Lamborghini plánuje další bláznivé supersporty. Na benzin navíc nezanevře
Ikonická italská automobilka se pod křídly Audi nadechla k nejlepším výsledkům ve své historii. To jí dovoluje popustit uzdu fantazii a potěšit zákazníky malosériovými specialitkami, které se vymykají zažitým pořádkům. Potěší i fakt, že v Lamborghini se spalovacích motorů hned tak nezbaví.
Lamborghini je po Ferrari druhým nejslavnějším italským (možná dokonce i světovým) výrobcem supersportovních aut. Na rozdíl od svého konkurenta z nedalekého Maranella ovšem nemělo vždy na růžích ustláno. V roce 1978 dokonce muselo vyhlásit bankrot.
Po letech nejistoty se ovšem italské rodinné stříbro dostalo do koncernu Volkswagen, respektive pod Audi. Německá matka naštěstí emoce do země nezadupala, přinesla však peníze nutné na vývoj a výrazně vyšší cit pro detail a kvalitu.
I díky kontroverznímu, avšak prodejně veleúspěšnému SUV Urus, jež stojí na základech Audi Q8 či Porsche Cayenne, loni Lamborghini zákazníkům dodalo 10.687 vozů, nejvíce ve své historii. V Česku si automobilka ve stejném období připsala 71 registrací, na chlup stejné číslo jako o rok dříve. Nejúspěšnější byl zmíněný urus s 29 kusy, huracán s 25 vozy byl ovšem v těsném závěsu.
Zmíněné Lamborghini Huracán už ovšem v nabídce nenajdeme. Vystřídalo ho neméně atraktivní temerario, které by se v blízké budoucnosti mohlo dočkat několika speciálních verzí.
Jak pro britský Autocar potvrdil Federico Foschini, ředitel prodeje a marketingu Lamborghini, můžeme se těšit hned na několik derivátů. Jednou z nich by se mohlo stát Lamborghini Temerario s pohonem pouze zadních kol. Italská značka si tenhle recept ostatně vyzkoušela již u předešlých řad Huracán i Gallardo.
Foschini se zmínil o velké poptávce po nástupci Huracánu Sterrato, terénním derivátu se supersportovními geny. Ostatně i limitované Porsche 911 Dakar dokázalo mezi fanoušky německé značky vzbudit obrovský zájem, který dalece přesahovalo plánovaných 2500 vyrobených exemplářů. Zvýšeného a přepracovaného podvozku se tudíž velmi pravděpodobně dočkáme též u Lamborghini Temerario.
Italové navíc nedávno zveřejnili detaily k speciálnímu Lamborghini Fenomeno, jež využívá základ dvanáctiválcového modelu Revuelto. Vůz s výkonem 1080 koní je nejsilnějším sériovým lamborghini v historii.
Fanoušky benzinu jistě potěší, že italská automobilka prozatím přehodnotila přechod na čistě elektrický pohon. Urus si zážehové motory zachová i v druhé generaci, přičemž k výkonu si pomůže též plug-in hybridním pohonem. Totéž platí pro Lamborghini Lanzador, chystaný čtyřmístný vůz. V jeho případě se počítalo výhradně s elektrickým pohonem, nakonec ovšem v roce 2029 zřejmě dorazí jako plug-in, který minimálně na papíře bruselské úředníky a politiky potěší, aniž by přišel o nenahraditelný charakter a zvuk agregátu s vnitřním spalováním.
Zdroj: Autocar a Motor1, video a foto: Lamborghini