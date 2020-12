BMW X1 xDrive25e: Pohodář bez výrazných kompromisů

BMW nabízí model X1 již od roku 2009, kdy byla představena první generace. Představení druhé generace, známé pod kódovým označením F48, proběhlo v roce 2015 a v květnu 2019 automobilka ohlásila modernizaci. Kromě tradiční úpravy tvarů a výbav přitom facelift přinesl i plug-in hybridní verzi, jejíž výroba však byla zahájena až na jaře tohoto roku. A právě plug-in se nám nedávno dostal do rukou.

Design po vzoru větších

Modernizované BMW X1 snadno poznáte především díky zvětšeným ledvinkám, které po vzoru větších a novějších BMW propůjčují řadě X1 silnější a dominantnější vzhled. S úpravou ledvinek došlo také na úpravu tvarů předního nárazníku, do kterého mohou být volitelně integrovány mlhovky, a stejné nejsou ani přední světlomety, které dostaly modernější grafiku s výrazným světelným podpisem a nechybí možnost připlatit si za Full LED nebo Adaptivní LED techniku.

Modernizace exteriéru přinesla také nové barvy, nově designovaná i barevně vyvedená litá kola s průměrem 18 nebo 19 palců a nechybí ani pozměněná záď. Zadní lampy mají nově LED technologii a volitelně mohou dostat teplý či chladný design. Upravený je také zadní nárazník, který dostal lehce pozměněné tvary a větší koncovky výfuku – zvětšené ze 70 na 90 mm (a překvapivě jsou pravé).

Elegantní i praktický xLine

Testovaný vůz, jako každý plug-in hybrid, dostal víčko nabíjecí zásuvky, které BMW umístilo na levý přední blatník. Vůz byl navíc ve výbavě xLine (+89.700 Kč), která po stránce exteriéru přináší masku chladiče ve tvaru ledvinek s exkluzivně navrženými vertikálními lamelami s matně hliníkovými čelními plochami a chromovaným rámečkem, přední nárazník se specifickými matně stříbrnými designovými element, včetně ochrany spodní části, LED světlomety, LED mlhová světla, standardně 18ʺ kola z lehké slitiny Y-spoke 579, boční prahy s matně stříbrnými prvky, matně hliníkové střešní ližiny, matně hliníkové ozdobné prvky exteriéru, ochranné prvky v černém provedení s matně stříbrnými prvky, zadní Park Distance Control (PDC) a elektricky ovládané páté výklopné dveře.

BMW X1 xDrive25e

Testovací vůz dostal navíc ještě příplatková 19 palcová kola z lehké slitiny Y-spoke 511 (+20.592 Kč), zajímavý metalický lak Sparkling Storm (+21.684 Kč) nebo adaptivní LED světlomety včetně LED blinkrů a BMW Selection Beam (+13.546 Kč).

Interiér zůstal věrný jednoduchosti

Navzdory modernizaci si interiér udržel své jednodušší pojetí, čímž si u mě získal sympatie. Stačí se jen podívat na digitální budíky, které si drží původní design a nestihly ještě přejít na moderní UFO design. Pokud byste chtěli maximálně těžit z modernizace, musíte zabrousit do ceníku příplatkové výbavy. Tady se totiž nově objevují tři typy čalounění, ambientní osvětlení palubní desky i dveří v šesti odstínech a novinkou je také infoteinment až s 10,25 palcovou dotykovou obrazovkou.

Ostatně ani testovaný vůz nezůstal v základní výbavě. Kromě výše zmíněného paketu dostal i kupu příplatků, začněme ale od výbavy xLine. Ta totiž v oblasti interiéru zahrnuje kromě jiného i hliníkové kryty prahů s nápisy „BMW“, čalounění kombinací látka/kůže Cross Track Granite Brown (hnědá) s černými doplňky, alternativně kůže Dakota s perforací; atd, sportovní kožený volant, kontrastní stříbrné prošívání (v závislosti na čalounění) na středové konzole a palubní desce, obložení interiéru Pearl dark s akcentními lištami Pearl Chromei, exkluzivní LED světelná vlákna ve dveřích s možností volby jedné ze šesti barev, světelný paket s LED projekcí s nápisem „X1“, kryt nakládací hrany z nerezové oceli, systém pro udržování rychlosti s brzdnou funkci nebo 2zónovou automatickou klimatizaci.

