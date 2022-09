TEST Aiways U5 Prime – Tenhle Číňan chce i k nám

Sdílej

Čínská značka Aiways by ráda do dvou let vstoupila na český trh. Jestli se tak skutečně stane, zřejmě u toho bude model U5, elektrické SUV velikostí podobné Škodě Enyaq iV.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér Automobilka Aiways Automobiles Company je pozoruhodný úkaz. Jde o velice mladou společnost, kterou založili Fu Qiang, bývalý šéf prodejů Volvo Cars v Číně, a Gary Gu v roce 2017 v Šanghaji. A už v roce 2019 na ženevském autosalonu firma představila svůj první vůz, jímž je právě U5. V prosinci téhož roku se U5 začala prodávat v Číně, o několik měsíců později byla zahájena expanze do Evropy. Značka si kvůli ní vybudovala centrálu v německém Mnichově. Německo je tedy jednou ze zemí, kde už Aiways U5 nabízí. Auto prodává poměrně netradičně, k mání je v síti obchodů s elektronikou Euronics, o servis se starají autoopravny řetězce Atu. Kromě Německa je ale Aiways k mání také například v Belgii, Dánsku, Francii, Itálii, Švýcarsku nebo Nizozemsku. Do Česka by značka ráda vstoupila do dvou let. Video se připravuje ... Kam s ním? Aiways U5 je 4680 milimetrů dlouhé, 1865 mm široké a 1700 mm vysoké SUV s 2800mm rozvorem a 150mm světlou výškou, vzhledem k rozměrům a velikosti tak na něj můžeme nahlížet jako na soupeře Škody Enyaq iV. Srovnání se Škodou Enyaq iV Aiways U5 Škoda Enyaq iV Délka (mm) 4680 4649 Šířka (mm) 1865 1879 Výška (mm) 1700 1616 Rozvor (mm) 2800 2770 Poměrně dlouhá karoserie, jejíž vcelku nekomplikovaný základní tvar ozvláštňuje zejména zajímavě vyvedená příď, ukrývá velice prostorný interiér. Spoustu místa je tu vpředu i na zadní lavici, na té je snad dokonce prostoru až nadbytek, především pro nohy. K zadním sedadlům je díky širokým dveřím velice dobrý přístup, dozadu se pak v pohodě naskládají tři cestující. Vcelku plochá lavice je dělena v poměru 60:40, má centrální podloketní opěrku a nabízí Isofixy na krajích. Zajímavě výrobce vyřešil sklápění opěradel. Aby se složila do roviny s podlahou zavazadlového prostoru, musí se nejprve překlopit sedák dopředu a teprve na uvolněný prostor složit opěradla. Čínské automobilky v EU: Co všechno se u nás už prodávalo? A přijde s elektromobily průlom? Zavazadlový prostor má objem 496 litrů, po sklopení zadní lavice je k dispozici 1619 litrů, což jsou nižší čísla, než jaká udává Škoda u Enyaqu – 585 a 1711 litrů. V praxi je však kufr čínského elektromobilu příjemně praktický, má zhruba metr širokou a metr dlouhou podlahu, pod níž se ukrývá velký (a vyjímatelný) organizér. Po stranách zavazadelníku potěší šikovné kapsy, chybí naopak háčky na tašky. Slušný odkládací prostor, vhodný například na dobíjecí kabeláž, se vešel ještě pod přední kapotu, přestože pod ní sdílí místo s pohonným ústrojím. Vcelku normální auto Interiér však nezaujme jen prostorností, ale také tím, jak vypadá. Působí totiž velice slušně. Aiways na to jde přes jednoduchost a minimalismus. Stroze tvarovanou palubní desku doplňuje digitální přístrojový panel tvořený netradičně třemi oddělenými displeji a 12,3palcová obrazovka infotainmentu. A pak je tu ještě displej na středové konzoli, ten slouží jako panel pro ovládání teplotního komfortu. Zajímavé na něm také je, že poskytuje haptickou vazbu. Díky ní a díky své přehlednosti nakonec tohle řešení funguje poměrně dobře, určitě je to lepší, než nechat nabídku klimatizace a příbuzných věcí v útrobách infotainmentu. Malý displej navíc můžete odklopit, najdete pod ním nabíjecí schránku na mobilní telefon. Špatným nápadem není ani zmíněný přístrojový štít, rozdělený na tři části, tohle rozvržení totiž přispívá přehlednosti: vlevo máte palubní počítač, uprostřed částečně nastavitelné prostředí s nejdůležitějším jízdními informacemi (rychlost, stav baterie a podobně), vpravo média. Čínští výrobci elektromobilů se snaží prosadit na evropském trhu A infotainment? Ten sice (zatím?) neumí česky, ale zato nabízí logicky uspořádané prostředí, které možná neohromí hromadou barev či animací, ale jeho síla spočívá právě v přehlednosti. Multimediální systém by však mohl být rychlejší, stejně tak bych uvítal lepší odezvu na dotyk. Obrazovka občas na první stisk nereagovala. Součástí infotainmentu mimochodem není navigace, výrobce předpokládá, že tu si přinesete v mobilním telefonu. U5 umí Apple CarPlay, s Androidem je to zatím komplikovanější, smartphone se musí připojit přes aplikaci třetí strany. Jistou trpělivost vyžaduje také rádio, zvlášť to digitální. Aiways je sice vybaven DAB anténou, ta má však někdy problém se signálem. A co hůř, auto si v případě digitálního vysílání nepamatuje poslední poslouchanou stanici. Po každém nastartování vám totiž pustí FM rádio, vaší oblíbenou DAB stanici si tak musíte vždy naladit manuálně. Mezi další specifika patří vnitřní kamera uchycená na levý přední sloupek. Je tu proto, aby dohlížela na řidiče, jestli nedělá něco, co by během jízdy neměl. Pokud tak činí, vůz šoféra anglickým hlasem důrazně upozorní, že se má věnovat řízení. Systém se dá naštěstí vypnout. A výrobce také tvrdí, že záběry z kamery se nikam neukládají. Aiways U5 Tím ale zvláštnosti nekončí. Neobvyklé je například umístění ovladače světelného výstražného znamení na strop k lampičkám nebo absence schránky před spolujezdcem. Místo ní U5 dostala háčky, na něž si můžete pověsit tašku. Klasická schránka by za mě byla mnohem lepší. A pak mám ještě dvě výtky, které se týkají spíš zpracování a výběru materiálů. Přední sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou by mohla poskytovat lepší oporu tělu a hlavně by měla mít o něco delší sedák, vyloženě přešlapem je použití lesklého černého plastu na středové konzoli. Testovaný vůz měl najeto něco přes 30 tisíc kilometrů a plast už byl nepěkně poškrábaný. Euro NCAP 2019: Aiways U5 – Tři hvězdy za problém s airbagy a další chyby Jinak to uvnitř vážně není špatné. Z auta je slušný výhled, až na potíže s klavírním lakem je zpracování naprosto v pohodě, výbava testovaného provedení Prime (dražší ze dvou dostupných verzí ) má snad všechno podstatné a nechybí ani moderní a dnes běžné asistenční a bezpečností systémy. Jde vážně o vcelku normální auto.

