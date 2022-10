Bezpečná vzdálenost v Česku: Lepičům konečně začíná zvonit hrana!

Na pomoc řidičům lépe zvládat bezpečný odstup mezi vozidly se začalo objevovat nové dopravní značení. Protože se počítá i s citelnějšími postihy, bude to znamenat i soumrak lepení na záda?

Česku chybí jasný instrument na určení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. V zákoně o silničním provozu se v paragrafu 19 píše, že „řidič si musí držet za vozem před sebou takový odstup, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti či zastavení vozidla, které jede před ním“. To je ale formulace vágní a spousta řidičů vlastně neví, jak to udělat.

Rady doporučované dopravními odborníky jako dvouvteřinová časová prodleva za projíždějícím vozidlem, nebo takzvané halbtacho, tedy vzdálenost vypočtená jako polovina aktuální rychlosti, jsou jen doporučené a mnozí motoristé je ani neumějí použít.

Bílá nápověda

Pomoci řidičům naučit se držet bezpečný odstup vzalo proto ministerstvo dopravy za jiný konec. V závěru srpna se dálnicích začaly objevovat úseky s bílými klíny – na D1 u Velké Bíteše, na D5 u Zdic a na D48 u Nošovic, a to v obou jízdních směrech. Jejich odstupy po 35 metrech dávají motoristům jasný návod – vidět dvě tato označení na dálnici při rychlosti 130 km/h znamená onu bezpečnou vzdálenost 70 metrů, na kterou dokáže zareagovat a zastavit opravdu každý řidič. I časově jsou to právě dopravními experty doporučované ony dvě sekundy, které by měly na klidnou reakci řidiče stačit.