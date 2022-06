BMW X1 přijíždí v nové generaci, včetně čistě elektrického BMW iX1

Nová generace BMW X1 si zachovala proporce starší generace, kombinuje je však s výraznějšími rysy. Mezi ty nejvýraznější patří nové ledvinky v masce chladiče, které lehce povyrostly a působí ještě hranatějším dojmem. Výrazněji působí i přepracované přední světlomety se standardní Full-LED technologií a výrazným světelným podpisem.

Kompaktní SAV tak při čelním pohledu, ale i pohledu z profilu (kdy vyniknout vystouplejší blatníky), více připomíná větší mnichovská SAV BMW X3 a X5. Při pohledu na záď si můžeme všimnout spoileru, který elegantně prodlužuje linii střechy a pozvolna klesá, čímž vozu společně s užším zadním sklem přidává na dynamičnosti. Přepracované jsou navíc i zadní svítilny, které sahají z blatníků až do pátých dveří.

Design nové generace BMW X1 přitom vznikal s ohledem na co nejlepší aerodynamiku, čemuž byly podřízeny jak tvary zadního spoileru, tak i tvar nižších střešních lišt a bočních deflektorů. Výsledkem úsilí mnichovských techniků je pak koeficient aerodynamického odporu Cd 0,26, čímž by se BMW X1 mělo řadit na špičku svého segmentu.

Dodejme, že čistě elektrické BMW iX1 se od svého sourozence se spalovacími motory odlišuje řadou vizuálních prvků. Tím nejvýraznějším jsou přitom modré detaily, které se objevují jak v masce chladiče, tak na předním i zadním nárazníku nebo lemech prahů. Další odlišný styl exteriéru pak nabídnou také modely s výbavou M Sport, které dostanou výrazněji tvarované nárazníky, leskle černé ozdobné lišty a další tradičně sportovní mnichovskou výbavu. V podbězích budou standardně 17“ litá kola, volitelně by však měla být dostupná až 20“ litá kola.

Jak už přitom bývá u nových generací zvykem, také BMW X1 citelně povyrostlo – a to prakticky ve všech oblastech. Oproti předchozí generaci je o 53 mm delší (4500 mm), o 24 mm širší (1845 mm) a také o 44 mm vyšší (1642 mm). Rozvor narostl o 22 mm na 2692 mm, zatímco rozchod kol povyrostl o 31 mm na 1592 mm vpředu a 1593 mm vzadu.

Není tedy žádným překvapením, že nová generace slibuje více prostoru v kabině, což by mělo platit jak pro posádku, tak pro zavazadla. Citelná změna by měla být znát například v oblasti ramen a loktů, modely se spalovacím motorem však bude možné vybavit i posuvnou lavicí pro možnost upřednostnění prostoru pro cestující či v zavazadelníku. Jeho objem přitom narostl o 35 litrů na 540 litrů. Po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 40:20:40, pak může posádka získat až 1600 litrů, což znamená nárůst o 50 litrů.

Kabina v přední části přebírá styl známý například z nedávno testované řady 2 Active Tourer. Palubní desce tedy dominuje prohnutý panel, který tvoří digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce, na který plynule navazuje infotainment s úhlopříčkou 10,7 palce – lehce natočený směrem k řidiči.

Vůz je vybaven moderním operačním systémem iDrive OS8, takže nepřekvapí podpora bezdrátových služeb, konektivita s Apple Carplay i Android Auto a mnoho propojených služeb. Ve středovém panelu pak vidíme vertikálně orientovaný držák telefonu s integrovanou nabíječkou a prostornou odkládací přihrádku mezi řidičem a spolujezdcem, ve které jsou i USB-C Porty. Volič převodovky a jednoduché ovládání infotainmentu pak najdeme na vyvýšené konzole mezi řidičem a spolujezdcem. Zkrátka jako v Active Toureru.

Ještě než se podíváme na nabídku pohonných jednotek, sluší se projít také výrazné úpravy šasi. Nové BMW X1 sice převzalo základní principy konstrukce přední a zadní nápravy od svého předchůdce, všechny komponenty přední nápravy s příčnými spodními rameny však byly od základu vyvinuty téměř zcela nově. Náprava by tak měla mít vyšší tuhost, vůz by měl lépe reagovat v zatáčkách a řízení by nemělo být ovlivněno přenosem točivého momentu. Navíc došlo k úpravě geometrie, díky čemuž by měl mít vůz lepší zpětnou vazbu a vyšší stabilitu v přímém směru.

Vzadu je u všech variant použita modulární víceprvková náprava, která slibuje ideální předpoklady pro sportovní jízdní vlastnosti. Vyznačuje se na míru navrženou konstrukcí s vysokou tuhostí, je umístěna na pomocném rámu s pevným uložením a slibuje přesné vedení kol i při vysokých hodnotách bočního zrychlení.

Flexibilní konstrukce pomocného rámu zadní nápravy umožňuje novému BMW X1 přizpůsobit se různým typům pohonu. Proto je pomocný rám zadní nápravy BMW iX1 xDrive30 a plug-in hybridních modelů vybaven speciálními úchyty pro elektrickou pohonnou jednotku pohánějící zadní kola. Součástí těchto elektrifikovaných modelů je také dodatečné uchycení baterie.