Motor, jízdní vlastnosti Jen předokolka Aiways U5 je k mání s jedinou motorizací, kterou tvoří synchronní, kapalinou chlazený elektromotor s permanentními magnety o maximálním výkonu 150 kW a nejvyšším točivém momentu 310 Nm. Uložen je vpředu, U5 je tedy výhradně předokolkou. Čínské SUV každopádně působí sympaticky svižně, a to nejen ve městě a v nižších rychlostech, elektromotor dokáže hezky zatáhnout třeba i na dálnici. Do klasického českého provozu má U5 rozhodně síly dost, důstojně si poradí s předjížděním i táhlými kopci, podle mých zkušeností ostatně pružné zrychlení z 80 na 120 km/h zabere asi pět sekund, což není špatné. A zajímavé je, že přestože v technických údajích nalezneme maximální rychlost 150 km/h, povedlo se mi na německé dálnici akcelerovat až na 168 km/h. TEST Škoda Enyaq iV 80 – Uměl bych s ní žít. Asi Jízda je samozřejmě elektromobilně hladká. Nemusíte se ohlížet na otáčky nebo převodovku, takže U5 ochotně reaguje na plynový pedál a exceluje v tom, jak pohotově se dokáže zařadit do šňůry aut jedoucích na vedlejší silnici či v jiném jízdním pruhu. Zato má ale netradičně problémy s rychlými rozjezdy, které jsou jinak pro bateriová auta typické. V U5 šlápnete na plyn a chvíli se nic neděje, vůz se rozpohybuje teprve s citelným zpožděním – funkce Auto Hold přitom byla vypnuta. A když už se pak auto rozjede, občas se tak stane se snahou protočit přední kola, kterou samozřejmě omezením výkonu přiškrtí elektronika. Jako by se tedy výrobci ještě nepovedlo úplně naladit či sladit fungování pohonu. Osobně bych si uměl představit i o něco tišší projev, zdálo se mi, že elektromotor „píská“ více, než je obvyklé. A také mi chyběl nějaký jednoduchý způsob, jakým regulovat rekuperaci, třeba v podobě pádel u volantu. Aiways U5 Elektromotor energii čerpá z baterie s využitelnou kapacitou 63kWh, jež by podle automobilky měla zajistit dojezd okolo 400 kilometrů. V reálném provozu pak pochopitelně záleží na tom, jak se vůz používá. Z pohledu spotřeby si elektrické SUV podle očekávání nejhůře vedlo na dálnici, na níž v průměru odebíral 28,1 kWh/100 km. A to by vedlo k dojezdu mezi 220 až 230 km. Po Praze U5 jezdila za 19,3 kWh/100 km, cestu vedoucí přes několik obcí a menších měst (mimo dálnice) zvládla za 17,8 kWh/100 km. V prvním případě se dostáváme na zhruba 330 km, ve druhém na nějakých 350 kilometrů. Pro jistotu upozorňuji, že jsem vůz testoval v teplých dnech. TEST Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4 – Jak zapadá do rodiny? A dobíjení? Aiways zvládne maximálně 90kW nabíjení stejnosměrným proudem a výrobce tvrdí, že z 20 na 80 procent u vhodného stojanu baterie doplní energii za 35 minut. Já jsem u nabíječky, která 90kW dobíjení zvládá, nechal U5 stát jednu hodinu a 12 minut a za tu dobu akumulátor přijal 40,94 kWh. Odjížděl jsem s 99procentním dobitím. V případě 11kW domácího nabíjení střídavým proudem Aiways uvádí 7,5 hodiny pro doplnění z nuly na 100 procent. Kultivované, pohodlné Jízda s Aiways U5 je příjemná, auto s víceprvkovou zadní nápravou se projevuje kultivovaně. Z vozu je znát především důraz na komfort a podvozek velice dobře tlumí nerovnosti, zvlášť takové ty menší nedokonalosti samotného povrchu. Skvěle si vede také na nekvalitní městské dlažbě, na níž nedrncá a do kabiny nepronikají vibrace, ani hlučné bubnování kol. Teprve vymetení hlubšího výmolu nebo jiné výraznější nerovnosti může doprovodit decentní bouchnutí, občas spojené s nepříjemnými rázy. A bohužel někdy také s pazvuky vycházejícími ze zadní části auta. Ale nestává se to často. TEST MG EHS 1.5 TGI PHEV Exclusive – Dobrá alternativa V zatáčkách sice U5 pomáhá uložení akumulátoru do podlahy mezi nápravy, které má vliv na rozložení hmotnosti a těžiště, a na velký elektromobil není špatná ani hmotnost okolo 1,8 tuny, na sportování Aiways přesto moc neužije. Při svižné jízdě je všechno v pohodě, auto se docela hezky stáčí a dokáže pěkně držet stopu, při opravdu ostrých změnách směru už je ale cítit, že se vůz nemůže úplně příliš opřít o měkčí podvozek a brzy mu musí na pomoc dorazit stabilizační systém – především s nedotáčivostí. Na relativně rozměrné elektrické SUV to však vážně není špatné. Aiways U5 Kombinace elektromotoru, který má takřka okamžitý nástup, a pohonu předních kol pak způsobuje, že když nebudete zacházet s pravým pedálem citlivě, bude se vám čumák občas smýkat. Pneumatiky totiž mají někdy problém zvládnout současně zatočení a akceleraci, s přívalem točivého momentu se trochu pere i zavěšení, což se projevuje decentními „záškuby“ v řízení. To je jinak celkově velice lehké, ale současně přesné. Testované auto mimochodem jezdilo na celoročních pneumatikách.

