DS 7 Crossback E-Tense přijíždí na český trh: 300 hybridních koní brzy doplní menší elektromobil

Skupina PSA elektrifikuje a značka DS nechce zůstat pozadu. Na českém trhu jsme dnes přivítali plug-in hybridní variantu modelu DS 7 Crossback. To je ale teprve první vlaštovka.

Máte-li zájem o vůz automobilky DS, která chce být alternativou německé prémie, můžete sáhnout po SUV DS 7 Crossback, případně menším crossoveru DS 3 Crossback. Oba modely už se nějaký čas prodávají s konvenčními pohonnými jednotkami. Jenže doba si žádá elektrifikaci a zdá se, že skupina PSA je na ni dobře připravena. A tak jsme dnes na českém trhu přivítali plug-in hybridní provedení většího ze sourozenců – DS 7 Crossback E-Tense 4x4.

SUV do zásuvky prozradilo ceny už závěrem minulého roku a připravit si musíte alespoň 1.395.000 Kč. Plug-in hybrid se nabízí až od druhého výbavového stupně So Chic, jak jsme vás ostatně informovali před časem. Elektrifikované DS 7 Crossback přijíždí vždy se shodnou technikou – soustavou s maximálním výkonem 220 kW (300 k) a točivým momentem 520 newtonmetrů. Skládá se z benzinové přeplňované šestnáctistovky (147 kW) a dvou elektromotorů (přední 81, zadní 83 kW). Akumulátory jsou lithium-iontové, mají kapacitu 13,2 kWh a hmotnost 130 kg. Metodika WLTP slibuje dojezd 58 kilometrů na jedno nabití a smíšenou spotřebu 1,3 litru. Je zřejmé, že reálné hodnoty budou odlišné, tabulkové emise 31 gramů CO2 na kilometr nicméně znamenají, že s takovým autem můžete v Praze parkovat na modré.

Když využijete wallboxu o výkonu 7,4 kW, můžete akumulátory dobít do plna za hodinu a 45 minut. Žádná tragédie to není ani z klasické domácí zásuvky. Jasně, sedm hodin není zrovna málo, baterie se ale v pohodě stihnout naplnit přes noc, takže ráno můžete bez obav vyrazit s „plnou“. Plug-in hybridní vůz umožňuje šetřit energii na později, nebo naopak jet pouze na elektřinu. Nechybí ani automatický režim, jenž s energií a palivem pracuje co nejefektivněji a řidič se o nic nestará. Podrobněji se jednotlivým režimům budeme věnovat v klasickém testu. Už brzy!

Protože je architektura PSA připravena na zástavbu elektrifikovaných ústrojí, nasazením plug-in hybridu nijak neklesá praktičnost tohoto SUV. DS říká, že shodný je nejen prostor pro posádku na zadních sedadlech, ale i kapacita zavazadlového prostoru. Jediným rozdílem je absence rezervy, kterou nahrazuje potřebná technika.

Jde zároveň o jedinou čtyřkolku v aktuálním portfoliu DS. Na vybraných trzích automobilka nabízí rovněž plug-in hybrid s pohonem pouze předních kol a jedním elektromotorem, pro prodej takového vozu na českém trhu ale nenašla dostatečné opodstatnění. Jestli vám tohle auto padlo do oka, můžete jej objednat klidně hned.

A brzy i elektro…

DS zdůrazňuje, že plug-in hybridní novinku máme chápat jako takovou první vlaštovku moderní elektrifikované éry. Značka avizuje, že portfolio se brzy rozroste o ryzí elektromobil. A jak už asi tušíte, bude to čistě elektrický DS 3 Crossback. Tady už se nebavíme o pohonu 4x4, ale předokolce s tabulkovým dojezdem 320 kilometrů dle WLTP.

Už je to skoro rok, co jsme se v rámci mezinárodní prezentace DS 3 Crossback mohli krátce svézt s prototypy elektromobilů. Opravdu krátce, na střežené vojenské základně nad Monte-Carlem jsme urazili jen několik jednotek kilometrů, pořizování jakéhokoliv záznamu nepřipadalo v úvahu. Městský crossover pohání elektromotor o výkonu 100 kW, přičemž energie se ukládá do lithium-iontových baterií s kapacitou 50 kWh. Zatímco plug-in hybrid rychlonabíjení neumožňuje, tento elektromobil ano a dobití na 80 % slibuje za 30 minut. Že vás menší elektromobil láká spíš? Nebojte, už nebudete muset čekat dlouho. DS avizuje, že se v showroomu značky na Černém mostě opět potkáme v březnu, kdy je naplánováno uvedení bateriového vozu na český trh.