Modernizací ale prošel také podvozek a tlumící systémy nového BMW X1, přičemž cílem bylo především přispět k vyššímu komfortu na delších cestách. Například přední náprava tak poprvé dostala speciální tlumiče s proměnnou charakteristikou podle zdvihu a dodatečným pláštěm. Tyto tlumiče s tužší charakteristikou při stlačení a roztažení a naopak měkčí ve středové poloze přispívají k eliminaci naklánění karoserie v zatáčkách a současně umožňují efektivní tlumení při přejezdu malých nerovností.

V rámci volitelné výbavy je navíc pro modely BMW X1 dostupný také adaptivní M podvozek s frekvenčně selektivním tlumením, který je u modelu BMW iX1 xDrive30 dokonce součástí standardní výbavy. Speciální systém tlumičů přináší snížení světlé výšky o 15 milimetrů, současně však slibuje lepší agilitu i komfort na dlouhé vzdálenosti. Součástí Adaptivního M podvozku je u všech variant také sportovní řízení. Tato konkrétní verze elektrického posilovače řízení má strmější převod a součástí je rovněž funkce Servotronic s proměnnou mírou asistenčního účinku v závislosti na rychlosti.

Teď už se ale pojďme podívat na nabídku pohonných jednotek, která se nese především v duchu elektrifikace. Výkonnější zážehové i vznětové motory totiž budou osazeny mild-hybridní 48V technologií, opět nebudou chybět dvě plug-in hybridní verze a pro zájemce o čistě elektrický pohon je připraveno nové BMW iX1. Začněme ale od klasických spalovacích motorů.

Nové BMW X1 bude na trh uvedeno se dvěma zážehovými a dvěma vznětovými motory s technologií BMW TwinPower Turbo, jejichž výkon bude na kola přenášet výhradně sedmistupňová dvouspojková převodovka Steptronic. Zákazníci přitom dostanou na výběr mezi pohonem pouze předních kol a pohonem všech kol BMW xDrive.

Zájemci o zážehové pohonné jednotky budou mít na výběr mezi řadovým tříválcem sDrive18i (100 kW/230 Nm) s pohonem předních kol a řadovým čtyřválcem xDrive23i (150 kW/320 Nm) s pohonem všech kol a mild-hybridní technologií. Slabší motor slibuje kombinovanou spotřebu 6,3 až 7 l/100 km, zatímco výkonnější jednotka 6,5 až 7,2 l/100 km.

Pro zájemce o vznětové motorizace jsou připraveny dva čtyřválce, přičemž slabší verze X1 sDrive18d posílá na přední kola 110 kW a 360 Nm točivého momentu. Výkonnější verze xDrive23d už ale slibuje 155 kW a až 400 Nm točivého momentu – navíc na všech kolech. Spotřeba by se přitom měla pohybovat v rozmezí 4,9 až 5,5 l/100 km, respektive 4,8 až 5,3 l/100 km u silnější verze.

V listopadu 2022 se pak očekává příchod základního plug-in hybridního BMW X1 xDrive25e, výkonnějšího plug-in hybridního BMW X1 xDrive30e a čistě elektrického BMW iX1 xDrive30. Začněme tedy od plug-in hybridů.

Jejich základem je vždy 1,5litrový zážehový řadový tříválec, který je doplněn elektromotorem o výkonu 80, respektive 130 kW. Kombinovaný výkon verze xDrive25e tak dosahuje 180 kW a 477 Nm točivého momentu, zatímco výkonnější BMW X1 xDrive30e nabídne 240 kW a 477 Nm točivého momentu. Slabší verze by měla zvládnout na elektřinu 80 až 89 kilometrů, zatímco výkonnější verze 78 až 89 kilometrů. S emisemi 17 až 24 g/100 km přitom obě verze dosáhnou na nízkoemisní značky.

Čistě elektrické BMW iX1 xDrive30 pohání dvojice elektromotorů – každý na jedné nápravě. Každý elektromotor je přitom spojen s příslušnou elektronickou a převodovkou v jediném velmi kompaktním obalu. Kombinovaný výkon obou elektromotorů je 230 kW a maximum točivého momentu je 494 Nm. Akceleraci na 100 km/h tak vůz zvládá za 5,7 sekundy a uhání až 180 km/h.

Součástí pohonného systému eDrive je v podlaze umístěná baterie s využitelnou kapacitou 64,7 kWh, která slibuje kombinovanou spotřebu 17,3 až 18,4 kWh na 100 km a čistě elektrický dojezd v rozmezí 413 až 438 kilometrů. Díky podpoře nabíjení při výkonu až 130 kW lze přitom baterii nabít z 10 na 80 % celkové kapacity za 29 minut. Už za deset minut by přitom baterie měla nabídnout dojezd až 120 kilometrů.

Nové BMW X1 bude uvedeno na trh v říjnu 2022 a zpočátku budou k dispozici dvě zážehové a dvě vznětové varianty. Hned poté bude následovat další zážehový a jeden vznětový model, ke kterým se přidá BMW iX1 xDrive30 a dvojice plug-in hybridních modelů.