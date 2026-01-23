Češi začínají přicházet na chuť elektrickým motocyklům. Lákají hlavně neznámé značky
Loni bylo v Česku zaregistrováno přes 2800 nových elektrických motocyklů, přičemž největší zastoupení mají značky, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli.
V České republice je v současnosti legálně provozováno zhruba 1,4 milionu motocyklů. Drtivá většina z nich spaluje benzin, jen asi 1,1 % z nich je na elektřinu. Konkrétně se ke konci loňského roku jednalo o 14.854 exemplářů. Jejich počet se ale každoročně pomalu zvyšuje.
Za uplynulý rok bylo na našem trhu zaregistrováno 2826 nových elektrických motocyklů, k nimž přibylo 68 dovezených ojetých strojů. Meziročně tak počet registrací vzrostl o 22 procent.
Z pohledu značek dominovaly ty, o kterých většina z nás pravděpodobně nikdy neslyšela, případně si je nespojila s tímto segmentem. Do druhé kategorie patří Hecht (448 registrací), který máme spojený především se zahradní technikou. Na druhém místě je Smarda (186 kusů), následují Talaria (175), Racceway (129) a Stark (121). Struktura trhu dobře ilustruje současnou fázi elektromotocyklové mobility – hlavní roli zatím nehrají tradiční výrobci silničních motocyklů, ale značky orientované na lehká vozidla, městský provoz a užitkové nasazení.
Z pohledu celkových registrací opět dominuje značka Hecht s 3797 vozidly, což odpovídá 26% podílu na trhu. S odstupem následují Super Soco (560), Akumoto (466), Smarda (410) a Shansu (393). Tradiční výrobci motocyklů jsou spíše v pozadí. Ať už jde například o BMW (140 kusů), KTM (128), Kentoya (79), Piaggio (49), Honda (44) či Yamaha (28).
Regionálně vedl Středočeský kraj (471 registrací), následovaný Jihomoravským krajem (334), hlavním městem Prahou (313) a Moravskoslezským krajem (268). Čtvrtinu všech elektromotocyklů registrovaly firmy, což může potvrzovat jejich praktické využití zejména v oblasti doručovacích služeb, sdílené mobility a firemních flotil.
V rámci měst jsou elektrické motocykly nejvíce koncentrované v Praze (1940 registrací), následuje Brno (525) a Ostrava (342). Vysoké počty registrací vykazují města v blízkosti Prahy, zejména Černošice, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav či Říčany, kde elektromotocykly často slouží jako efektivní dopravní prostředek pro každodenní dojížďku. Mezi další významné lokality patří České Budějovice, Plzeň, Znojmo, Kladno, Frýdek-Místek nebo Olomouc.
„Elektrické motocykly se z okrajového segmentu postupně stávají běžnou součástí silničního provozu. Data ukazují, že si nacházejí své místo zejména v městském a příměstském provozu, kde dávají smysl jak ekonomicky, tak provozně. Rostoucí podíl nových registrací zároveň potvrzuje, že zájem veřejnosti o tento typ mobility dál sílí. Skutečnost, že elektrické motocykly dnes dosahují nejvyššího podílu na nových registracích napříč všemi kategoriemi silničních vozidel, navíc podtrhuje dynamiku tohoto segmentu,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu (CDV).
Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, foto: auto.cz, Hecht, video: BMW