezdec japonské značky Rovanperä měl vzhledem ke svému velkému náskoku teoretickou šanci získat titul mistra světa. V pátek dopoledne vyhrál úvodní rychlostní zkoušku, ale hned na té další havaroval. Po pěti minutách jízdy se v rychlém úseku dostal pravými koly do odvodňovacího příkopu, auto „zakoplo“ a čtyřikrát se převrátilo. „Měl jsem u jedné zatáčky příliš optimistickou poznámku. Myslel jsem, že bude krátká a už jsem nestihl zatočit,“ řekl Rovanperä.

Odmítl, že šestiminutové zpoždění na startu erzety ovlivnilo jeho koncentraci. „Byly tam nějaké nepořádky, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Umím se zkoncentrovat, když je třeba.“ Na otázku, jaké je jeho smýšlení vzhledem k vedení v šampionátu, Rovanperä řekl: „Musíme jen pokračovat v tvrdé práci, tvrdě makat a začít znovu vyhrávat.“

K nehodě se vyjádřil také šéf továrního týmu Toyota Gazoo Racing Jari-Matti Latvala. „Podstatné je, že jsou oba v pořádku. Kolem trati je spousta hlubokých příkopů, do kterých když se dostanete, tak jste ze hry. Klíčové bylo, že se vůz kutálel. To není tak hrozné, horší situace je, když narazíte do stromu nebo kamene. Musíme si navíc uvědomit, že nikdo na světě není schopen odjet třináct soutěží bez chyby. To nedokázali ani Loeb a Ogier. Věděl, že je otázkou času, kdy se to Kallemu stane, a bohužel se to přihodilo tady,“ shrnul situaci Latvala, který má na kontě 209 startů ve světovém šampionátu, což je historicky nejvyšší počet.

Problémy Toyoty však nekončily, protože Japonec Takamoto Katsuta (Toxyota GR Yaris Rally1) měl problémy s převodovkou a čtvrtou erzetu absolvoval jen na dva rychlostní stupně. Propadl se z osmého místa až na osmatřicáté, ze kterého se do konse dne vyšplhal na konec druhé desítky.

Král odpoledních erzet

Naopak prapor japonské značky držel pevně Elfyn Evans, který se po odstoupení Rovanpery dostal na první místo. Za sebou měl dva hladové pronásledovatele na vozech Hyundai i20 N Rally1. Vítěz předchozího podniku ve Finsku Ott Tänak se v jednu chvíli přiblížil na 0,6 sekundy, ale Evans se nedal. „Jsem spokojený se svou jízdou. Měl jsem dopoledne pár malých uklouznutí, ale nic vážného. Přesto mám pořád pocit, že jedu na jistotu,“ říkal Evans.

Po šesté zkoušce vedl velšský jezdec o 2,3 před Tänakem a 4,3 před Neuvillem. Půl minuty byli zpět Fin Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1) a irský pilot Craig Breen (Ford Puma Rally1), kteří usilovali o čtvrté místo. Zejména Breen si potřebuje napravit sebevědomí. Má za sebou výpadky v Estonsku a Finsku po vlastních chybách, získal pouze čtyři body za Power Stage ve Finsku. Oba jmenovaní vsadili na situaci, že bude pršet, a jejich pneumatiky na suchém povrchu trpěly. „Déšť kolem nás jen tančí,“ glosoval situaci Breen. Lappi s úšklebkem dodal: „Vedeme klasifikaci vozů se špatnými pneumatikami.“

Na předposlední zkoušce dne (RZ7) zabral domácí matador Neuville, který obhajuje loňské prvenství. Dostal se na první místo před Tänaka (+0,6 s) a Evanse (+0,7 s). Neuvillovi podmínky zjevně seděly a vyhrál nakonec všechny čtyři odpolední rychlostní zkoušky. „Ve srovnání s minulým rokem je letošní trať hodně odlišná. Mavíc jsem na hrbolaté trati hodně bojoval, abych získal rovnováhu mezi přídí a zádí vozu. Náš meteorologický tým však odvedl úžasnou práci s několika velmi přesnými informacemi. A já se cítil jistý, že mohu jejich předpovědi věřit. To je v den, jako je tento, velmi důležité,“ pochvaloval si Neuville.

