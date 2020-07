BMW X3 xDrive30e – Plug-in hybrid za cenu dieselu

Při pohledu na některá důležitá čísla by plug-in hybridní BMW X3 xDrive30e mohlo zaujmout zákazníky, kteří tradičně kupují diesel.

Tu možná nejdůležitější cifru najdeme v ceníku. Nabíjecí hybrid, standardně vybavený pohonem všech kol, totiž aktuálně stojí 1.537.900 korun, takže je o chlup levnější než X3 xDrive30d se vznětovým šestiválcem, který startuje na 1.541.800 Kč. To je dobrý začátek.

Ve prospěch 30e hrají i další čísla, minimálně na papíře. Systémový výkon elektrifikovaného pohonného ústrojí, které kombinuje dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 135 kW a 80kW elektromotor integrovaný do těla osmistupňové automatické převodovky, například dosahuje 215 kW, zatímco 30d nabízí maximálně "jen" 195 kW.

A pak je tu spotřeba - u hybridu BMW udává v kombinovaném provozu 2,1 litru benzinu na 100 kilometrů, u 30d pak 5,7 litru nafty na stovku kilometrů. Ale určitě nemusím upozorňovat, že zrovna oficiální údaje o spotřebě nemůžeme brát vážně. U plug-in hybridu obzvlášť.

V případě tohoto druhu pohonu se všechno odvíjí od toho, jestli máte dostatek možností a času dobíjet baterie. Ale k tomu se dostanu za chvilku, pojďme si ještě předtím vysvětlit jednu zajímavost, které jste si už možná všimli při pohledu na úvodní fotku: náš plug-in hybrid nemá "elektrickou" registrační značku.

Na značku s písmeny "EL", která přináší výhodu volného parkování v některých zpoplatněných zónách nebo pohybování se po tuzemských dálnicích bez dálniční známky, mají externě dobíjitelné hybridy nárok tehdy, pokud se s "úředně ocejchovanými" emisemi CO2 vejdou do 50 gramů na 100 km. Testovaná X3 však oficiálně emituje 51 gramů oxidu uhličitého…

Nejde ale o nepřekonatelnou překážku. Problém je jen v tom, že když české zastoupení BMW objednávalo X3 30e do výroby ve Spojených státech, platila v Praze ještě starší a výrazně volnější pravidla umožňující volné parkování i mnohým klasickým hybridům, nikoli jen vozidlům s emisemi do 50 gramů CO2. A tak tuzemské BMW emise neřešilo a nechalo si vyrobit auto v bohaté výbavě s velkými 20palcovými koly. Výsledkem je právě specifikace s 51 gramy CO2.

Pokud si ale X3 30e bude vybírat přímo zákazník, prodejce pohlídá, aby se jeho specifikace vešla do výhodného limitu. Plug-in hybridní SUV v novinářské specifikaci, nabouchané řadou příplatkových prvků, každopádně vypadá docela dobře. Že jde o plug-in hybrid, pak poznáte jen podle označení auta na zadních dveřích a přítomnosti víčka nad levým předním blatníkem, pod nímž se schovává dobíjecí konektor.

Interiér je dobře známá bavorácká klasika se středovým panelem nasměrovaným k řidiči, výbornou ergonomií, příjemným multimediálním systémem, skvěle vypadajícími materiály a kvalitně působícím zpracováním. Námitky nemám ani k prostoru uvnitř, místa je tu dost. Tohle je prostě standardní X3.

Teprve pohled do zavazadlového prostoru prozradí jisté ústupky. Nutnost vybavit auto bateriemi si vyžádala trochu nepraktické vyvýšení podlahy kufru a tedy i jeho zmenšení - o 100 litrů ve srovnání s ostatními motorizacemi. X3 30e tak nabízí 450 litrů. Pod vyšší podlahu se alespoň dá schovat dobíjecí kabel. A zmenšila se také nádrž na benzin, konkrétně o 15 litrů.

Jak a za kolik jezdí?

Jak už víte, pohonné ústrojí v X3 30e tvoří dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 135 kW a synchronní elektromotor o výkonu 80 kW, který je integrovaný do těla osmistupňové automatické převodovky. Systémový výkon dosahuje 215 kW a zajímavý je i točivý moment. Maximum činí 420 N.m, ovšem samotný elektromotor dává už od nulových otáček 265 N.m. Není tedy divu, že plug-in hybrid působí docela živě. Akcelerace z klidu na stovku ostatně zabere jen 6,1 sekundy. S výkonem a zrychlením tohle auto opravdu potíže nemá - tedy když využívá oba motory.

Stejně jako u ostatních plug-in hybridů si totiž řidič může vybrat, jak má vůz zrovna fungovat. Může jet pouze na elektřinu, případně využít maximální výkon soustavy a nechybí ani režim, v němž se o způsob pohonu stará samotné BMW.

