Britové před lety zprovoznili chytrou dálnici. Teď zjistili, že je až 20x nebezpečnější než dřív

S inteligentní dálnicí se v Anglii začalo experimentovat už v roce 2006, konkrétně ve West Midlands. Chytrost dálničního úseku spočívá v tom, že v případě potřeby (například v hustém provozu) promění odstavný pruh na klasický. To má zvýšit plynulost provozu a snížit emise, které v kolonách vznikají. Jenže tím roste i potenciální nebezpečí, když se v daném úseku nějaké auto porouchá a nemá se kam „uklidit“.

Chytré dálnice jsou pod palbou kritiky už od svého vzniku, až teď si na ně ale příslušné úřady došláply. Důvod? Pořad Panorama stanice BBC si na základě žádosti o svobodě informací nechal od organizace Highways England (spravuje silniční infrastrukturu v zemi) zaslat data o dopravních nehodách a úmrtích za posledních pět let.

A rozhodně to nejsou lichotivá čísla. Ukázalo se, že v jedné části dálnice M25 došlo k dvacetinásobnému(!) nárůstu nebezpečných incidentů. To jsou drobné dopravní nehody a komplikace, při kterých je ohroženo zdraví účastníků silničního provozu. Tento úsek se proměnil v chytrou dálnici v dubnu 2014. Zatímco za předchozích pět let se tu takových incidentů stalo 72, za pět let po zprovoznění inteligentního systému počet vzrostl na těžko uvěřitelných 1485.

Statistiky dále říkají, že za posledních pět roků zahynulo na chytrých dálnicích 38 osob. Není divu, že příslušné orgány se obávají o bezpečnost motoristů a zpochybňují, zdali mají tyto chytré dálnice smysl. Sonda pod pokličku systému mimo jiné ukázala, že v posledních pěti letech byla varovná signalizace dálnice 336 dní mimo provoz.

„Inteligentní dálnice mají být stejně bezpečné, ideálně bezpečnější než ty klasické. Jinak bychom je neměli mít vůbec,“ nechal se slyšet britský ministr dopravy Grant Schapps. Vláda se aktuálně problematice věnuje a podle všeho už pracuje na nových postupech, které mají bezpečnost takových dálničních úseků zvýšit.

BBC, které na problematiku upozornilo, už hlásí první chystané inovace. V příštích třech letech mají být na všech inteligentních dálnicích spuštěny radarové systémy detekující stojící vozy, aby došlo k bezprostřednímu upozornění ostatních účastníků provozu na porouchaný automobil.

Plánované změny pochválil i Nicholas Lyes ze společnosti RAC: „Instalace takové technologie by byla vítaným krokem. Je to něco, co naše společnost v posledních letech požaduje. Náš výzkum ukazuje, že více než dvě třetiny řidičů souhlasí s tím, že odstranění odstavného pruhu ohrožuje jejich bezpečnost v případě poruchy,“ dodává Lyes.