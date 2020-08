Bezpečné cestování s obytňákem? Simulace měla děsivé následky

Obytné automobily v posledních letech zažívají renesanci, kterou ještě urychlila současná bezpečnostní situace ve světě. Pro dovolenou v domově na kolech se tak rozhoduje stále větší procento lidí, kteří si obytné vozy buď kupují, pronajímají či svépomocí přestavují.

A zatímco poznatků k příjemně strávené dovolené na cestách najdete všude plno, bezpečnosti těchto strojů a jejich přestaveb už se mnoho lidí nevěnuje. Ze simulované nehody německého autoklubu ADAC je přitom patrné, že by otázka bezpečnosti rozhodně neměla být podceňována.

Během simulovaného testu, který se odehrál v technologickém testu ADAC v německém Landsbergu, můžeme sledovat kolizi plně naloženého obytného automobilu Fiat Ducato (o hmotnosti cca 3,5 tuny) s plně naloženým Citroenem C5 (o hmotnosti cca 1,7 tuny).

Technici ADAC se rozhodli simulovat čelní kolizi s mírným přesahem, která by měla ilustrovat možné riziko srážky například při riskantním předjížděcím manévru. Cílem pak bylo zjistit, jak bezpečný je vlastně přestavěný obytný automobil pro svou posádku. A výsledky rozhodně nebyly příliš pozitivní.

Z videa přitom můžeme sledovat opravdu tvrdý náraz, který závažným způsobem deformoval kabinu Fiatu i Citroenu. V obou případech došlo k tak vážnému poškození dveří řidiče, že by k jejich otevření bylo nutné využít těžko techniku.

U obytného automobilu došlo k vážnému poškození podběhu a kola, které poškodilo podlahu řidiče. Náraz rovněž poškodil opěradlo sedadla řidiče, které se zlomilo dozadu, nebo sloupek řízení, který se posunul nahoru a dopředu. Řidič by tak byl vystaven riziku hned několika vážných a život ohrožujících zranění.

U dodávky byl rovněž problém otevřít dveře spolujezdce, což se povedlo až po větším úsilí. Boční posuvné dveře nešly otevřít vůbec, zatímco zadní křídlové dveře se povedlo otevřít jen částečně. Záchranáři by tak měli problém se vůbec dostat k posádce, která by jejich pomoc rozhodně potřebovala.

Během nárazu totiž došlo k poškození několika dřevěných konstrukcí, jejichž komponenty byly vymrštěny do kabiny. Na dalších místech se dřevěné obložení rozpadlo a odkrylo ocelové konstrukční prvky, které mohly vážně ohrozit bezpečnost cestujících na zadních sedadlech. Některé prvky vestavby se posunuly, další se roztříštily a z některých se uvolnil jejich obsah.

Vzhledem k poměrně tristním výsledkům se ADAC rozhodl vydat několik doporučení, jak omezit rizika možné nehody. Na co tedy myslet, než si koupíte / půjčíte / postavíte obytný vůz a vyrazíte s ním na cesty?

Základem je být vždy připoutaný, což by měla být samozřejmost pro každou cestu. V kabině by se neměly povalovat žádné volně ležící předměty, stolky by měly být složené a totéž by mělo platit pro veškeré kempinkové vybavení.

Jakékoliv těžké předměty by měly být uloženy co nejníže, samostatně a samozřejmě by měly být vždy co nejlépe upevněny. Vybavení, jako například nádobí, by mělo být voleno plastové - a to především s ohledem na hmotnost i pevnost.

Pokud byste se navíc chystali kupovat či půjčovat si obytný vůz, pak se vždy vyplatí sledovat jeho nabídku asistenční systémů. Funkce jako předkolizní asistent nebo hlídání jízdních pruhů sice nemohou nehodě zabránit, ale rozhodně mohou snížit riziko jejího vzniku.

Výrobcům obytných vozidel pak ADAC doporučuje, aby zvážili vhodnost přestavby jednotlivých modelů. Zvažovat by měli deformační zóny, tuhost kabiny, nabídku asistenčních systémů, atd. Při samotných přestavbách by pak měl být používán dostatečně pevný materiál, který se při nehodě neroztříští. Všechny zabudované komponenty by měly být pevně uchyceny do karoserie, aby bylo zaručeno, že se během nehody neuvolní.