Prolezli jsme dostupné elektrické SUV z Číny. Výsměch nezaslouží, něco mu můžeme i závidět

Zatímco ještě před pár lety byla účast čínské či vietnamské automobilky na evropském autosalonu brána za exotiku a často i terč posměšků, dnes je všechno jinak. Čínský BYD nejenže má na pařížském výstavišti hodnotný stánek plný nových modelů, ale ani na auta samotná už nelze koukat skrz prsty.

Důkazem budiž malé SUV BYD Atto 3, které se na stánku představuje v několika exemplářích. Ne náhodou, vždyť právě tento model má být nedílnou součástí expanze čínské značky do Evropy. V Německu už jej dokonce můžete objednávat, ale k tomu se ještě dostaneme…

Atto 3 je SUV dlouhé necelých 4,5 metru, rozvor má hodnotu 2720 mm. Pohon obstarává jeden elektromotor vpředu s výkonem 150 kW, auto je na stovce za 7,3 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 160 km/h. Baterie s kapacitou 60,5 kWh má dle metodiky WLTP vystačit na dojezd až 420 kilometrů. Jasně, dnes už známe napříč parametry i schopnější elektromobily, pro každodenní používání nám však tato čísla přijdou víc než obstojná.

A samotné auto? Už na první pohled poměrně šmrncovní. Nic extravagantního, ale ani žádná šedá myška v koutě. Čínští designéři si například stylově pohráli se světelnou technikou, která je vpředu i vzadu propojena linkou. Všimněte si designového prvku na posledním páru sloupků. Také vám připomíná VW ID.3?

Největší překvapení však přichází v interiéru. Nejenže se s výškou 178 cm komfortně posadím sám za sebe, ale velkou pochvalu si zaslouží i samotné zpracování. Prapodivný zápach typický pro čínská auta, který jsme kritizovali v předchozích letech, je pryč. Kabina působí hodnotným dojmem, materiály jsou příjemné a zpracování rovněž na velmi dobré úrovni. Jasně, uvidíme, jaká bude realita všedního dne u zajetého kousku, ale na první dobrou zanechává Atto 3 solidní dojem.

Platí to i pro technologie. Vzpomínáte, jak se koncept Škoda Vision 7S chlubil otočnou obrazovkou infotainmentu? Tak Číňané už tento prvek mají v sériovém autě. A to se pořád bavíme o modelu, jehož předností má být sympatická cenovka. Multimédia jsem v rámci prohlídky krátce prosvištěl. Zaujme sofistikovaný 360stupňový systém kamer s několika možnostmi zobrazení, ale třeba i vestavěná streamovací služba Spotify. To je věc, kterou drtivá většina evropských značek dodnes neumí. Slabším místem je snad jen grafika digitálního přístrojového štítu, jenž nahrazuje klasické budíky. Rovněž bych se toto řešení nebál přirovnat k elektromobilu z Wolfsburgu.

A jak je to s těmi cenami? Atto 3 koupíte na čínském trhu za v přepočtu za 500 až 600 tisíc korun v závislosti na výbavě. To by v naší kotlině mohla být vskutku atraktivní nabídka, nižší cenové hranici se dnes vyrovná snad jen Dacia Spring. Jenže… jak už to u dovezených čínských automobilů bývá, cena v Evropě už tak atraktivní není. V Německu byl před časem odhalen ceník, podle kterého stojí Atto 3 minimálně 1.040.000 Kč. To už tak zajímavé bohužel není…