Testovaný kousek ale dostal navíc ještě M sportovní kožený volant (+3.796 Kč), Paket Busines Class (+39.988 Kč) s komfortním přístupem, elektricky nastavitelnými sedačkami s pamětí, bederní opěrkou a výhřevem pro řidiče i spolujezdce; individuální čalounění stropu v barvě antracitu (+6.789 Kč), vyhřívání volantu (5.408 Kč), čalounění kůží Dakota s perforací Mocca/Black / Black (+29.796 Kč), paket ConnectedDrive Plus (+54.808 Kč) s alarmem, HUD displejem, Real Time Traffic informacemi, přípravou pro mobilní telefon a navigačním systémem plus; a Paket First Class (+63.518 Kč) se zadní kamerou, paketem vnějších zrcátek, HiFí systémem a vnitřním zrcátek s automatickým tlumením odrazivosti.

BMW X1 xDrive25e

Útulno, dostatek místa a bez přešlapů (téměř)

Už samotná výbava xLine by posádce zaručila poměrně solidní komfort, se všemi příplatky se však z X1 stalo auto, se kterým byla radost cestovat i na delších trasách. Zprvu jsem měl sice problém s přivyknutím na zvláštní styl čalounění předních sedadel, brzy jsem si ale zvykl, čemuž do velké míry pomohla i velká svoboda nastavení sedačky při hledání ideální pozice za volantem. Ergonomii ovládacích prvků z pozice řidiče není téměř co vytknout, malou zradou je ovšem umístění tlačítka výhřevu volantu na sloupek řízení, kde jsem o něj zavadil spíš náhodou.

Digitální štít je sice jednodušší, díky tomu působí elegantně a navíc je krásně přehledný. Infotainment s dotykovou obrazovkou a otočným ovladačem vedle voliče automatické převodovky pak dlouhodobě řadíme k tomu nejlepšímu, s čím se můžete v moderních vozech setkat. Snad jen škoda, že si v Česku zatím příliš neužijete hlasového ovládání.

V otázce prostornosti pak není vpředu co řešit, vzadu je ale situace zajímavější. I když by měl model X1 díky své ceně představovat základní volbu mezi mnichovskými SUV/Crossovery, stále do něj celkem pohodlně naskládáte i menší rodinu. S plug-in hybridní verzí však BMW muselo řešit otázku, kam umístit baterie. A nakonec si stejně jako řada konkurentů vybralo místo pod zadní řadou sedadel, která je tak u modelu x25e posunuta o pár centimetrů výš.

Pokud ale auto neobsadí čtyři basketbalisté či volejbalisté, pravděpodobně nebudete mít s místem problém. Při svých 183 centimetrech jsem se pohodlně posadil sám za sebe, přičemž mi zbýval dostatek místa nad hlavou i před koleny. V otázce podélného prostoru přitom do určité míry přispívá i výraznější vykrojení zadní části předních sedadel.

Zavazadelník BMW X1 xDrive25e má standardní objem 450 litrů, po sklopení zadních sedadel dělených v poměru 40:20:40 se však lze dostat až na 1470 litrů. Oproti konvenčním motorizacím X1 tak došlo k nepatrnému zmenšení z původních 505 litrů, respektive 1550 litrů po sklopení zadních sedadel. Na rozdíl od některých konkurenčních plug-in hybridů má ale X1 tu výhodu, že standardně dodávané nabíjecí kabely můžete ukrýt pod podlahou v zadní části zavazadelníku, takže nezabírají další prostor. Pokud by vám ale zavazadelník nestačil, můžete si připlatit za elektricky výklopné tažné zařízení s maximálním zatížením až 750 kilogramů.

Tříválec a elektrická zadokolka

Plug-in hybridní pohon čtvrté generace u BMW X1 xDrive25e tvoří 1,5 litrový přeplňovaný tříválec v kombinaci s elektromotorem u zadní nápravy, který měl být vyvinut speciálně pro tento model. Technika ale vychází z modulárního systému eDrive, který se používá u elektrických a elektrifikovaných modelů napříč koncernem BMW Group. A jaké jsou vlastně parametry vozu?

Vpředu napříč uložený 1,5 litrový tříválec, využívající technologie TwinPower Turbo, variabilní časování Valvetronic a Duble-Vanos, nabízí nejvyšší výkon 92 kW (125 k) v rozmezí 5000-5500 otáček a nejvyšší točivý moment 220 N.m v rozmezí 1500 až 3800 otáček. Spalovací motor je spojen s automatickou šestistupňovou převodovkou Steptronic, která posílá výkon pouze na přední kola. O pohon zadních kol se pak stará synchronní elektromotor o výkonu 70 kW (95 k) s nejvyšším točivým momentem 165 N.m.

