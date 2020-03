Britové požadují nový bezpečnostní asistent. Pro bezpečnostní asistenty

Britská pojišťovací skupina Tatcham navrhuje zavedení standardizovaného varovného systému, který by měl řidiče upozornit na nesprávnou funkci systémů ADAS - tedy pokročilých asistenčních systémů pro řidiče.

Tyto systémy, mezi které spadá například i autonomní nouzové brzdění, adaptivní tempomat, hlídání jízdy v pruzích nebo systémy schopné předcházet srážkám, se stávají součástí výbavy stále širšího počtu aut, což současně znamená, že na ně spoléhá i stále větší počet řidičů.

Problémem je však skutečnost, že v případě jejich poruchy na to nejsou řidiči nijak upozorněni. Richard Billyeald, vedoucí technický pracovník v Tetcham, proto navrhuje, aby automobilky zavedly standardizovaný signál, který by řidiče na poruchu kteréhokoliv z chytrých systémů automaticky upozornil.

Podle představ Billyealda by mělo jít o novou standardizovanou kontrolku, která by se rozsvítila v případě sníženého výkonu či funkčnosti kterékoliv součásti systémů ADAS. „Pokud by měl kterýkoliv typ ADAS systému omezený výkon nebo funkčnost, rozsvítila by se kontrolka – stejně, jako kdybyste měli problém s airbagem nebo systémem ABS,“ uvedl Billyeald pro AutoCar.

S něčím podobným už se mohla řada z nás setkat například při námraze čelního skla, přes níž nevidí kamery některých asistenčních systémů. Skupina Tetcham však upozorňuje na různé senzory a radary ukryté především v nárazníku, u kterých může dojít k poškození velice snadno a bez zjevných stop.

Pete Eden z britské National Body Repair Association uvedl pro AutoCar příklad, kdy do vás někdo nacouvá například na parkovišti před obchodem. V případě drobné kolize, kdy se nárazník vypruží zpátky (ostatně k tomu jsou i navrženy), nemusí být na první pohled nic vidět. Jenže radar či lidar může zůstat po nárazu nepatrně vychýlen.

Z původní vzdálenosti desítek metrů, na kterou je schopen mapovat provoz před autem, se tak vlivem ohnutí jeho držáku o pár stupňů může stát pouze pár metrů před autem. A řidič o tom nemusí mít nejmenší ponětí.

Problém však mohou představovat i neodborné opravy a lakování neschváleným typem/silnou vrstvou laku. Některé typy senzorů totiž mohou využívat nárazník ke zvětšení plochy pro vysílání a přijímání odražených signálů. Pokud je však na nárazníku silná vlna karosářského kitu, signál se tím deformuje.

Problém pak mohou představovat i různé typy laků, především pak metalické, přes jejichž vrstvu se nemusí signály správně vracet do senzoru. Na nic z toho přitom nejsou řidiči v současnosti upozorněni.

Systémy ADAS tak prý v současnosti představuj určitou šedou zónu pro pojišťovny, jak upozorňuje britské Tatcham. Kromě zavedení kontrolky pro varování při jejich omezené funkčnosti tak navíc požaduje i zavedení standardizovaných oprav vozů s těmito systémy.