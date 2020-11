BMW 118d AT – Solidní kombinace

Určitě už dávno víte, že BMW řady 1 prošlo výraznou mezigenerační proměnou. Třetí generace, která se světu představila loni v květnu, dorazila s novou koncepcí. Teď stojí na platformě UKL2 a už nemá podélně uložený motor, který by primárně roztáčel zadní kola.

Nová jednička pod přední kapotou ukrývá agregát uložený napříč a standardně je předokolkou, přičemž ve výkonnějších provedeních můžete dostat pohon všech kol.

O téhle radikální změně už bylo řečeno i napsáno mnoho. Jestli vás zajímá můj názor, tak ve mně se to pořád nějak tluče. Na jednu stranu mě mrzí, že jsme přišli o další neobvyklé auto, které vyčnívalo v něčem, co považuji za důležité (protože se to týká pocitu z jízdy), na druhou stranu naprosto chápu rozhodnutí BMW zařadit se do hlavního proudu. Je to jednodušší a levnější. Z pohledu uživatele nemohu přehlédnout, že nová koncepce navíc přináší také více praktičnosti a prostoru.

A také si uvědomuji, že většina zákazníků zřejmě nějaký pohon zadních kol neřeší. Nemusím tomu rozumět, ale vím, že to tak prostě je. Ostatně i vy si možná vzpomenete na překvapivé zjištění, které BMW prezentovalo v roce 2010. Tehdy šéf automobilky reagoval na jistou nevoli s plánem zařadit do nabídky právě předokolky tvrzením, že si 80 procent majitelů řady 1 stejně myslí, že jejich auta mají hnanou přední nápravu.

Nová koncepce pak vysvětluje zajímavý paradox týkající se rozměrů a vnitřního prostoru. Přestože je třetí generace ve srovnání s předchůdcem o 5 mm kratší (měří 4.319 mm) a má o 20 mm kratší rozvor (2.670 mm), nabízí v podélném směru v kabině více místa. Současně se zvětšil zavazadelník: o 20 litrů na celkových 380 litrů.

Poctivá klasika

Ne že by najednou jednička v oblasti prostoru excelovala a zválcovala konkurenci, ale posun je zřetelný. Zvlášť cestující vzadu ocení více místa pro kolena. Nad hlavou je to o něco horší. Dva pasažéři s výškou okolo 185 cm však vzadu ještě najdou dostatek pohodlí.

Mile mě překvapilo řešení zavazadelníku. Nejde ani tak o jeho velikost, jako spíš o několik užitečných nápadů, byť většinově jsou bohužel jako součást paketu Zavazadlový prostor za příplatek 4.056 Kč. Jde o napínací popruh na levé straně, pružnou síťku vlevo, dodatečnou 12V zásuvku, kryt nakládací hrany z nerezové oceli a možnost rychlého vzpřímení zadních opěradel.

Kromě toho kufr potěší schránkou na levé straně, kde je schovaná sada na opravu pneumatik, dvojitou podlahou a chytře vymyšleným krytem zavazadlového prostoru, který se díky svému tvaru totiž krásně vejde právě do prostoru pod “první” podlahou, takže když vám zrovna kvůli převozu objemného nákladu překáží, elegantně ji uklidíte.

Využitelnost auta zvyšuje také příplatková v poměru 40:20:40 dělená zadní lavice (za 5.408 Kč). Její prostřední část se dá vyklopit, takže BMW řady 1 nabídne užitečný průvlak třeba na lyže. Sklopený díl současně poslouží cestujícím vzadu jako loketní opěrka se dvěma držáky nápojů.

Po sklopení celé lavice vznikne ložná plocha bez schodu a přepravní kapacita naroste na 1.200 litrů

Než se podíváme na provedení interiéru, musím zmínit ještě jednu důležitou a s praktičností související věc. Testované auto bylo v provedení Sport Line, které stojí o 109.200 Kč více než základní verze.

