Bosch vyvíjí novou generaci 3D přístrojových štítů a displejů pro automobily

Novinka by mohla přispět k lepší orientaci a vyšší bezpečnosti

Německá společnost Bosch, technologický gigant a jeden z nejvýznamnějších dodavatelů součástek a technologií v automobilovém průmyslu, odhaluje novou technologii 3D přístrojových štítů s pasivní technologií, která by mohla být aplikována i na další displeje v automobilech. Novinka by tak měla nabídnout realističtější podání obrazu a hlavně by měla být schopna zdůraznit důležitá varování i na menších displejích.

Digitální přístrojové štíty jsou totiž podle Bosche budoucností nových automobilů, neboť lidem nabízejí možnost přizpůsobení obsahu. „Displeje se stávají interaktivními systémy, které mohou lépe odpovídat individuálním požadavkům řidiče,“ uvedl Dr. Steffan Berns, prezident Bosche Car Multimedia. „Pro značku Bosch je to obrovský obchodní potenciál.“

3D displeje, které jsou posledním trendem v tomto odvětví, přitom mohou posunout přínos digitálních přístrojových štítů na zcela novou úroveň. „Hloubka displeje znamená, že řidič může zareagovat na vizuální upozornění rychleji, ať už se bude jednat o asistenční systém, nebo upozornění na kolonu,“ dodává Brens. Jednoduše řečeno – obraz, který jakoby vystupuje z displeje, bude na řidiče působit důrazněji a tím spíše ho upozorní na blížící se nebezpečí.

Podle Bosche by však 3D technologie měla zásadně vylepšit i asistenční funkce, které využívají obraz kamery. Například systém 3D couvací kamery by měl řidiči poskytnout lepší představu o okolí vozu. Řidiči by si tak měli například snáze uvědomit, kolik místa jim například mezi nárazníkem a zadní stěnou jejich garáže.

Technologie 3D zobrazení by však mohla mít přínos dokonce i při spuštěné navigaci, zejména pak ve městech. Díky upravenému vnímání hloubky zobrazení by navigační systém mohl například upozornit na budovu, za kterou má řidič provést další odbočku.

Společnost Bosch však není jedinou, která pracuje na vývoji technologie 3D zobrazení. Americká společnost Visteon připravila systém 3D přístrojového štítu pro novou generaci Peugeotu 208, který díky speciálním zrcadlům vytváří holografický efekt. Bosch se ovšem chlubí, že jeho 3D technologie by měla být zcela pasivní a obejde se tak bez zrcadel, 3D skla i systémů sledujících pohled řidiče.