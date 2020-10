Bugatti neuhlídalo nový model, půjde o skutečnou okruhovou hračku

Není to tak dlouho, co se na oficiálních webových stránkách i sociálních sítích značky Bugatti objevila tajemná fotografie zadní světel ve tvaru X s tajuplným komentářem. Nikdo tou dobou netušil, co vlastně výrobce prémiových supersportů chystá. Dnes už si o tom ale můžeme udělat celkem živou představu.

Na instagramovém účtu bastoune_b13 se totiž objevily dvě fotografie maskovaného okruhového speciálu, který má vpředu nezaměnitelnou podkovu se znakem Bugatti a vzadu specificky tvarovaná koncová světla do X. Bez pochyb se tedy jedná o stroj, který automobilka minulý týden poodhalila.

K tajemnému okruhovému speciálu zatím nemáme žádné bližší informace, podle spekulací britských kolegů z AutoExpress by se ovšem mohlo jednat o závodní speciál Le Mans Hypercar postavený pro vytrvalostní závody WEC 2021. Technickým základem by přitom mohlo být Bugatti Divo.

Pod kapotou by pak mohl být uložen stejný čtyřmi turbodmychadly přeplňovaný 8.0 litrový motor W16, jaký je pod kapotou Chironu a Diva – předpisy pro start v Le Mans totiž vyžadují, aby byly vozy poháněny produkčními motory. V případě Bugatti by se však nejspíš výkon musel omezit na cca 1.100 koní.

Pokud by se navíc opravdu jednalo o závodní stroj do série Le Mans Hypercar, museli by technici v Bugatti provést ještě jednu podstatnou úpravu, a sice odstranění standardního pohonu všech kol. Třída Hypercar totiž umožňuje standardní mechanický pohon pouze jedné nápravy, zatímco druhá náprava může být poháněna například elektromotorem. Tady by se přitom Bugatti jistě hodily zkušenosti společnosti Rimac, se kterou bývá značka stále častěji spojována.

Sama automobilka mezitím na sociálních sítích pouze zveřejnila nápovědu v podobě číslovky „0,67“, ze které si nějak nemáme co odnést. Spolu s odtajněním této nápovědy ovšem Bugatti zmínilo i datum 28. října, kdy se nejspíš dočkáme slavnostního odhalení.

Z historie si pak jen připomeňme, že vozy Bugatti vyhrály závody v Le Mans v letech 1937 a 1939, než se na několik desetiletí ze závodu stáhly. V roce 1994 se pak na závodním roštu objevilo speciální okruhové Bugatti EB110, po přechodu značky pod VW už se ale značka ve slavném závodě neobjevila. Ostatně nebyl ani důvod – koncern VW zaznamenal v Le Mans několik úspěchů se značkami Audi, Bentley a Porsche.