Kombinovaný systémový výkon pak automobilka uvádí na úrovni 162 kW (220 k) a 385 N.m točivého momentu, což stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy a dosažení maximální rychlosti až 193 km/h. X1 xDrive25e tak svými parametry jen těsně zaostává za vrcholnými spalovacími motorizacemi 25i/25d s výkonem 170 kW a akcelerací z 0 na 100 km/h v čase 6,5 (25i), respektive 6,6 (25d) sekundy. Krátkodobě by však i verze 25e měla být schopna nabídnout výkon 170 kW, přičemž čím nižší teplota, tím delší zvýšení výkonu (automobilka uvádí cca 5 sekund při +25°C a až cca 40 s při -20°C). Bavíme se ovšem o výkonu v hybridním režimu, kdy X1 kombinuje výkon spalovacího motoru a elektromotoru.

BMW X1 xDrive25e

Kromě toho ale X1 dokáže fungovat i v čistě elektrickém režimu, kdy se z ní stává elektrická zadokolka s maximální rychlostí až 135 km/h. Při překonání této rychlosti, nebo při prudké akceleraci, se ale vůz opět přepne do hybridního režimu s pomocí spalovacího motoru. V čistě elektrickém režimu čerpá vůz energii z lithium-iontové baterie s maximální kapacitou 10,0 kWh, využitelná kapacita je však 8,8 kWh, což by ale pořád mělo stačit k elektrickému dojezdu 54 – 57 kilometrů. Tedy alespoň dle dokumentů. Ve skutečnosti ale vůz i s plnou baterií ukazuje nejvyšší dojezd 46 kilometrů, což ale není daleko od pravdy. Kapacita palivové nádrže byla zmenšená na 36 litrů (oproti 51 litrům u spalovacích motorů).

Nenáročný pohodář

V praxi je plug-in hybridní X1 celkem pohodovým, ovšem poněkud nevýrazným vozem, který nepřekypuje žádnými velkými emocemi. Jenže to mu snad ani nelze vyčítat, od toho má BMW v nabídce jiné kousky. Jeho přidanou hodnotou je především plynulost přechodu mezi elektrickým a spalovacím motorem v kombinaci s velmi solidním odhlučněním. Do kabiny tak neproniká hluk vytočeného tříválce (pokud se rozhodnete na to dupnout) ani výrazně aerodynamický hluk při vyšších rychlostech. Tedy alespoň v běžném režimu Auto eDrive, který bude vaším společníkem pravděpodobně po většinu doby.

Kromě toho nabízí volič režimů eDrive ještě režimy Max eDrive a Save Battery, které jsou celkem všeříkající. V režimu Max eDrive se automobil snaží naplno využít elektrický pohon, čímž spoří pohonné hmoty a pohybuje se lokálně zcela bezemisně. Při elektrické jízdě v rychlostech do 30 km/h přitom vůz vydává velmi specifický zvuk, vytvořený speciálně pro elektrifikované vozy BMW, který by měl sloužit jako upozornění pro chodce. V režimu Save Battery pak vůz udržuje stav nabití akumulátoru, případně ho za jízdy ještě dobíjí rekuperací. Baterie pak může být využita například v čistě bezemisních zónách, které se již pomalu objevují v zahraničí. Kromě volby režimu eDrive však pohon vozu a jeho chování ovlivňuje i tradiční volič Driving Experience Control. Ten má pak stejně jako u mnoha jiných modelů režimy Comfort, Sport a Eco Pro.

Speciální tlumiče, záludné brzdy

Ještě než se dostaneme ke spotřebám, zastavme se chvíli u podvozku, který je poměrně specifický. Plug-in hybridní X1 25e totiž dostala speciální tlumiče, které vznikly kombinací normálních a M sportovních tlumičů. Světlá výška vozu tak odpovídá modelům se sportovnějším M podvozkem, tuhost ovšem odpovídá klasickému měkčímu nastavení modelů X1. Výsledek je přitom velice příjemný a podtrhuje pohodový charakter automobilu.

X1 25e tak dokáže celkem schopně maskovat svou vysokou pohotovostní hmotnost 1820 kilogramů, což je o cca 170 kilogramů více, než váží naftová X1 25d. Auto působí celkem neutrálně, příliš se nenaklání a dokonce i na 19“ pneumatikách celkem pohodlně zvládá i silnice v horším stavu. Zkrátka univerzál.

