Volkswagen zlevňuje svá SUV i legendární MPV Touran. Modely Friends startují na 579.900 Kč
Tuzemské zastoupení pokračuje v sérii akčních výbav, které jdou vstříc zákazníkově peněžence. Posledním příspěvkem je edice Friends zaměřená na crossovery, SUV a nestárnoucí MPV Touran.
People a Love, to jsou názvy dvou úspěšných akčních nabídek českého zastoupení Volkswagenu. Zatímco první zmíněná edice je stále k dispozici, místo Love mohou zákazníci sáhnout po nových akčních modelech s přídomkem Friends.
Nejlevněji vychází malý crossover Volkswagen T-Cross, který s motorem 1.0 TSI o výkonu 85 kW a sedmistupňovou dvouspojkou DSG startuje na 579.900 Kč. V základu přitom nabídne například bezklíčové odemykání a zamykání, přední vyhřívaná sedadla s nastavitelnými opěrkami, dvouzónovou automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru, zatmavená zadní okna a 17“ kola z lehké slitiny.
Sesterský Volkswagen Taigo s totožným pohonem a velmi podobnou výbavou vychází o 10 tisíc korun dráž. Ve srovnání s t-crossem má Taigo Friends v základu 18“ kola z lehké slitiny ve spojení s černou střechou a černými kryty vnějších zpětných zrcátek.
V nabídce je také již pomalu odcházející první generace Volkswagenu T-Roc, jednoho z nejprodávanějších aut v Evropě. Ve verzi Friends s motorem 1.5 TSI s výkonem 110 kW a automatickou převodovkou DSG vyjde minimálně na 779.900 korun. Bez příplatku nabídne třeba tažné zařízení, metalický lak, 17“ litá kola, zadní kameru, zatmavená zadní okna, bezklíčové odemykání a zamykání, kožený vyhřívaný multifunkční volat s tlačítky a záruku prodlouženou na 4 roky/120.000 km.
Edice Friends se týká také dvojice čerstvých zástupců Volkswagenu v segmentu kompaktních SUV. Tiguan Friends 1.5 eTSI/110 kW DSG se základní cenou 944.900 Kč má v základu mimo jiné elektricky sklopné tažné zařízení, asistent Trailer Assist pro parkování s přívěsem, 17“ kola z lehké slitiny, LED světlomety Plus, metalický lak, zatmavená akustická zadní okna, paket Easy Open & Park Assist Pro, 230V elektrickou zásuvku v zavazadlovém prostoru a síť oddělující zavazadlový prostor.
Větší Volkswagen Tayron 1.5 eTSI/110 kW DSG (od 1.074.900 Kč) je podobně vybavený, když do vínku dostal elektricky sklopné tažné zařízení, asistenční systém Trailer Assist, systém přímé kontroly tlaku v pneumatikách, 230V elektrickou zásuvku a cargo prvky v zavazadlovém prostoru, 17" litá kola, zatmavená akustická zadní okna, LED světlomety Plus, paket Easy Open & Park Assist Pro s možností parkování na dálku pomocí chytrého telefonu a metalický lak.
Výhodnější edice Friends se nevyhnula ani vrcholnému Volkswagenu Touareg s oblíbeným šestiválcovým dieselem 3.0 TDI s 210 kilowatty, samočinnou osmistupňovou převodovkou a pohonem všech kol. Prémiové SUV potěší bohatou standardní výbavou, která zahrnuje vzduchové odpružení, elektricky sklopné tažné zařízení včetně asistenta Trailer Assist, elektrické víko zavazadelníku s funkcí Easy Open, parkovací asistenční funkci Park Assist, 90l palivovou nádrž, dojezdové rezervní kolo a tmavě tónovaná zadní okna, přičemž cena začíná na 1.539.900 Kč.
Poslední akční model vybočuje z nabídky crossoverů a SUV, jedná se totiž o MPV Touran. To stojí ještě na technice Volkswagenu Golf sedmé generace z roku 2012, přesto stále dokáže okouzlit jízdním projevem a vnitřním prostorem.
MPV s motorem 1.5 TSI/110 kW a dvouspojkou DSG za 914.900 Kč vedle sebe v druhé řadě pojme až tři dětské sedačky. Edice Friends přináší standardní tažné zařízení s Trailer Assist, zadní kameru, bezklíčové odemykání a zamykání, elektrické ovládání zavazadleníku s Easy Open, LED světlomety a vyhřívání sedadel, volantu a čelního skla.
Akční nabídka modelů Friends platí do konce letošního roku, nebo do vyprodání zásob. Pro tyto vozy je připraveno značkové financování s ročním úrokem již od 2,9 %. Měsíční splátka zahrnuje havarijní pojištění včetně pojištění skel a povinné ručení. K úvěru lze dokoupit zvýhodněný servis na 5 let/60.000 km za 5000 Kč.
Zdroj: Volkswagen, video a foto: auto.cz