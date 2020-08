BMW a jeho legendární ledvinky. Víte, jaký model je použil jako první? A jaká je jejich budoucnost?

Poznávacím znakem automobilů značky BMW jsou už desítky let tzv. ledvinky, neboli rozdělená maska chladiče do dvou částí. Jedná se o tak typický prvek vozů mnichovské automobilky, že jakákoliv jejich inovace nebo neobvyklý tvar vzbudí kontroverze - naposledy třeba v případě obřích ledvin u X7 nebo řady 4. Víte ale, jaké BMW bylo vůbec to první s ledvinkami? A jak se tento detail v průběhu let měnil? A jaká bude jejich budoucnost?

To první

Sama automobilka jako vůbec první model s ledvinkami, tedy s párem nasávacích otvorů, označuje sedan střední třídy BMW 303 z roku 1933, které se zároveň stalo prvním modelem značky s šestiválcovým motorem.

Mřížka chladiče rozdělená obvykle chromovanou centrální příčkou nebyla v té době něčím neobvyklým, BMW však zakulatilo horní i dolní část těchto otvorů, což v kombinaci s umístěním modro-bílého kruhového loga automobilky vytvořilo působivý efekt. Ten byl jasně rozpoznatelný, a tak podobný detail začaly používat i další modely značky. Do druhé světové války se přitom tento prvek postupně zužoval, což napomáhalo eleganci tvaru.

Historici ale upozorňují, že je tu ještě jeden model té doby, které o toto prvenství soupeří. Na mysli mají BMW 600 typ Ihle, dílo karosárny Gebrüder Ihle, Bruchsal z Bádenska-Württemberska, které charakteristicky rozdělenou masku chladiče též užilo. Vůz se specifickou karoserií Ihle na bázi mnichovského šasi vznikl v roce 1932, tedy o rok dříve než BMW 303, a tak je i ten možné považovat za toho prvního. Nebyl ale dílem samotné automobilky jako 303...

Další ikony

BMW nadále využívalo rozdělenou masku také po válce. Ikonou v tomto směru se stalo BMW 507, krásný roadster z roku 1956. Na rozdíl od výchozího sedanu však využilo dva velké, horizontálně orientované otvory pro nasávání vzduchu, a to jako vůbec první model značky.

Tvůrce tohoto roadsteru, hrabě Albrecht von Goertz, postupoval při návrhu ledvinek masky chladiče čistě dle své tvůrčí svobody. Musel se však přizpůsobit nutnosti dostatku čerstvého vzduchu pro chladič vidlicového osmiválce, což jinak než rozměrnými nasávacími otvory nešlo. A kvůli nízké přídi auta byla jejich horizontální orientace nutností.

Podobně v roce 1978 supersport BMW M1 použil jedny z nejmenších ledvinek v historii výrobce. U klínovitě tvarovaného auta to jinak prostě nešlo.

Ikonou z hlediska ledvinek je dodnes také BMW 1500. V jeho případě se ledvinky poprvé vzájemně spojily, byly užší než v případě jakéhokoliv předchozího modelu značky a umístěné mezi dvěma horizontálními mřížkami procházejícími celou šířkou přední části vozu. To vytvořilo celek, který byl vzorem pro BMW až do osmdesátých let.

Podobně tvar pro devadesátá léta ovlivnilo BMW řady 3 generace E36 z roku 1990. Na rozdíl od předchůdců byly obě poloviny masky chladiče opět rozděleny. Byly účelně obdélníkové s jemně zakulacenými rohy, přičemž od světlometů už nebyly odděleny dalšími mřížkami, ale pouze povrchy v barvě karoserie.

Inovace řešení

V posledních letech si pak designéři BMW s tvarem ledvinek hodně hrají. U sportovních řad Z4 a 8 dostaly relativně hranatý obrys, vedle chlazení navíc v případě řady 8 slouží i k umístění kamery asistenčních systémů, která se nachází mezi nimi. U modernizované řady 7 aktuální generace se zase maska stala mnohem větší, podobně jako u SUV X7. Velkou kontroverzi pak ledvinky způsobily u řady 4. Jsou větší, svisle orientované a dopředu nakloněné, což automobilka vysvětluje odkazem na historické sportovní modely značky.

Automobilka navíc ukazuje, že ledvinky hodlá nadále užívat i v době elektromobility. Jen zkrátka dostanou novou funkci. Už v BMW i3 tak neslouží původnímu účelu chlazení, ledvinky jsou v tomto případě uzavřenými vnitřními plochami, které mají designovou funkci jasného rozpoznání vozu jako člena rodiny BMW.

Budoucnost ledvinek

Podobně tomu tak bude i do budoucna. V Mnichově se aktuálně pracuje na nové technologické vlajkové lodi značky, elektřinou poháněném crossoveru BMW iNext. Kvůli elektropohonu tak ledvinky dostanou novou funkci, za uzavřeným povrchem obou polovin masky jsou umístěné kamery, senzory a další potřebné technologie pro systémy automatizované jízdy. Co se pak týče tvaru, půjde o jistou evoluci i3, s pokusem o jediný výrazný zlom v oblasti obvyklé středové příčky.

Ledvinky tedy žijí dále. Přestože tu byly snahy designérů, zda se jich svým způsobem nezbavit, například u konceptu iX3, zůstávají zachovány. Ostatně sériová iX3 detail pozměnila do obvyklejšího zpracování. Jak se tak zdá, BMW si tento charakteristický detail uchová, ačkoliv třeba nebude sloužit původnímu účelu.