V čistě elektrickém módu (Max eDrive) X3 30e jede až 135 km/h a díky sadě lithium-iontových baterií s celkovou kapacitou 12 kWh by na jedno nabití mělo zvládnout urazit až 46 kilometrů. Tomuto číslu jsem se ale ani nepřiblížil, v mém případě se elektrický dojezd pohyboval mezi 30 až 35 km. Elektrický režim se vzhledem ke skromnějšímu výkonu elektromotoru a dvoutunové hmotnosti vozu hodí hlavně do města. Nemusíte se ho ale bát ani mimo obce - i z bezpečnostních důvodů totiž po zadupnutí plynového pedálu až na podlahu startuje spalovací motor, takže okamžitě dostanete mnohem víc síly.

BMW X3 xDrive30e

Doba nabíjení pak závisí na jeho způsobu - z klasické domácí zásuvky se akumulátor z nuly do plna dostane za nějakých šest hodin, u veřejné nabíječky s použitím kabelu Mennekes to stihne do čtyř hodin.

Baterie můžete dobíjet také během jízdy, stačí zvolit odpovídající jízdní režim Battery Control. Nejde ovšem o příliš efektivní proces - elektřinu totiž vyrábí spalovací motor (něco málo dodá i rekuperace při brzdění), což výrazně zvýší spotřebu paliva. Stejný mód umožňuje ponechat v bateriích určitou úroveň elektřiny na později.

Zajímavý je režim Auto eDrive, v němž se o všechno stará samo auto. V tomto hybridním módu se tak vůz často rozjíždí na elektřinu, ale v určité rychlosti připojuje spalovací motor. A když to kdykoli během jízdy uzná za výhodné, zase se nebojí čtyřválec odpojit. Prostě se snaží co nejlépe využít oba zdroje energie.

Nastartování čtyřválce přitom probíhá jemně a tiše, skoro neznatelně. Ticho a kultivovanost jsou ostatně celkově silnými stránkami plug-in hybridní X3, kabina je výborně odhlučněná.

A jak je to tedy s tou spotřebou? Jednoduchá odpověď neexistuje, záleží na úrovni nabití baterií i délce cesty. S X3 30e můžete jezdit, aniž byste spálili jedinou kapku benzinu, ale také se dá snadno dostat nad 9 litrů na sto kilometrů.

První případ se samozřejmě týká možnosti, že podnikáte krátké trasy a máte možnost pravidelně nabíjet, takže si vystačíte s elektřinou. Druhý údaj se váže k cestování po dálnici s vytlučeným akumulátorem, kde mi palubní počítač po několika desítkách kilometrů ujetých průměrnou rychlostí 140 km/h ukázal apetit 9,8 l/100 km.

Přes 9 litrů - na 9,5 l/100 km - jsem se dostal také v Praze, opět s vybitými bateriemi. Zajímavé přitom je, že podle palubního počítače jsem zhruba polovinu z těchto městských kilometrů strávil jízdou s odpojeným dvoulitrem. Z toho je vidět, že hybridní soustava dokáže využívat oba druhy pohonu, přestože na přístrojovém panelu vidíte nulový dojezd na elektřinu.

Pro srovnání jsem si ještě zkusil dvakrát projet jednu a tu samou trasu o délce 100 kilometrů, vedoucí mimo dálnice, zato s občasným průjezdem přes město či obec. První pokus probíhal s plně nabitým akumulátorem a na konci cesty palubní počítač ukazoval průměrnou spotřebu 5,2 l/100 km. Stejná cesta s vybitými bateriemi znamenala průměr 6,9 l/100 km. To podle mě na tak velké, vysoké a těžké auto není špatné.

BMW X3 xDrive30e

A na tak velké, vysoké a těžké auto nejsou špatné ani jízdní vlastnosti. Plug-in hybridní X3 bez příplatkových adaptivních tlumičů zůstává typickým bavoráckým SUV s poněkud tužším podvozkem, který v kombinaci s 20palcovými koly obutými do pneumatik s rozměry 245/45 vpředu a 275/40 vzadu sice rozhodně "nezakryje" všechny nedokonalosti na silnici, jenže zato nabízí až nečekanou schopnost krájet zatáčky a rychle měnit směr.

Přesto se mi X3 30e nejvíc líbila během cestování na pohodu, to je poloha, která plug-in hybridnímu esúvéčku podle mě sedí nejvíc. Proto bych určitě volil menší kola s pneumatikami s vyšším profilem. Komfortu by to jedině pomohlo.

BMW X3 xDrive30e na mě udělalo dobrý dojem, po týdnu s ním jsem došel k názoru, že opravdu může jít o zajímavou alternativu k dieselu. Ale ne pro každého.

Aby byl plug-in hybrid opravdu úsporný, musíte ho mít kde nabíjet. Také musíte být smíření s tím, že tenhle proces zabere nějaký čas. Baterie také mají určitou kapacitu, takže při delších cestách o největší výhodu částečně přijdete. X3 30e sice dokáže být úsporná i s vybitým akumulátorem, ale třeba na dálnici bude diesel potřebovat paliva méně. A menší palivová nádrž pak zase znamená kratší dojezd na jedno natankování. S plug-in hybridním autem prostě musíte víc plánovat...