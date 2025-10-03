Dotace skončily, trh s elektromobily v USA čeká pořádný šok. Zkolabuje, nebo přežije?
Elektrická auta v USA od října 2025 nedostávají federální dotaci v přepočtu téměř 155 tisíc korun. Pokles trhu s elektromobily je samozřejmý, podle některých názorů však dokonce zkolabuje. Některé značky ale změny ignorují.
S posledním zářím 2025 skončila ve Spojených státech dotace na nový elektromobil ve výši 7.500 dolarů, tedy téměř 155 tisíc korun, která měla formu daňového kreditu. Její vyplácení už před několika měsíci ukončil kabinet prezidenta Donalda Trumpa spolu s tím, že v podstatě zrušil pokuty za nadlimitní emise CO2 u nově prodaných aut.
Automobilky tak nemají motivaci elektromobily prodávat a spotřebitelé kupovat – a to se naprosto zásadně projeví v jejich prodejích. „Mění to hru,“ nechal se v úterý 30. září, jen pár hodin před koncem podpory, slyšet šéf Fordu Jim Farley. Dodal, že by nebyl překvapen, kdyby prodeje elektromobilů spadly pod 5 % celkového počtu prodaných nových aut. Proti srpnu by to byla polovina, tehdy však lidé spěchali, aby daňový kredit stihli získat.
„Trh elektromobilů v říjnu zkolabuje,“ souhlasí s Farleym Christian Meunier, šéf americké divize značky Nissan. Ta neruší uvedení nové generace elektromobilu Leaf na americký trh, ale konkurence bude velmi tvrdá. „Konkurence bude brutální, protože jsou velké skladové zásoby. Naši konkurenti vyrobili hodně elektromobilů,“ dodává Meunier.
Daňový kredit ve výši 7.500 dolarů schválil americký kongres v roce 2008 původně na prvních 200 tisíc elektrických aut prodaných konkrétní automobilkou; po tomto počtu už měly být elektromobily dané značky dost etablované na to, aby podporu prodeje nepotřebovaly. V roce 2022 byla platnost kreditu rozšířena a limit 200 tisíc aut zrušen, už tehdy se totiž ukazovalo, že když elektromobilům finanční zvýhodnění odeberete, jejich prodeje padají ke dnu.
Přinejmenším na americkém trhu však růst prodejů elektromobilů zpomaloval už řadu měsíců před tím, než Trump zrušení sedmiapůltisícové dotace uzákonil. I tak je však její čerstvý konec problémem nejen pro automobilky, ale také pro dealery, kteří mají velké množství elektromobilů ve skladech. V USA je totiž mnohem běžnější kupovat auta ze skladových zásob, než si je objednávat do výroby – naopak, než je tomu v Evropě.
Koncerny Ford a GM na vlastní náklady připravily programy pro své dealery, které budou dopad zrušení federální podpory rozkládat na delší dobu. Hyundai zase snižuje cenu některých svých elektrických modelů, a to až o 9.800 dolarů (v přepočtu asi 202 tisíc korun), řekl Randy Parker, šéf severoamerické divize značky. Volvo zase zrušení dotací ignoruje: „Naší ambicí je být výrobcem elektromobilů. To není závislé na daňových kreditech či podporách,“ řekl šéf Volva Hakan Samuelsson.
zdroj: Reuters | foto: | video: auto.cz