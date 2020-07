BMW pokračuje v elektrifikaci nabídky. Elektromobily se stanou řada 5 i X1

BMW sice už od roku 2013 nabízí elektromobil i3, v posledních letech se však zdálo, že elektromobilitu nezdůrazňuje tolik jako některé konkurenční značky. I v Mnichově však otáčejí a oznamují plány na rozšíření nabídky automobilů s čistě elektrickým pohonem. Nejnověji vedení automobilky potvrdilo, že se elektrické varianty dočkají také řada 5 a X1.

„Dalšími příklady strategie Síla výběru budou velkoobjemové modely BMW X1 a BMW 5, které budou v budoucnu rovněž dostupné se čtyřmi variantami pohonného ústrojí – plně elektrickou, plug-in hybridní a vznětovou a zážehovou s 48V technologií,“ oznámil předseda představenstva BMW Oliver Zipse.

Mnichovská automobilka tudíž bude pokračovat ve strategii Síla výběru, která znamená sázku na společný technický základ pro vozy s různými typy pohonu. Prvním sériovým představitelem této strategie je středně velké SUV BMW X3, které letos bylo představeno i v čistě elektrické variantě iX3, doplňující dříve uvedené benzinové, dieselové a plug-in hybridní verze. Dalším takovým automobilem je příští generace BMW řady 7, což Zipse potvrdil již dříve.

Vedení vysvětlilo, že v této strategii vidí větší výhodu než v technice speciálně vyvinuté pro elektromobily. V tomto případě lze totiž lépe reagovat na případnou změnu poptávky. BMW jde tudíž obdobnou cestou jako třeba Skupina PSA, než Volkswagen a Mercedes, které sázejí na architektury speciálně vyvinuté pro elektroauta.

Šéf mnichovského výrobce nicméně neuvedl, kdy se elektrické řady 5 a X1 dočkáme. Dá se však předpokládat, že se tak stane až po příchodu nové generace těchto modelů. Třetí generace BMW X1 je plánována pro rok 2022, nové BMW 5 by mělo dorazit o rok později.

Elektrické duo je nicméně součástí plánů koncernu BMW Group na rozšíření nabídky takových aut. Do roku 2023 chce firma nabízet 25 elektrifikovaných modelů, z toho polovina mají být elektromobily. Vedle X1, řady 5, řady 7 a již představené SUV iX3 půjde o vlajkovou loď iNext či i4 postavené na bázi nové generace řady 4, které doplní již nabízené BMW i3 a Mini Cooper SE.

Vedle bateriových elektromobilů se přitom v Mnichově nadále počítá také s vodíkovým pohonem. V roce 2022 má být představena testovací flotila vozů s palivovými články na bázi BMW X5. Firma chce navíc pokračovat i v dalším vylepšování klasických spalovacích motorů, v rámci strategie Efficient Dynamics. Její klíčovou součástí pro následující léta bude další rozšiřování varianty s mildhybridním ústrojím.

BMW chce navíc dále snižovat emise oxidu uhličitého, a to nejen z hlediska provozu vozidla, ale také samotné produkce. Už nyní musejí být vozy firmy z 95 % recyklovatelné, koncern navíc začíná sledovat také uhlíkovou stopu u svých dodavatelů. Automobilka mimochodem zdůrazňuje, že to je důležité v době expanze elektromobilů. Pokud by se na to nezaměřila, podle měření by uhlíková stopa na vozidlo bez nějakého zásahu naopak vzrostla, kvůli náročné produkci baterií.