BMW X3 xDrive30e: Čtyřválcový hybrid má 292 koní a elektrický dojezd až 55 km

Zatímco příznivci mnichovské elektromobility netrpělivě vyhlížejí představení čistě elektrického modelu BMW X3, které by se mělo uskutečnit v příštím roce, automobilka zatím představila jeho plug-in hybridní variantu X3 xDrive30e.

A zatímco čistě elektrické X3 by se mělo začít vyrábět až příští rok v čínském závodě Shenyang, výroba plug-in hybridního modelu X3 by měla začít již příští měsíc a to v tradičním americkém závodě Spartanburg, odkud bude vyváženo do celého světa. Zahájení prodejů se pak očekává na jaře příštího roku. A na co že se můžeme těšit?

Základem na první pohled obyčejného BMW X3 bude 2.0 litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 135 kW, který je kombinován s automatickou osmistupňovou převodovkou. Do ní byl však integrován elektromotor o výkonu 80 kW, který přispívá k systémovému výkonu 215 kW (292 k) a maximálnímu točivému momentu 420 Nm. V kombinaci s pohonem všech kol xDrive AWD pak hybridní X3 zvládne akceleraci z 0 na 100 km/h v čase 6,1 sekundy a maximální rychlost by měla dosahovat až 210 km/h.

Elektromotor čerpá energii z Lithium-iontové baterie o kapacitě 12 kWh, která byla uložena pod zadní lavicí. Podle automobilky se to však na velikosti zavazadlového prostoru podepsalo jen minimálně. Standardní objem 450 litrů, po sklopení sedadel dělených v poměru 40:2040 až 1500 litrů, by neměl nijak zaostávat za konvenčně poháněnými modely.

Nabíjení baterie by pak mělo při využití tradiční zásuvky a standardně dodávaného kabelu trvat necelých 6 hodin. Při použití wallboxu by však měla doba nabíjení klesnout na cca 3,5 hodiny. Nabíjecí zásuvka je pak uložena pod samostatným víčkem na levém předním blatníku.

A co dojezd, spotřeba a emise? Podle tiskové zprávy českého zastoupení automobilky by se měl elektrický dojezd pohybovat v rozmezí 51 až 55 kilometrů. Podle zahraničních informací by se však měl čistě elektrický dojezd pohybovat okolo 46 kilometrů dle testovacího protokolu WLTP. Při měření dle NEDC pak dojezd dosazuje zhruba 55 kilometrů. Kombinovaná spotřeba by se měla pohybovat v rozmezí 2,4 až 2,1l/100 km a emise CO 2 okolo 54 až 49 gramů na kilometr.

Čistě na elektřinu zvládne nový hybrid rychlost až 135 km/h, ovšem pouze v režimu MAX eDrive. Ve standardním nastavení Auto eDrive se maximální rychlost na elektrický pohon zastaví na hranici 110 km/h. Spalovací motor se zapíná pouze ve vyšších rychlostech nebo v situacích, kdy je zapotřebí obzvláště vysoký výkon.