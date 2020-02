BMW řady 3 představuje tři nové plug-in hybridy. I se čtyřkolkou zaparkujete na modré zdarma

Mnichovská automobilka rozšiřuje nabídku hybridů do zásuvky pro řadu 3. Aktuálně nabízenou jednu verzi co nevidět doplní další tři.

Automobilka BMW už nějaký čas plug-in hybridní řadu 3 nabízí, varianta 330e se však dala koupit pouze coby sedan s pohonem zadních kol. Od léta 2020 se připojí další verze, sedan doplní kombík a obě karosářská provedení přijedou kromě zadokolek také s pohonem všech kol xDrive. Sečteno a podtrženo se tak nabídka plug-in hybridů rozroste z jednoho na čtyři.

Mnichovští tak pokračují ve své rozsáhlé elektrifikované strategii. Již koncem minulého roku prodalo BMW po celém světě půl milionu vozidel s čistě elektrickým či plug-in hybridním pohonem. Celá skupina chce mít do konce roku 2021 na silnicích více než milion aut s elektrifikovaným pohonným ústrojím. Čtvrtina v Evropě prodávaných aut BMW Group bude do roku 2021 elektrifikována, do roku 2025 se tento podíl zvýší na třetinu a do roku 2030 už to bude polovina. Společnost chce v příštích třech letech rozšířit svou nabídku o 25 elektrifikovaných vozidel.

Ale zpátky k plug-in hybridní řadě 3. Všechny elektrifikované verze „trojky“ dostávají shodný pohon, jenž se skládá z dvoulitrového zážehového čtyřválce TwinPower Turbo o výkonu 135 kW (184 k) a elektromotoru o síle 83 kW (113 k), jenž je integrovaný do osmistupňové samočinné převodovky Steptronic. Systémový výkon má hodnotu 185 kW (252 k), v případě sešlápnutí plynového pedálu až do kickdownu lze ale výkon na deset sekund navýšit o dalších 30 kW (40 k) díky funkci XtraBoost. Maximální hodnota točivého momentu činí 420 Nm.

Nový přírůstek v podobě BMW 330e Touring zrychlí z klidu na stovku za 6,1 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 220 km/h. Je-li v autě aktivován režim Electric, můžete jet bez kapky benzinu až do rychlosti 140 km/h. Kombík slibuje dojezd pouze na elektřinu až 65 kilometrů.

Jak už jsme avizovali výše, kromě zadokolek se do nabídky nově zařazují také čtyřkolky se stejným plug-in hybridním ústrojím. I s pohonem xDrive se všechny elektrifikované trojky vejdou pod hranici 50 gramů CO 2 na kilometr, což pro české zájemce znamená parkování v Praze na modré zdarma či osvobození od poplatku za dálniční známku.

Inteligentní systém pohonu všech kol rozděluje prostřednictvím elektronicky řízené vícelamelové spojky hnací sílu motoru a elektromotoru dle potřeby mezi přední a zadní kola. Čtyřkolka je propojena se stabilizačním systémem DSC a podle konkrétní jízdní situace během zlomku sekundy upravuje rozdělování točivého momentu.

BMW 330e xDrive Sedan zrychluje z klidu na stovku za 5,8 sekundy a svištět může až 224 km/h. Kombík je na stovce o čtyři desetinky pomalejší a maximální rychlost o 10 km/h nižší. Sedan slibuje dojezd na jedno nabití až 58 kilometrů, verze Touring podle papírových předpokladů zvládne o tři kilometry méně.

Všechny varianty plug-in hybridní řady 3 jsou vybaveny lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 12 kWh. Trojka umožňuje dobíjení z klasické domácí zásuvky, přičemž z nuly na 80 % se dostanete za 4,2 hodiny. Pokud chcete nabít baterii do plna, potrvá to asi 5,7 hodiny. Prostřednictvím wallboxu lze proces urychlit na 2,4 hodiny (80 %), případně 3,4 hodiny (100 %).

Všechny plug-in hybridy jsou standardně vybaveny akustickým varováním chodců, při rychlostech do 30 km/h vytváří systém vnějších reproduktorů zvuk navržený speciálně pro elektrifikované bavoráky.