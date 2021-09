Bentley zvažuje plug-in hybridní Continental GT, důvodem jsou i zákazníci

Zákazníci totiž ukázali velký zájem o nulové emise, které do příchodu prvního elektromobilu značky nabízejí právě jen plug-in hybridu.

Bentley plánuje výrobu prvního elektromobilu, kterým bude mimochodem SUV, na rok 2025. O pět let později už by pak značka měla být čistě elektrická. Ovšem do příchodu prvního čistě elektrického modelu musí zákazníci toužící po image zachránce planety vzít zavděk pouze plug-in hybridy, které nabízejí alespoň částečně bezemisní jízdu.

Ty v současnosti automobilka nabízí dva – SUV Bentayga Hybrid s kombinovaným výkonem 330 kW a luxusní sedan Flying Spur s kombinovaným výkonem 399 kW. Do budoucna ovšem nelze vyloučit ani vznik plug-in hybridní verze populárního kupé Continental GT.

Matthias Rabe, technický šéf automobilky Bentley, sice v nedávném rozhovoru pro Autocar tradičně odmítl komentovat jakékoliv budoucí modely. Současně ale připustil, že se automobilka zabývá zkoumáním možnosti přidání hybridu do nabídky zmiňovaného GT.

Podle Rabeho totiž zákazníci Bentley projevili zájem o možnost bezemisní jízdy, kterou plug-in hybridy zvládají alespoň v rámci několika kilometrů a která se zřejmě v brzké budoucnosti stane podmínkou pro vjezd do center některých evropských měst.

Plug-in hybridní verze modelu Continental GT prozatím zůstává pouze možností a příležitostí, kterou automobilka může, ale nemusí využít. S ohledem na plánovanou čistě elektrickou budoucnost značky a preference zákazníků by nás ale příjezd Continentalu GT Hybrid rozhodně nepřekvapil.

Pokud by navíc vůz využíval pohonnou jednotku z PHEV verze sedanu Flying Spur, pravděpodobně by nabídl i velmi slušnou dynamiku. Dvakrát přeplňovaná 2,9litrová V6 s již zmiňovaným výkonem 399 kW a točivým momentem až 726 Nm totiž dokáže rozhýbat opulentní sedan z 0 na 96 km/h za 4,1 sekundy. Menší GT by tak mohlo být ještě svižnější.