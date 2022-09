Bude BMW XM vypadat takhle? Produkční podoba vykreslena dle patentových snímků

Po ikonickém sporťáku BMW M1 se teprve druhým samostatným modelem divize M německé automobilky BMW stane sportovně zaměřené SUV. Koncept modelu XM jsme viděli v závěru loňského roku a jeho odhalení následovaly představy grafiků, jak by mohla vypadat produkční podoba. Pokusili se o to například majitel instagramového účtu magnus.concepts či web Kolesa.ru.

Začátkem měsíce jsme psali o tom, že se k novince podařilo z japonského patentového úřadu získat první snímky produkčního BMW XM. Díky tomu nyní grafici mají mnohem přesnější základ, ze kterého mohou při představě podoby finálního vozu vycházet. Svou verzi, kterou vidíte na prvních dvou snímcích v galerii, aktualizoval i web Kolesa.ru.

Vzhledem k patentovým snímkům bychom se divili, kdyby se produkční podoba auta od představy grafika nějakým výrazným způsobem lišila. Odlišnosti očekáváme pouze v detailech, například v designu disků kol či grafice světel. BMW XM z velké části zůstane věrno loňskému konceptu a půjde o skutečně impozantní vozidlo. Soutěže krásy asi nikdy vyhrávat nebude, ale to ani není jeho účel.

Automobilka k modelu XM říká, že je připraven nově definovat vysoký výkon, luxus a suverenitu. Je škoda, že se BMW M u svého teprve druhého vlastního modelu rozhodlo pro SUV, ale šéf divize M, Franciscus van Meel, pro to má vysvětlení. Již dříve řekl: „V době uvedení M1 každá automobilka, která chtěla ukázat něco speciálního, postavila sportovní auto. Byl to segment, do kterého se všichni chtěli dostat. Když se dnes podíváte na největší, nejdůležitější a nejrychleji rostoucí segment, jsou to jednoznačně SUV. A ve srovnání s ostatními výrobci nám v nabídce M modelů taková vrcholná, výrazná a luxusní vlajková loď chyběla.“

BMW XM zároveň bude prvním vozem divize M se sportovním hybridním pohonem, jehož základem bude nově vyvinutý zážehový vidlicový osmiválec. Celkový výkon bude 480 kW (650 k) a kombinovaný točivý moment udává BMW hodnotou 800 Nm. Čistě na elektřinu dokáže BMW XM ujet zhruba 80 kilometrů. Poháněna budou všechna čtyři kola a značka slibuje rozdělení hmotnosti vozu mezi nápravy v poměru 50:50.

Ve standardní výbavě vozu nalezneme adaptivní M podvozek, jehož specialitou budou specifické pružiny, elektronicky řízené tlumiče a – poprvé v autě od divize M – také elektromechanické adaptivní stabilizátory se 48voltovou technologií. BMW XM dále dostane specifický M brzdový systém a slitinová kola o volitelném rozměru až 23 palců. Tolik informace, které už nyní ke sportovnímu SUV značka uvolnila.

S datem premiéry se BMW zatím nepochlubilo, už nyní ale slibuje start sériové výroby v prosinci letošního roku. Předpokládáme proto, že odhalení vozu není daleko. S premiérou bychom se také měli dozvědět bližší technické informace a o něco později rovněž ceny.