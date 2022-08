BMW M už testuje prototyp elektrického sporťáku se čtyřmi elektromotory

BMW M letos slaví významné jubileum padesáti let od svého založení. Za tu dobu nám automobilka naservírovala nespočet jízdně velmi zajímavých vozů, včetně několika novinek z letošního roku. Jubileum ovšem není jen o oslavách minulosti, ale také o přípravách na budoucnost, která se ponese v duchu elektrifikace.

Letos totiž automobilka BMW představí jak poslední model divize M s čistě spalovacím motorem, kterým se stane očekávané kupé M2, tak i vůbec první plug-in hybridní model divize M, kterým by se měla stát produkční verze konceptu XM. Tím to ale samozřejmě zdaleka nekončí.

Vedle představování nových modelů totiž automobilka pracuje také na vývoji zcela nových strojů, včetně prvních čistě elektrických M modelů. Ty by přitom mohly nabídnout i specifikaci s čtyřmi elektromotory a chytrým systémem jízdní dynamiky, což je kombinace, kterou nyní automobilka začala testovat v unikátním prototypu.

„V roce našeho výročí se neohlížíme pouze zpátky, ale především hledíme dopředu,“ říká Franciscus van Meel, předseda představenstva BMW M GmbH. „Ještě před koncem roku bude zahájena výroba BMW XM, našeho prvního vysokovýkonného osmiválcového M automobilu s hybridním pohonem. Společně s našimi fanoušky po celém světě se také těšíme na náš vstup do kategorie LMDh severoamerické série vytrvalostních závodů IMSA, v níž budeme s osmiválcovým hybridním turbomotorem startovat v Daytoně a v dalších závodech v roce 2023, stejně jako o rok později v sérii WEC v Le Mans.“

Jeho základem je čistě elektrické čtyřdveřové kupé BMW i4 M50, které dostalo karoserii upravenou v typickém stylu BMW M. Rozšířené blatníky přitom nejsou pouze estetickým doplňkem, ale umožňují využití speciálně navržené přední a zadní nápravy.

Přední část vozu je vybavena upravenými výztuhami, převzatými z modelů BMW M3/M4, které zajišťují mimořádně vysokou torzní tuhost. Uspořádání chladičů pak vychází z konfigurace vyvinuté pro aktuální vysokovýkonné sportovní modely.

Základem nového systému pohonu je elektrický pohon všech kol M xDrive, tvořený čtyřmi elektromotory. Díky pohonu každého kola vlastním elektromotorem se automobilce otevřela možnost zcela plynule regulovatelného, extrémně přesného a současné rychlého rozdělování hnací síly.

Výkon a točivý moment je možné rozdělit během několika milisekund tak přesně, že požadavek na výkon určený plynovým pedálem lze realizovat: „na takové úrovni dynamiky, která je u běžných systémů pohonu nedosažitelná“, chlubí se BMW. Řidič se tak může těšit na nové podání výkonu i v extrémních jízdních situacích, mezi které patří jak rychlá jízda, tak nepříznivé podmínky na silnici.

„Elektrifikace nám otevírá zcela nové možnosti při vytváření dynamiky typické pro M automobily,“ říká Dirk Hacker, vedoucí vývoje BMW M GmbH. „Již nyní vidíme, že tento potenciál jsme schopni využít na maximum, naše vysokovýkonné sportovní vozy proto budou i v budoucnosti nabízet pro M typickou a bezkonkurenční kombinaci bezemisní dynamiky, agility a přesnosti.“

Čtyři elektromotory jsou napojeny na centrální integrovanou řídící jednotku, která neustále vyhodnocuje jízdní podmínky a povely řidiče. O ideálním přenosu výkonu na vozovku rozhoduje řídící jednotka několik milisekund, během nich však zohledňuje pozici akcelerátoru, úhel natočení volantu, podélné a příčné zrychlení, otáčky kol a další parametry. Pokyny se k elektromotorům přesto dostávají vysokou rychlostí.

Tato forma jízdní dynamiky a regulace pohonu byla nejprve testována na virtuálních modelech, následně na zkušebních stolicích. Reálné testování se stalo skutečností teprve nyní a zatím by mělo probíhat pouze na uzavřených silnicích.

Vůz, který automobilka prezentovala na prvním snímku, sice ukazuje svalnatější tvary divize M, detaily však maskuje barevná fólie. Kabina čtyřdveřového kupé je pak osazena rozsáhlou měřicí technikou, která umožní analyzovat každou jízdní situaci, porovnat teoretické výsledky ideálního rozložení hnací síly se skutečností na silnicích a zohlednit je při dalším programování.

Podle automobilky je hlavním cílem udržet si charakteristiku modelů BMW M, které jsou podle automobilky posledních 50 let nezaměnitelné: „Lineárním nárůstem výkonu a boční dynamikou, která umožňuje přesně kontrolovatelnou ovladatelnost i na samotných limitech jízdní dynamiky.“

Už první jízdy nového prototypu přitom měly ukázat, že se automobilce podařilo posunout jízdní možnosti o další kus. Díky citlivému dávkování výkonu a okamžitým reakcím by mělo být možné dosáhnout vyšších rychlostí v zatáčkách a to i na silnicích s horší adhezí. Vůz by se měl v těchto situacích řídit přirozeně snadno a „zásluhou zvýšené dodávky hnací síly na vnější zadní kolo souběžně s úhlem natočení volantu byla zcela eliminována nedotáčivost,“ dodává automobilka.

Nový systém pohonu nicméně umí zazářit také v oblasti rekuperace elektrické energie. Čtyři elektromotory totiž při brzdění (například před zatáčkou) dokážou převzít funkci generátoru a dodávají elektřinu zpět do vysokonapěťové baterie.