BMW 118d

Výbavu vám pak rozšíří nejen prvky jako přední sportovní sedadla čalouněná kombinací látky a umělé kůže, sportovní kožený volant, podsvícené obložení interiéru, tempomat s brzdnou funkcí, přední a zadní parkovací senzory, LED světlomety, ozdobné detaily exteriéru a 17palcová kola z lehké slitiny, ale také takzvaný Odkládací paket.

Ten obsahuje krytou schránku na straně řidiče, síťky na zadních stranách opěradel předních sedadel, háčky na tašky a úchytné body v zavazadlovém prostoru a dva USB porty v zadní části středové konzole. Jsou to užitečné detaily, ale prakticky je dostanete zase za příplatek. Buď jako součást dražší výbavové linie, nebo samostatně jako zmíněný paket za 4.056 Kč.

Ale teď už se konečně přesuňme dopředu. Těší mě tu hned několik záležitostí. Především jsem okamžitě po usednutí do hezky tvarované sedačky (jen mě mrzí, že nastavitelná bederní opěrka je vždy jen za příplatek) poznal, že jsem v dobře známém prostředí. Uspořádání totiž odpovídá tomu, co známe z ostatních moderních bavoráků - a co vlastně přirozeně navazuje na předchozí modely BMW.

I v jedničce je středový panel natočený k řidiči, je tu volant se silným věncem, nechybí klasická tlačítka, navíc tradičně a logicky uspořádaná. Takže hned víte, kde si nastavíte klimatizaci, kde rádio a kde třeba světla.

Naše auto bylo vybaveno příplatkovou položkou jménem BMW Live Cockpit Plus (28.444 Kč) s 5,1palcovým displejem palubního počítače mezi analogovými budíky v přístrojovém panelu a dotykovým 8,8palcovým displejem infotainmentu s navigací a otočným ovladačem na středové konzole. Proti téhle kombinaci nelze nic namítat. Ukazatele jsou hezky čitelné, menší displej přehledný a multimediální systém BMW řadím mezi nejlepší, jaké můžete v autě mít. Jak z pohledu rychlosti, tak přehlednosti a ovladatelnosti.

Ale tohle všechno se dalo čekat. Víc mě proto překvapilo, jak je interiér zpracovaný. Je asi pravda, že když se podíváte nejprve do kabiny konkurenčního Mercedesu třídy A v nějaké lepší výbavě, pak vám vnitřek bavoráku může připadat nudný a snad až zastaralý. Nejsou tu efektní velké obrazovky vedle sebe, chybí také líbivý ovládací panel klimatizace a nápadné výdechy ventilace. Jednička je uvnitř střízlivější. Jenže také solidnější.

Na rozdíl od áčka tu totiž nic nevrže, zpracování se zdá být mnohem lepší, důkladnější. BMW evidentně také nešetřilo na materiálech, všude jsou měkčené plasty příjemné na dotek. A třeba i chod tlačítek je takový sympaticky solidní. Takže jednoznačně palec nahoru.

Úsporné, pohodlné

Pro řadu 1 BMW aktuálně nabízí pět motorů, dva zážehové (118i a M135i) a tři vznětové (116d, 118d a 120d). K nám zavítal prostřední nafťák, který je k dispozici výhradně jako předokolka.

Verzi 118d pohání dvoulitrový diesel, využívající dvoustupňové přeplňování pomocí nízkotlakého turbodmychadla s variabilní geometrií rozváděcích lopatek a vysokotlakého turbodmychadla, které je plně integrováno do výfukových svodů.

Výkon dosahuje 110 kW ve 4.000 min-1, nejvyšší točivý moment 350 N.m jednotka dává mezi 1.750 až 2.500 min-1.

BMW 118d v testované variantě s 8stupňovou automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem zrychluje z klidu na stovku za 8,4 sekundy a rozjede se až na 216 km/h. Trhač asfaltu to tedy není, ale louda také ne. Síly má tenhle motor jednoduše dostatek, při rozumném a střízlivém používání jsem neměl pocit, že by mu chyběl výkon. Nebo že by se s 1,5 tuny vážícím hatchbackem nějak trápil, ani v kopcích nebo na dálnici.

