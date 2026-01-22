Předplatné
Hyundai útočí na rychlé německé prémiovky. V hledáčku má BMW M a Mercedes-AMG!

Genesis GV60 Magma
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Korejský Hyundai otevírá novou kapitolu své existence. Projekt Magma má být demonstrací technické dospělosti značky a narušit nadvládu Němců v prestižních segmentech luxusních sporťáků.

Značka Genesis se během posledních let etablovala jako seriózní prémiový hráč. Nyní však míří ještě výš. Projekt s názvem Magma představuje nejambicióznější krok. Jde totiž o vstup do světa vysoce výkonných modelů, kterým dnes kralují především vozy divizí BMW M a Mercedes-AMG.

Magma není oddělenou subznačkou, ale spíše nejsilnější a nejsportovnější specifikací modelů Genesis. I v tomto pojetí má však představovat záruku atraktivního svezení. Prvním konkrétním nositelem této filozofie se stal koncept elektrického crossoveru GV60 Magma.

Genesis budoucnost výkonných modelů vidí především v elektrifikaci, kde má díky zázemí Hyundai Motor Group velmi silnou technologickou pozici. Výkonná elektromobilita zároveň představuje segment, v němž nejsou historické značky tolik svázány minulostí a kde se reputace teprve formuje. Právě zde může nový hráč přesvědčit rychleji než u ikonických spalovacích modelů s desítkami let tradice.

Technická filozofie Magmy se soustředí na zvládnutí výkonu, nikoli jen na jeho absolutní hodnoty. U elektrických modelů to znamená důraz na sofistikované řízení trakce, termomanagement baterií i pohonné ústrojí. A na software, který umožní opakovat vysoké zatížení bez dramatického poklesu výkonu.

Současně Genesis otevřeně pracuje i se zábavnou stránkou řízení, tedy s prvky, které mají řidiče vtáhnout do děje, ať už jde o specifické jízdní režimy, odezvu pohonu nebo digitální rozhraní zaměřené na řidiče. Musíme dodat, že u Ioniqu 5 N se to už rozhodně podařilo.

Genesis Magma Racing

Klíčovým pilířem celé strategie je motorsport. Genesis spustilo program Genesis Magma Racing, jehož cílem je vstup do vrcholných vytrvalostních šampionátů FIA WEC a IMSA. Ztělesněním této ambice je prototyp GMR-001, který má značku reprezentovat v kategorii hypercarů.

Právě tak si budují reputaci i ostré divize tradičních evropských výrobců. Magma nebude marketingovým cvičením, ale dlouhodobým technickým projektem s přímou vazbou na motorsport i sériová auta.

Video placeholder
Genesis GMR-001 - studený start • Zdroj: Genesis

Načasování není náhodné. Segmenty výkonných vozů se nachází v přechodové fázi, kdy se spalovací ikony postupně doplňují či nahrazují elektrifikovanými alternativami. Zákazníci jsou otevřenější novým značkám, pokud dokážou nabídnout přesvědčivý mix výkonu, technologie a prémiového zážitku.

Genesis navíc už dnes profituje z pověsti značky, která klade mimořádný důraz na design, kvalitu interiérů a zákaznický servis. Tyto vlastnosti mohou v kombinaci s vysokým výkonem oslovit jiný typ klientely než tradiční sportovní vozy.

Nebude to jednoduché

Výzev je však více než dost. Budování image v segmentu, kde hrají roli dekády historie, vyžaduje konzistenci a trpělivost. Rozhodující nebude jeden atraktivní model, ale schopnost dlouhodobě dodávat technicky špičkové a spolehlivé výkonné verze napříč portfoliem. Stejně důležitá bude nabíjecí infrastruktura, zejména v Evropě, kde jsou zákazníci výkonných aut nároční na servisní zázemí a další podporu značky.

První reakce odborných médií, včetně britského Autocaru, jsou zatím opatrně pozitivní. Redakce, které měly možnost se s prvními koncepty Magma blíže seznámit a krátce je vyzkoušet, vyzdvihují především technickou vyspělost a jasně definovanou filozofii projektu.

Zda se značce skutečně podaří dlouhodobě postavit po bok legendárních německých vozů však ukážou až sériové modely a jejich chování v reálném provozu. Právě tam se totiž v této třídě láme rozdíl mezi ambicí a skutečnou ligou špičkového výkonu.

Zdroje: Autocar, Genesis, Hyundai