Závěr Závěr Aiways U5 mohu s klidným svědomím popsat jako milé překvapení. Je to příjemné auto, které možná v ničem vyloženě nevyniká, ale na druhou stranu ani v ničem zásadním neselhává. Ano, jsou tu jistá „specifika“, daná především čínským původem, pozitivní dojem však převažuje. A to hlavně díky prostornému, poměrně kvalitně zpracovanému interiéru a komfortnímu jízdnímu projevu. Dobíjení elektromobilů zdražilo od začátku roku až o 80 %, náklady někdy překonávají benzin Zajímavý je ovšem i poměr ceny a hodnoty, minimálně ten německý, český ceník tohle auto ještě nemá. U sousedů vůz v hůře vybavené verzi Xcite startuje na částce 36.677 eur, což je v přepočtu asi 899.400 Kč, testované provedení Prime začíná na 42.567 eur, to je zhruba 1.044.000 Kč. A to jde o ceny bez dotace na nákup elektrického vozidla, s ní jsou ještě o šest tisíc eur, asi 147 tisíc korun, nižší (záruka je pět let nebo 150.000 km na celé auto, 75% kapacitu baterky zaručuje Aiways po dobu osmi let nebo znovu do ujetí 150.000 km). Pro srovnání, Škoda Enyaq iV u nás stojí nejméně 1.179.900 Kč. Nejlevnější verze modelu 36.677 EUR (německá cena; cca 899.400 Kč; Aiways U5 Xcite) Základ s testovaným motorem 36.677 EUR (německá cena; cca 899.400 Kč; Aiways U5 Xcite) Testovaný vůz bez příplatků 42.567 EUR (německá cena; cca 1.044.000 Kč; Aiways U5 Prime) Testovaný vůz s výbavou 42.567 EUR (německá cena; cca 1.044.000 Kč; Aiways U5 Prime) Plusy Vnitřní prostor

Příjemné jízdní vlastnosti

Kultivovaný projev

Slušné zpracování

Zajímavá dynamika Minusy Prodlevy při rozjezdech

Chybí snadná regulace rekuperace

Jen 90kW nabíjení

Spotřeba na dálnici

Určitá specifika daná původem

Zobrazit celý článek