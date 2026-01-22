Jak v Česku funguje řízení auta od sedmnácti let? Zjišťovali jsme detaily!
Zatímco do konce roku 2023 bylo možné dělat zkoušku v autoškole, tedy psát testy a odjet jízdu s komisařem, na skupinu B až v osmnácti, teď už to jde skoro dva roky v sedmnácti. Zajímalo nás, jak se novinka osvědčila v praxi.
Takzvaný režim L17 je postaven na tom, že v autoškole se žadatel o řidičský průkaz naučí jen to nejnutnější, ale nevyzkouší si jezdit v různých podmínkách a nepotká se s celou řadou situací. Tak třeba: kdo dělá autoškolu v létě, nezkusí si s někým zkušenějším sníh a mlhu. Kdo chodí do kurzu v Praze, nenaučí se jezdit mimo obec a naopak žadatelé o řidičský průkaz z regionů si nezkusí Prahu.
Jak ukazuje statistika ministerstva dopravy, více než polovina všech mentorů je ve věku 41 – 50 let. Druhá nejpočetnější skupina mentorů, přes pětinu, je ve věku 51 až 60 let. Logicky: nejčastěji jezdí se svými dětmi rodiče. Jak úspěšný projekt L17 je, to ve videu ukazuje Martin Karlík.
Jak se stát mentorem?
Nejjednodušší je dostavit se spolu se sedmnáctiletým žadatelem o vydání řidičského průkazu na úřad a rovnou se nechat zapsat jako mentor. Tento zápis je zadarmo. Když se půjdete zapsat později, musíte už zaplatit 100 korun. Se zápisem musí souhlasit i sedmnáctiletý řidič. Mentoři můžou být čtyři. Mentor musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nejméně 10 let, v posledních pěti letech mu nebyl udělen zákaz řízení a nemá na svém kontě žádný trestný bod. Pokud mentor přijde o řidičák nebo dostane nějaký bod, je automaticky ze systému vyškrtnut.
Jezdi čím chceš
Jakým autem budete jezdit, je jen na vás. Jen se musíte vejít do kategorie B. Zapřáhnout tak můžete i vozík. Vozidlo samozřejmě musí splňovat zákonné podmínky, tedy mít technickou, být v dobrém stavu a mít povinné ručení. Jinak žádné omezení v ČR neexistuje. Třeba v Rakousku, které miluje byrokracii asi víc než Česká republika, může sedmnáctiletý řidič jezdit jen s konkrétním vozidlem, které je nahlášené na úřadě pro jeho výcvik.
U nás si může řidič v režimu L17 sednout s mentorem do dodávky, staré udýchané felicie, nové tesly, veterána z první republiky, ale taky klidně do Fordu Mustang nebo Bugatti Chiron Super Sport. Auto ani nemusí být nijak označeno. Modrá samolepka s nápisem L17 je u nás na rozdíl od Rakouska nebo Německa dobrovolná. Francouzi mají svoji speciální cedulku s nápisem Conduite accompagnée, Italové žlutý čtverec s písmeny GA.
Zdroj: Autorský text, foto: Svět motorů, video: auto.cz