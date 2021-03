BMW X6 xDrive40d – Takové, jaké má být

Tou je v současnosti verze xDrive40d, vybavená dvěma turbodmychadly přeplňovanou řadovou šestkou s třílitrovým objemem. „Čtyřicítka“ se na špici dostala po vyškrtnutí provedení M50d, tedy čtyřikrát přeplňovaného šestiválce. Za jeho koncem hledejme především stále přísnější emisní normy. BMW si totiž spočítalo, že se mu nevyplatí sypat peníze do modernizace tohoto motoru, aby splňoval současné a budoucí emisní požadavky.

Mildhybridní vrchol

Proto je teď vrcholem naftové palety nová 40d, která sice nemůže nabídnout 294 kW a 760 N.m jako „padesátka“ se čtyřmi turby, ale i tak se chlubí zajímavými parametry. Dvěma turbodmychadly foukaný šestiválec dosahuje maximálního výkonu 250 kW v 4400 otáčkách a disponuje nejvyšším točivým momentem 700 N.m dostupným mezi 1750 a 2250 min-1. X6 s ním zrychlí z klidu na stovku za 5,5 sekundy (jen o tři desetiny pomaleji než předchozí X6 M50d) a jede až 248 km/h.

Vznětový řadový šestiválec využívá dvoustupňové přeplňování pomocí turbodmychadel s proměnnou geometrií rozváděcích lopatek, přesnější přímé vstřikování (vstřikovací soustava pracuje s tlakem až 2700 bar a dokáže během jednoho pracovního cyklu vytvořit až deset cílených vstřiků) a mildhybridní technologii.

BMW X6 xDrive40d

Ta díky startér-generátoru, což je elektromotor přímo spojený s klikovou hřídelí vznětového šestiválce, a 48V baterii umožňuje ukládat původně kinetickou energii, kterou následně používá nejen k napájení elektrických systémů vozu, ale také ke zmenšení zatížení spalovacího motoru a zvýšení jeho výkonu. Startér-generátor umí přidat až 8 kW.

Elektromotor tedy na jedné straně „vyhlazuje“ reakce šestiválce a zrychluje jeho odezvu na plyn, na druhé ale také umožňuje, aby diesel po delší dobu pracoval z hlediska účinnosti v optimálních otáčkách, čímž drobně šetří palivo. Mildhybrid umožňuje i jízdu setrvačností, při níž nedochází jen k odpojení spalovacího motoru, ale šestiválec může být zcela vypnut.

Mildhybrid současně do vozu přináší „automatický“ stop-start. Jinými slovy, v interiéru už nenajdete tlačítko, jímž byste vypínání nafťáku jednoduše deaktivovali. Pokud vám ale zhasínání motoru vyloženě vadí, zbavíte se ho buď ve sportovním jízdním režimu, případně v individuálním módu, když si v něm nastavíte sportovní charakter motoru. Pak šestiválec zůstane vždy v „běhu“.

Každopádně je moc příjemná, tahle naftová šestka. Má takový sametový projev, je kultivovaná a při normální jízdě tichounká, že o ní skoro ani nevíte. Jenže současně dovede pohotově odpovědět na náhle „ztěžklou“ pravou nohu a auto okamžitě přesunout o desítky metrů dál. Působí přitom nenuceně a jako by měla snad nekonečnou zásobu newtonmetrů. Krása.

Vytknout není co ani osmistupňové samočinné převodovce, která je pro všechny verze X6 standardem. Její práce je natolik dokonalá, že jsem vlastně neměl potřebu zkoušet manuální režim. Ale nejde jen o to, že převodovka řadí hladce a logicky, ale také o celkový projev tohoto auta. O tom však později.

Pojďme nejprve uzavřít kapitolu přehledem spotřeby. Ve městě jsem s X6 40d jezdil za 11,6 l/100 km, mimo město za 8,8 l/100 km. Vůz jsem po necelém týdnu vracel s průměrem 9,6 l/100 km, což odpovídá také celkové „chuti“ od okamžiku, kdy „moje“ X6 opustila výrobní linku. Od té chvíle zvládla 7140 kilometrů s průměrnou spotřebou 9,5 l/100 km.

Jak jezdí?

Rovnou přiznám, že BMW X6 40d je v krátké době druhý bavorák, který mě neoslovuje vzhledem, ale zato mě mimořádně potěšil jízdním projevem. V případě vznětového SUV kupé sice nebylo oslnění tak silné jako u BMW M440i, ale to je dáno jednoduše tím, že mě mnohem víc berou tradičněji koncipované vozy. Jako řidič prostě dávám přednost opravdovým kupátkům před těmi „marketingovými“ na vysokém podvozku.