Deset sekund pro Evanse

Estonec Ott Tänak se držel od druhé zkoušky na druhém místě a to jel na RZ2 posledních šest kilometrů na defektu. V průběhu dne vyhrál jednu rychlostní zkoušku a na svého týmového kolegu ztrácí pouhých 2,5 sekundy. „Dopoledne se hodně měnila přilnavost a na trati bylo hodně špinavých míst s mnoha překvapeními. Odpolední část byla více konzistentní. Sice se tam objevovaly zrádné úseky, ale bylo to pohodlnější než dopoledne. Den před startem jsem neměl úplně jistotu, že bychom mohli bojovat o vítězství, ale teď jsme v překvapivě dobré pozici. Měli jsme štěstí, že počasí bylo docela klidné. Za mě je to v pořádku,“ komentoval situaci Tänak.

Třetím v pořadí je aktuálně nejlepší jezdec továrního týmu Toyota Elffyn Evans. Ke ztrátě 3,7 sekund si musel v závěru dne přičíst ještě dalších deset za pozdní příjezd do časové kontroly. „Byli jsme připraveni na déšť, ale bylo očividně sucho. Našel bych pár míst, kde jsem očividně nechal nějaký čas jako například na druhé odpolední zkoušce, kterou jsme dojížděli na pomalém defektu. Proto jsme museli v závěru dne použít pneumatiky do deště, což nebylo ideální,“ zhodnotil situaci Evans.

Na pátém místě je Crais Breen (Ford Puma Rally1), nejlepší mezi posádkami automobilům s modrým oválem ve znaku. „Byl to skoro nejhorší den, který jsem letos na rallye měl. Dopoledne nebylo nastavení auta ideální, na odpoledne jsme udělali nějaké změny. Připravovali jsme se na déšť, který nakonec nepřišel. Bylo to složité, protože jsem čekal, že by nás déšť mohl spasit. Je asi těžké něco takového předvídat, a proto to dopadlo takto,“ vysvětloval Breen.

Jediný český zástupce v soutěži Jan Černý (Ford Fiesta Rally3) startuje premiérově s britským navigátorem Tomem Woodburnem, který nahradil Jana Tománka. Tomu zabránily ve startu v Belgii jiné pracovní povinnosti. Po prvním dnu vede Černý klasifikaci WRC3 Open, ale zažil jednu nepříjemnou chvíli. Při výjezdu ze servisu dostal trestnou minutu za předčasný odjezd. Nakonec však sportovní komisaři tento trest zrušili a český pilot vede klasifikaci WRC3 Open.

Průběžné pořadí (po 8 z 20 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 49:50,4; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +2,5; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +13,7; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +37,1; 5. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +56,1; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:34,5; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +2:01,2; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2:09,5; 9. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:41,2 (1. v kategorii WRC2 Open); 10. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:56,9; 11. Rossel, Sarreauud (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:10,0; 12. Münster, Louka (Niz./Hyundai i20 N Rally2) +4:12,6; 13. Grjazin, Alexandrov (Rus.Škoda Fabia Rally2 evo) +4:29,4; 14. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2) +4:33,4; 15. Ingram, Drew (Brit./Škoda fabia Rally2 evo) +4:39,0; 16. Bux, Gilsoul (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:41,4; 17. Verschueren, Cuvelier (Bel./Volkswagen Polo GTI R5) +4:49,8; 18. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +4:55,3; 19. Potty, Herman (Bel./Citroën C3 Rally2) +5:00,3; 20. Bedoret, Gilbert (Bel., Fr./Škoda Fabia 2ally2 evo) +5:12,7; … 50. Černý, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +9:17,5; 79. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:09:47,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Belgické rallye

Sobota 20. 9. – 10.13 RZ9 (15,00 km), 11.08 RZ10 (14,29 km), 12.00 RZ11 (15,00 km), 12.55 RZ12 (22,32 km), 15.13 RZ13 (15,00 km), 16.08 RZ14 (14,29 km), 17.00 RZ15 (15,00 km), 17.55 RZ16 (22,32 km). Celkem 133,22 km.

Neděle 21. 8. – 8.43 RZ17 (12,36 km), 9.38 RZ18 (13,31 km), 11.49 RZ19 (12,36 km), 13.18 RZ20 (13,31 km).