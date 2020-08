Bronco se do Evropy zatím nepodívá, zaznělo z Fordu

Nový Ford Bronco byl oficiálně představen již 13. června, kdy automobilka současně spustila příjem registrací na první vyrobené kusy. A zájem byl obrovský. Limitovaná edice se vyprodala během pár hodin a po třech týdnech již automobilka evidovala přes 165.000 registrací napříč USA. Jenže co Evropa?

Ještě před oficiální premiérou unikla do světa grafika, podle které se s Broncem ani Broncem Sport na evropských trzích nepočítalo. Následovaly ale zajímavé informace o plánované výrobě hybridních motorizací, které v nás opět přiživily jiskřičku naděje. Jenže to byl nejspíš unáhlený optimismus.

Sama automobilka totiž potvrdila, že prozatím nepočítá s exportem modelů Bronco a Bronco Sport na evropské trhy. „Bronco bylo kompletně vyvinuto pro severoamerický trh. V současnosti neexistují žádné plány na jeho export do Evropy,“ uvedl tiskový mluvčí Ford Germany v rozhovoru pro Automobilwoche.

Bronco tak prozatím zůstává pouze severoamerickým modelem, který se ani nebude pokoušet o získání evropské homologace. Minimálně u modelu Bronco Sport, který sdílí platformu s Fordem Kuga, by to přitom nemusel být takový problém. Jenže nejspíš všichni dobře tušíme, kde je vlastně chyba.

Vše by mohlo souviset s přísnější evropskou emisní normou, která bude již letos požadovat emise nižší než 95 gramů CO 2 na kilometr. Nové Bronco ani Bronco Sport se přitom ještě ani pořádně nevyrábí a dosud oznámená nabídka motorizací by s touto hodnotou mohla mít problém. U tradičního Bronca určitě, u Bronca Sport je to dost pravděpodobné.

Nechce se nám ale věřit, že by si Ford nechal ujít příležitost nabídnout jeden ze svých historicky nejpopulárnějších modelů i na starém kontinentu. Nezbývá tak než doufat, že se situace změní s oficiálním představením hybridních variant.

Vždyť Bronco Sport by mohlo dostat plug-in hybrid z Kugy, zatímco Bronco by mohlo přičichnout k technice plug-in hybridního Fordu Explorer. Zda se tak ale opravdu stane, na to si ještě budeme muset nějaký ten měsíc (přinejlepším) počkat.