To však nic nemění na tom, že tahle X6 jezdí báječně. A že si myslím, že BMW se povedlo jízdní vlastnosti naladit přesně tak, jak by takové auto jezdit mělo.

Adaptivní M podvozek, který byl v kombinaci s 21“ koly obutými do pneumatik o rozměru 275/40 vpředu a 315/35 vzadu, je komfortní a současně jistý. Není to svezení jako na obláčku, X6 je celkově poměrně tuhé auto, ale nikoli s prkenným a nepoddajným podvozkem. Občas sice zaslechnete, jak velká kola bojují s nekvalitním povrchem, ale většinou je to opravdu jen slyšet. Do kabiny se kromě tlumeného „dusotu“ jinak nedostane nic, co by znamenalo jen náznak nepohodlí. Vůz totiž filtruje nerovnosti moc hezky – jako by se ty díry někde mezi koly a kabinou ztratily.

Zajímavě se ale X6 xDrive 40d chová také v zatáčkách. Asi bych se zdráhal tohle auto popsat jako sportovní SUV (což se mi příčí tak nějak obecně u každého „esúvé“), ale zas moc daleko k němu nemá.

BMW X6 xDrive40d

X6 je především vzhledem k velikosti a hmotnosti nečekaně mrštná, zatáčí a mění směr lépe, než byste asi očekávali. Velké a těžké SUV kupé dokáže zdařile odolávat nedotáčivosti a i díky pohonu všech kol, který favorizuje zadní nápravu, máte v oblouku pocit, jako by vedle vás někdo běžel a auto tlačil čumákem do vnitřku zatáčky. A ani karoserie se moc nenaklání.

Pokud však X6 chytnete pořádně pod krkem, celkem logicky narazíte na jisté limity, především v hodně utažených zákrutách se vysoká stavba a hmotnost přesahující 2,2 tuny prostě musí projevit, přestože vyspělé „podvozkové“ technologie dělají, co mohou. Ale to je logické.

Víc mě mrzí trochu jalové řízení, které vám bohužel v některých situacích tají, co přesně se s autem zrovna děje. Na druhou stranu si říkám, že u SUV to snad není až takový problém. Já si totiž X6 představuji jako rychlé a pohodlné auto, které umí od všeho něco. Ale nikoli dobře, spíš nadprůměrně až výborně.

A to testovaný kousek splnil. Jsou pohodlnější SUV, stejně tak existují „esúvéčka“ sportovnější a ostřejší, ale X6 40d nabízí velice zajímavý a vyvážený kompromis bez nějakých ústupků, které by vás štvaly.

Prostě jsem s ní jezdil moc rád.

Přispěl k tomu i interiér. Když se v zimě uložíte do pohodlného křesla čalouněného hebkou kůží, zapnete si masáž zad a pustíte vyhřívání sedadla, volantu i loketních opěrek, zjistíte, že luxus je fajn. Rychle si na něj zvyknete.

A zapomenout nesmím na tradiční chválu blbuvzdorného, ale současně komplexního ovládání prostřednictvím otočného ovladače a řadou tlačítek, perfektní zpracování a kvalitní materiály. Osobně bych se však obešel bez skleněného designu voliče převodovky, to už mi připadá moc. Drobnou výtku pak mám ještě k dveřmi nekrytým prahům, které na sebe za jízdy natahají nejrůznější špínu, takže reálně hrozí, že si o práh při vystupování umažete nohavici.

Co se týče praktičnosti, vedle sestry jménem X5 samozřejmě X6 ztrácí, má menší kufr s vysokou nakládací hranou a vzhledem k linii střechy neposkytuje stejné pohodlí cestujícím vzadu. Se 182 centimetry jsem se sice na zadní sedačky poskládal v pohodě, přesto jsem se tam cítil trochu stísněně. Navíc se vzadu sedí poměrně nízko s lehce vytrčenými koleny.

A cena? Nejdostupnější je X6 xDrive30d se vznětovým šestiválcem o výkonu 210 kW za 2.013.700 Kč, testované provedení xDrive40d začíná na 2.171.000 Kč. Naše auto však dostalo řadu příplatků, takže je ještě o další milion dražší.

Plusy

Vyvážené jízdní vlastnosti

Kvalitní interiér

Ergonomie ovládání

Výborně fungující pohon

Povedený motor

Mínusy

Méně pohodlí vzadu

Vysoká nakládací hrana

Dveře nekryjí prahy

BMW X6 xDrive40d