BMW X1 xDrive25e

Snad jediná věc, která mě na X1 25e přinejmenším mrzela, byla určitá nečitelnost brzd. Ani po týdnu jsem nebyl schopen si pořádně zvyknout na jejich nastavení, které si mnoho z nás spojuje se staršími hybridy. V prvních pár centimetrech našlápnutí brzdového pedálu totiž vůz brzdí především zvýšenou rekuperací, čímž dobíjí baterie. Jakmile se ale rozhodnete přišlápnout brzdu o něco víc, nastoupí výraznější brzdový účinek kotoučových brzd na obou nápravách a s ním spojené decentní cuknutí. Auto vás sice nepověsí na pásy, trochu si tím ale kazí punc prémiovosti.

Nabíjení a tankování

Na závěr si pojďme projít pár nudných čísel ohledně nabíjení a spotřeby. BMW X1 25e je vybaveno nabíjecím konektorem Type 2, známým také jako Mennekes, pro pomalé nabíjení střídavým proudem při nejvyšším výkonu 3,6 kW. Ostatně při celkové kapacitě baterie 10 kWh ani není potřeba víc. Díky dodávaným kabelům, uloženým pod dvojitou podlahou kufru, přitom můžete X1 snadno nabíjet z domácí zásuvky, wallboxu a dokonce i veřejné nabíječky, jakkoliv tím ale nejspíš pobouříte pár elektromobilistů, kterým budete kvůli nízkému výkonu palubní nabíječky dlouho zabírat místo.

Plné nabití z domácí zásuvky by mělo podle automobilky trvat okolo 5 hodin, ve skutečnosti je to ale spíš 5,5. Minimálně během mých pokusů v lehce chladném až mrazivém počasí mi vycházela podobná čísla. Na zhruba 80 % kapacity baterie se však dostanete během necelých 4 hodin. Při použití výkonnější nabíječky, jako je například zmiňovaný wallbox či veřejná nabíječky, zabere nabíjení na 100% zhruba 3 až 3,5 hodinky. Za 2,5 hodiny se ale dostanete zhruba na úroveň 80 %.

S plnou baterií přitom vůz ukazuje čistě elektrický dojezd okolo 46 kilometrů, což rozhodně není nereálné číslo. Osobně jsem se ale častěji pohyboval spíše na úrovni okolo 40 kilometrů, což lze připisovat chladnějšímu počasí i dynamičtějšímu tempu jízdy mimo město. Spotřeba elektrické energie se přitom pohybuje okolo 15 kWh, zatímco motor nemusíte na některých cestách (s trochou snahy) ani probudit.

Pokud budete využívat spíše hybridní režim, počítejte s tím, že se auto bude snažit preferovat zejména elektrický pohon. Nejspíš i díky tomu může automobilka uvádět papírovou kombinovanou spotřebu v rozmezí 1,9 až 2,1 l/100 km. Osobně jsem se ale k takovým číslům nepropracoval, před úplným vybitím baterie ale není problém jezdit se spotřebou v rozmezí 3-4 l/100 km. Po jejím úplném vyždímání se však na delších cestách dostanete spíše na rozmezí 6-8 l/100 km. Vždy samozřejmě v závislosti na charakteru vaší trasy a cestovní rychlosti.

BMW X1 xDrive25e

Závěr

BMW X1 je sice základním modelem v nabídce mnichovské automobilky, přesto má rozhodně co nabídnout. Úprava na hybridní pohon vozu nesebrala téměř nic z jeho praktičnosti a univerzálnosti, naopak nabízí možnost ještě hospodárnějšího provozu. S naladěním pohonného ústrojí a jeho parametry jsem neměl nejmenší problém, stejně jako s ovladatelností a komfortem. Osobně mě trošku mrzelo nastavení brzd, na které jsem si nedokázal ani po týdnu zvyknout, jenže to může být i mou osobní přecitlivělostí na některé detaily. Navzdory parametrům, díky kterým patří xDrive25e mezi nejsilnější X1, bych ale plug-in hybrid viděl spíš jako auto pro klidnější a méně náročné řidiče, kterým se odvděčí šetrným a hospodárným provozem. Tedy alespoň pokud budou pravidelně nabíjet.

Nejlevnější verze modelu 806.000 Kč (BMW X1 sDrive18i) Základ s testovaným motorem 1.134.900 Kč (BMW X1 xDrive25e) Testovaný vůz bez příplatků 1.134.900 Kč (BMW X1 xDrive25e) Testovaný vůz s výbavou 1.571.366 Kč (BMW X1 xDrive25e, xLine)

Plusy

Prostornost

Jednoduchá koncepce interiéru

Design

Plynulý přechod ICE/EV

Tichý provoz

Nastavení podvozku

Minusy