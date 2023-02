BMW opět investuje do výroby elektromobilů, vyrábět se budou i v Mexiku

Automobilka BMW plánuje prodávat do konce roku 2030 více než 50 procent čistě elektrických vozů, s čímž by měla pomoci i nová generace modelů Neue Klasse. Kromě toho ale automobilka také ve velkém investuje do své mezinárodní výrobní sítě, jak se pochlubila v nedávných tiskových zprávách.

Nedávno společnost ohlásila investici 1,7 miliardy amerických dolarů do rozšíření výroby amerického závodu ve Spartanburgu. Zhruba miliarda přitom půjde právě na přípravu výroby elektromobilů, 700 milionů pak na výstavbu nového montážního centra pro vysokonapěťové baterie ve Woodruffu. Do roku 2030 pak BMW plánuje vyrábět v USA minimálně šest elektrických modelů.

Video se připravuje ...

Nyní oznámená investice do výrobního závodu v Mexiku bude o celkové částce 800 milionů eur. Z této částky bude 500 milionů eur určeno na výstavbu nového montážního centra pro vysokonapěťové baterie, které se bude rozkládat na ploše 85 000 m2 v areálu závodu San Luis Potosí.

Tato továrna, která byla uvedena do provozu v roce 2019, nyní vyrábí modely BMW řady 3, řady 2 Coupé a nové M2, a to v některých případech jako jediná továrna pro všechny globální trhy. Továrna přitom vznikala s důrazem na vysokou flexibilitu, takže v karosárně a při montáži budou nutné jen drobné změny.

Specialitou modelu Nene Klasse je však integrace vysokonapěťové baterie přímo do konstrukce vozidla. Závod proto kromě výstavby zahájil i školení personálu. V dubnu se navíc počítá se zahájením druhé směny, která přinese 500 nových pracovních míst. Celkem se tak stávající počet 3000 zaměstnanců v továrně San Luis Potosí do budoucna rozroste o dalších 1000 zaměstnanců.

„První vozy Neue Klasse sjedou z výrobní linky v naší továrně v maďarském Debrecínu v roce 2025, následovat bude hlavní závod v Mnichově. Dalších objemů dosáhneme integrací výroby modelu Neue Klasse do továrny San Luis Potosí od roku 2027,“ uvedl Milan Nedeljković, člen představenstva BMW AG odpovědný za výrobu

„Díky této nové investici bude naše továrna v San Luis Potosí hrát významnou roli v přechodu BMW Group na elektromobilitu. Společnost současně zvyšuje svoji angažovanost v Mexiku nejen z důvodu jeho výhodné strategické polohy, ale především díky kvalitnímu pracovnímu týmu, který za necelé čtyři roky od zahájení provozu již vyrábí ve špičkové kvalitě tři modely putující na 74 světových trhů,“ uvedl Harald Gottsche, prezident a generální ředitel závodu BMW Group v San Luis Potosí.

Video se připravuje ...