Bentley možná čeká nový začátek, tentokrát pod vedením Audi

To je ostatně případ i koncernu Volkswagen, který by měl v současnosti řešit budoucnost několika svých značek. A zatímco Bugatti nejspíš zamíří pod křídla chorvatského Rimacu (který ale na oplátku z části přejde do vlastnictví Porsche) a nad Ducati se opět stahují mračna, značku Bentley nejspíš čeká změna vedení v rámci koncernu.

Podle informací magazínu Atumobilwoche, který citoval vlastní zdroje uvnitř koncernu VW, totiž šéf koncernu Herbert Diess údajně přemýšlí o převodu značky Bentley pod přímé vedení značky Audi. Namísto Wolfsburgu by tak další směřování britské prémiové značky bylo řízeno z Ingolstadtu – stejně jako v případě Lamborghini.

V současnosti má přitom řízení značky Bentley na starosti Oliver Blume, tedy šéf značky Porsche a člen představenstva Volkswagenu. Podle Automobilwoche by ovšem převedení značky Bentley pod vedení Audi mohlo značce přinést zcela nový začátek.

Pokud by se tyto spekulace potvrdily, pak by značka Audi od příštího roku dohlížela na technologické i finanční aktivity Bentley. Britský prémiový výrobce přitom minulý rok vykazoval zisky, podle současných předpovědí se ale očekává, že rok 2020 bude pro Bentley ztrátový. Pandemie koronaviru totiž znamenala pokles prodejů, zatímco hrozící Brexit může znamenat další ztrátu ziskovosti.

Po stránce technologického vývoje se pak dá očekávat, že by značka Bentley mohla těžit z projektu Audi Artemis. Tedy projektu, který je zaměřen na vývoj zcela nové vlajkové lodi značky Audi. Ta by měla nahradit model A8 a pravděpodobně bude osazena plně elektrickým pohonem.

Nové generace tradičních modelů Bentley, jako je Continental GT a Flying Spur, by pak mohly vzniknout na nové koncernové elektrické platformě PPE (Premium Platform Electric), kterou společnými silami vyvíjí značky Audi a Porsche.

Zasadím rozdílem mezi modely Audi a Bentley by však i do budoucna měl zůstat rozdílný přístup k designu a možná i pojetí luxusu. Bentley by se totiž i nadále mělo držet své filosofie „Sustainable luxury“, tedy udržitelného luxusu, kterou konkuruje především značce Rolls-Royce (pod vedením BMW).