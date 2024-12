Bezohlednost v křižovatce: Profesionál se zachoval jako amatér

Zdálo by se, že je to samozřejmost, nechávat v koloně prostor, aby protijedoucí mohli odbočit mezi čekajícími vozidly, nebo aby se jiní mohli napojit do volného směru. V křižovatkách to často řidiči přikazují žluté kříže v obdélníku, konkrétně vodorovná dopravní značka V 12b „Žluté zkřížené čáry“.

Také to řidičům přikazuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, ať je v křižovatce značka, či nikoliv. „Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce,“ stojí v odst. 3 § 22 zákona 361/2000 Sb.

Přesto se stává, že toto pravidlo někteří řidiči nerespektují – a to i někteří řidiči-profesionálové, jak ukazuje video, pořízené v pátek 29. 11. za rozbřesku v pražské Krči.

Bezohlednost v křižovatce • Auto.cz

Kamerový vůz našeho čtenáře, který nám video poskytl, vyjíždí ze sídliště na hlavní ulici, která pokračuje doprava z kopce na semafory řízenou křižovatku, před níž se vytvořila kolona. Že v křižovatce stojí a odbočení ze sídliště doleva na hlavní zbytečně brání dodávka, by se teoreticky dalo omluvit – stála tam mnohem dřív, než někdo chtěl odbočit doleva.

Řidič autobusu však už cestu naschvál zablokoval. Mohl nechat průjezd volný, mohl i mávnout, zda je z protisměru volno, ale rozhodl se jinak. „Vidí, že tam je výjezd, má červenou a zablokuje mi průjezd. A ještě mi ukáže, že jsem jednička,“ dodává čtenář. Protože však používá hrubší výrazivo, z videa jsme odstranili zvuk.

Nutno uznat, že řidič vozu s kamerou nejel striktně ve svém pruhu - přejel šrafování a většímu vozidlu by dost možná zablokoval průjezd zleva, odkud jede autobus, do sídliště, odkud vyjíždí auto s kamerou. To nicméně neznamená, že by mu měl být blokován průjezd křižovatkou v rozporu s § 22 zákona 361/2000 Sb.

Jaké z toho plyne ponaučení? Zákon by měl každý řidič znát, tím spíš, když ho volant živí. A nejen v předvánočním shonu nám všem prospěje trocha ohleduplnosti, ať řídíme autobus, dodávku nebo malý městský hatchback – a ponechávání volného průjezdu, či třeba preventivní vytváření záchranářské uličky nejen na dálnicích, je bezesporu součástí.