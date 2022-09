BMW XM už má datum premiéry! Víme také, jak bude znít

Skutečnost, že BMW chystá velké sportovní SUV s názvem XM, dávno není tajemstvím. Stejně tak jsme věděli, že premiéra nemůže být daleko, ale mohli jsme se spolehnout pouze na své odhady a spekulace. S tím je konec, protože BMW oficiálně potvrdilo datum představení. A poskytlo drobnou ukázku zvuku auta.

Video se objevilo na YouTube kanálu americké odnože BMW. Amerika totiž patří k trhům, ze kterých se očekává největší poptávka po novince. V necelé půlminuty dlouhém videu se nacházíme v jakýchsi nepříliš osvětlených garážových prostorách. Po pár vteřinách se začnou otevírat vysoká garážová vrata a za nimi vidíme účelně zatemněné auto se svítícími světly a ledvinkami. Společně s rozsvícením světel, vozidlo také nastartuje a my tak dostáváme první ochutnávku zvuku produkčního BMW XM.

Video se připravuje ...

Připomeňme, že zvuk produkuje nový zážehový vidlicový osmiválec, který je součástí prvního sportovně zaměřeného hybridního ústrojí divize M. Kombinovaný výkon má být 480 kW a točivý moment bude dosahovat maxima 800 Nm. Čistě na elektřinu dokáže BMW XM ujet zhruba 80 kilometrů. Poháněna budou všechna čtyři kola a značka slibuje rozdělení hmotnosti vozu mezi nápravy v poměru 50:50.

BMW XM je teprve druhým samostatným modelem divize M, a to po ikonickém sporťáku M1. Ve standardní výbavě vozu nalezneme adaptivní M podvozek, jehož specialitou budou specifické pružiny, elektronicky řízené tlumiče a – poprvé v autě od divize M – také elektromechanické adaptivní stabilizátory se 48voltovou technologií. BMW XM dále dostane specifický M brzdový systém a slitinová kola o volitelném rozměru až 23 palců.

Produkční auto předznamenal stejnojmenný koncept představený koncem loňského roku. Po jeho odhalení se řada grafiků pokusila odhadnout produkční podobu modelu XM, přičemž někteří se dostali hodně blízko, což později potvrdily patentové snímky, které se podařilo získat z japonského patentového úřadu. Někteří grafici na základě patentových snímků svou představu o voze ještě upravili. Už nyní si tedy můžeme být (až na detaily) téměř jistí produkční podobou BMW XM.

Nevěděli jsme ovšem, kdy se představí. Objevily se spekulace, že by to mohlo být ještě koncem tohoto měsíce, ale než jsme vás o tom stihli informovat, značka potvrdila oficiální datum premiéry sama. Zhruba v polovině videa je totiž uvedeno 27. září 2022. Už z dřívějška víme, že výroba auta začne v prosinci letošního roku, a to v továrně v americké Jižní Karolíně. Prodej odstartuje začátkem příštího roku a základní cena BMW XM se má pohybovat kolem 110 až 120 tisíc euro (2,7 až 2,9 miliony korun).