BMW 118d

Díky dvěma turbodmychadlům dvoulitr poskytuje hezky plynulý zátah, který “vrcholí” ve středních otáčkách, v nich pracuje nejlépe.

Motor je také slušně kultivovaný. Po nastartování o sobě sice dává vědět, ale po zahřátí se zklidní a rozhodně vás rušit nebude. A hezky si rozumí s převodovkou, která řadí, kdy má. Navíc jemně a hladce.

Musím říct, že jako celek tahle kombinace prostředního dieselu a automatu nejen skvěle funguje, ale i po takové té pocitové stránce prostě působí moc příjemně.

A když se pak ještě podíváte na palubní počítač s údajem o spotřebě paliva, sympatie se musí ještě prohloubit. Jsem přesvědčený o tom, že pokud za volantem nebude sedět nevybouřený janek, nebude těžké spotřebu dlouhodobě udržet pod 6 l/100 km. Mně po testu počítač ukázal průměr 5,1 l/100 km. Jezdil jsem přitom někde na pomezí kategorií “normálně” a “svižně”, nebál jsem se dálnic, ani měst. Jo a pokud jde jen o město, v Praze jsem se pohyboval za 6,4 l/100 km.

Platforma UKL2 mimo jiné znamená přední nápravu typu MacPherson a víceprvkové zavěšení vzadu. Také však přináší motor umístěný skoro až před přední nápravou. Dobrou zprávou je, že tahle “zátěž” se při jízdě moc neprojevuje.

Předokolkové BMW 118d se do zatáček vrhá poslušně, působí neutrálně a jistě, ani se výrazně nenaklání. Až když ho začnete opravdu ždímat, všimnete si nedotáčivosti, která se ale projeví jen chvíli, jen krátce po zatočení. Hatchback se však rychle srovná a ochotně vykrouží čísťounký oblouk. Aniž by potřeboval nějakou větší pomoc od řidiče. Řízení je fajn, zůstává bavorácky tužší a strmější, ale není ani vyloženě sportovní.

Pochvalu si nejmenší bavorák zaslouží také za komfort, ke způsobu, jakým žehlí nerovnosti nemám jedinou výhradu. Pro úplnost dodávám, že naše auto jezdilo na 17palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 225/45.

Závěr

Takže abych odpověděl na otázku z úvodu. Ano, malý bavorák se 150koňovým vznětovým motorem, automatickou převodovkou a pohonem předních kol může být hodně zajímavý. Upřímně říkám, že 118d ve mě zanechala pozitivní dojem.

Ano, můžeme se bavit o ztrátě jedinečného jízdního projevu, který nabízela předchozí generace. A ano, pořád si myslím, že by vozy prémiových značek měly především jezdit mnohem lépe než neprémiová konkurence.

BMW 118d

S novou platformou se ten rozdíl ve vnímání jízdy změnil, ale jedním dechem dodávám, že zrovna v případě BMW 118d mi to vlastně tolik nevadilo. Jednak si říkám, že jde “jen” o kompaktní hatchback, který by měl být především všestranný, měl by být mixem řady užitečných vlastností. A pak musím uznat, že prémiový pocit v tomhle autě je, projevuje se nejen parádně zpracovaným interiérem, ale především takovým velice solidním jízdním projevem, který kombinuje kultivovanost, pohodlí i dostatečnou agilitu.

A cena? BMW 118d není zrovna levné, v testované verzi s různými příplatky vychází na víc než milion korun (největší příplatek připadá na provedení Sport Line za 109.200 Kč), ale v základu začíná na 763.100 Kč, s automatem stojí 820.014 Kč.

Čistě pro srovnání, Volkswagen Golf se 150koňovým dvoulitrovým tédéíčkem a automatem stojí nejméně 765.900 Kč. A možná si pamatujete, že Standa v květnu testoval Golfa právě v téhle motorizaci ve výbavě s cenou 865.700 Kč.