BMW chce proměnit auto v pojízdné kino díky posuvné 31“ 8K obrazovce

Automobilka BMW představila na právě probíhajícím veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hned několik zajímavých novinek, včetně nového zábavního systému Theatre Screen pro zadní sedačky, který by se údajně mohl časem objevit v produkčních modelech značky.

Základem systému je panoramatická 31palcová obrazovka s rozlišením 8K, která je standardně umístěna u stropnice vozu. Po stisknutí tlačítka by však měla elektricky sjet za přední sedačky a vytvořit tak vzadu malé útulné kino.

Obří obrazovka je přitom doplněna o software Amazon Fire TV, takže nabídne stejné možnosti, jako jakákoliv televize s Amazon Fire TV Stick. Plynulé streamování filmů, televizních show, hudby a podcastů z knihovny Amazon pak na cestách zajišťuje 5G konektivita.

Obrazovka nabízí formáty přehrávání 16:9, 21:9 nebo dokonce i 32:9 – ovládání je přitom možné jak prostřednictvím obrazovky, tak prostřednictvím ovládacích panelů umístěných do zadních dveří. Zážitek z projekce navíc umocňuje prostorový zvuk integrovaného audio-systému Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.

S očekávaným rozvojem autonomní mobility není důraz automobilek na zábavní systémy ve vozech ničím překvapivým, většina značek však dosud sázela spíše na menší obrazovky umístěné do opěradel předních sedadel, zatímco velké a pohyblivé obrazovky byly dominantou spíše limuzín a různých úpravců.

Automobilka BMW zatím nezmínila kdy a v jakém modelu by se mohl systém poprvé objevit, je však téměř jisté, že by podobná koncepce skvěle zapadla do vozů značky Rolls-Royce, která pod BMW patří. Některé spekulace ze zahraničí navíc naznačují, že by implementace této technologie nemusela být zas tak vzdálenou budoucností.