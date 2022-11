BeyonCa je nová luxusní automobilka z Číny, ve vedení stojí bývalí zaměstnanci VW

Čínský trh doslova přetéká různými (nejen) automobilovými značkami, jejichž jména nám obvykle nic neříkají. Různé start-upy často slibují velké plány, přelomové technologie a schopnost konkurovat renomovaným automobilkám, po určité době se po nich však slehne zem. Nová značka BeyonCa, která chce patřit k prémiovým výrobcům, by však nemusela mít podobný osud.

Společnost totiž již v roce 2021 založil jistý Soh Weiming, bývalý výkonný viceprezident koncernu Volkswagen Group, který dnes stojí v čele čínského zastoupení automobilky Renault. Právě automobilka Renault, společně s Dongfeng Motor, by pak novou automobilku BeyonCa měla finančně podporovat. Ani jedna společnost však podle EuroNews.com neuvedla, jaký podíl v nové automobilce drží.

Video se připravuje ...

Weiming ovšem není jediným bývalým zaměstnancem koncernu Volkswagen v automobilce BeyonCa. Ve vedení společnosti bude působit také Christian Klinger, bývalý člen představenstva Volkswagen AG.

Divizi výzkumu a vývoje povede Hans-Joachim Rothenpieler, který se během své práce pro VW podílel na uvedení více než 20 automobilů, včetně Bugatti Chiron, Lamborghini Urus nebo Porsche 911. Šéfem designu pak bude Dirk van Braeckel, který se podílel na vývoji designu pro značky Audi, Bentley a dokonce i Škoda.

Jméno BeyonCa si společnost podle informací CarNewsChina zvolila jako jednoduchou zkratku pro výraz Beyond Car. Jinak řečeno – nové produkty by měly jít za hranice běžných automobilů. Symbolem značky je svérázně pojatý kosočtverec, který má výrazně protáhlou spodní stranu. Cílovým segmentem značky jsou pak elektrická luxusní auta s cenovkou kolem milionu CNY, tedy cca 3,4 milionu korun.

Weiming podle EuroNews dokonce prohlásil, že hlavními konkurenty značky mají být vozy jako Audi A8L, BMW řady 7 nebo Mercedes-Benz třídy S. Weiming chce tyto značky konfrontovat a věří, že díky připravovaným technologiím bude mít šanci jim úspěšně konkurovat.

Prvním modelem značky by se měl stát elegantní elektrický sedan, nyní představený jako koncept BeyonCa GT Opus 1. Podle Weiminga tento vůz dokonale reprezentuje hodnoty značky a měl by položit základy super-prémiovému segmentu „smart elektromobilů“. „Výsledek práce našeho týmu je perfektní kombinace designu, komfortu, řemesla, sportovnosti a zajímavého zážitku,“ uvedl zakladatel a šéf značky.

Design vozu je přitom na první pohled vcelku jednoduchý, tvořený rovnými plochami s decentními linkami. Vůz ovšem dokáže zaujmout výraznou přídí a jeho boční profil působí aerodynamicky. Vystouplé zadní blatníky podtrhují sportovnost vozu, zatímco delší rozvor slibuje dostatek vnitřního prostoru. Za pozornost stojí i kamery nahrazující zrcátka, umístěná vysoko na A-sloupku, nebo prosklená střecha. Luxusně pojatý interiér pak vidíme jen na krátké ukázce.

Vůz je nyní jen konceptem, produkční automobil by však měl stát na platformě s 800V architekturou a osazen by měl být baterií s kapacitou 130 kWh. S výrobou se počítá kolem roku 2023, díky čemuž by měl vůz nabídnout nové technologie, včetně efektivního pohonného systému s vysokým dojezdem, výkonem a rychlým nabíjením. Ostatně vůz chce být i podle jména Gran Turismo.

Za zmínku však stojí i chytré palubní funkce. Vůz by měl být schopen například sledovat krevní tlak řidiče, v případě nouzové situace bezpečně zastavit na krajnici a přes infotainment spojit posádku s lékařem, který může navrhnout další postup. Podobných speciálních funkcí by však novinka měla mít mnohem víc, a podle Weiminga mají být důležitou součástí úspěchu značky.

„Ta ‚chytrá‘ část je nesmírně důležitou součástí definování prostoru super-prémiových smart elektromobilů,“ uvádí Weiming. Vozy by tak měly být vybaveny také širokou paletou automatických/automatizovaných funkcí, například včetně systému pro automatické parkování.

Sídlo společnosti BeyonCa je v Pekingu, designové centrum sídlí v Mnichově a technologický hub vyvíjející technologii umělé inteligence sídlí v Singapuru. Společnost plánuje zahájit výrobu aut v Číně, přičemž produkční GT Opus 1 by mohl dorazit již v roce 2023. Během pěti let se ale počítá s vybudováním dalšího výrobního závodu v zámoří, který by se měl soustředit na trhy Evropy, Středního východu a oblasti ASEAN.