25 zajímavých faktů o Bugatti Divo, která stojí za připomenutí

Famózní Bugatti Chiron a Chiron Sport doplnil úplný vrchol automobilového inženýrství. Když už se zdálo, že není kam posunout technologie sériově vyráběného portfolia osobních vozidel, předhodila francouzská automobilka do placu ultimativního pokračovatele ohromující modelové řady zrozené v Molsheimu.

Výrobní středisko severovýchodní Francie je rodištěm exotického hypersportu zvaného Divo. Jméno vzdává hold francouzskému závodnímu jezdci Albertovi Divo, který psal historii dvojnásobným vítězstvím prestižního vytrvalostního závodu Targa Florio ve dvacátých letech minulého století. Nezapomenutelný úspěch nastal jak jinak než za volantem hned dvou Bugatti.

Technologický odkaz do dáli burácí osmilitrovým šestnáctiválcem W16 podpořeným slyšitelným syčením čtyř turbodmychadel. Kvanta nasávaného vzduchu jsou přetavena ve výkon 1103 kW (1500 koní) při 6 700 ot./min, točivý moment 1600 Nm blízký lokomotivě drží od dvou do šesti tisíc otáček za minutu, přičemž elektronický omezovač zasahuje po silném dorazu ručičky otáčkoměru do číslice šesti tisíc.

Sedmistupňová převodová skříň má těžkou práci přenášet točivý moment na všechna poháněná kola. Při ideálních podmínkách se vlajková loď Bugatti rozvášní na stovku za 2,4 sekundy a maximálně zvládne tempo 380 km/h. Chiron papírově ujede, ale Divo si zakládá na ovladatelnosti, proto přináší do placu nové aerodynamické prvky doplněné funkčními systémy vysokorychlostní stability.

Divo má sourozence překonávat nižší hmotností a vyšším aerodynamickým přítlakem. Vrchol nabídky sice přebral základy Chironu, nicméně dárce není rozpoznatelný. Přepracovaná vizáž s novými světly nebo přepracovanou střechou definuje mnohem agresivnější přístup designerů. Sportovnější otvory, výdechy, křidélka, nástavce a difuzory ctí technické zaměření vozu, vládcem rovinek má nadále zůstávat uhlazenější kolega.

Početně omezená edice uctivé vzpomínky na triumfy Alberta posunula hranice (ne)možného daleko za chápání běžného smrtelníka. Přinejmenším 25 překvapivých skutečností dokazuje, že v automobilovém inženýrství se meze nekladou a Divo je pojízdná sbírka unikátních řešení.

1. Pořizovací náklady ve výši 5,8 milionu dolarů

Stephan Winkelmann z pozice ředitele značky dobře ví, že vážní zájemci mají hodně peněz a málo pudu sebezáchovy. „Lidé kupující Bugatti jsou připraveni zaplatit bez ohledu na cenu,“ prohlásil sebevědomě na adresu zájemců o Divo. Pekelně rychlé kupé stojí asi 5,8 milionu dolarů (143,6 milionu Kč), Chiron vyjde „jen“ na tři miliony USD (74,2 milionu Kč).

2. Bugatti vyrobí 40 kusů omezené série

Francouzi mají plán ručně sestavit pouze 40 jednotek Diva, což je přesně o 460 méně kusů než série Chironu. Okreskové náčiní s dravým křídlem má být součástí smetánky nejexkluzivnějších vozidel na celém světě.

3. Všechny vozy vyprodány ještě před odhalením

Pravda Winkelmannova tvrzení se odráží ve faktu číslo 3 – lidé totiž byli ochotni vytáhnout desítky milionů na stůl ještě před globálním odhalením vozu před zraky veřejnosti. Všech 40 aut zná svého majitele.

4. Úspora 35 kilogramů ve prospěch zatáček

Vůči Chironu je Divo odlehčené o 35 kilogramů. Karbonový celek rozměrů 464 centimetrů do délky, 202 centimetrů do šířky a 121 centimetrů do výšky váží dohromady 1960 kilogramů. Dietu zajistila instalace lehčího zvukového systému, pevných klapek předního difuzoru, lehčích kol a krytu mezichladiče z uhlíkových vláken. Rovněž nebylo potřeba použít tolik izolace.

5. Vzduch tlačí auto do země skoro stokilovou zátěží navíc

Celkový přítlak 456 kilogramů je dostatečně generovaná síla vzdušné zátěže, která dokáže usadit Divo do zvolené stopy. Šílený vzhled padl za oběť devadesátikilové výhodě přítlaku proti Chironu, tvůrci stabilnějšího modelu spoléhají na širší přední spojler, efektivnější zadní difuzor, větší křídlo na zádi a odborníci optimalizovali takzvanou „vzduchovou clonu“ vytvářenou pohybem automobilu.

6. Hydraulické křídlo je o čtvrtinu širší

Samočinně nastavitelné křídlo nad koncovými světly pomáhá téměř půltunovému přítlaku v nejvyšších rychlostech. O čtvrtinu širší spojler měří do šířky 183 centimetrů a může fungovat i jako vzduchová brzda.

7. Stejně působivé zrychlení jako vjezd do zatáčky

„Dosud moderní Bugatti představovaly dokonalou rovnováhu mezi vysokým výkonem, přímočarou dynamikou a luxusním komfortem,“ řekl Winkelmann. „V rámci našich možností jsme posunuli rovnováhu Diva dále směrem k laterálnímu zrychlení, obratnosti a zatáčení. Divo je vyrobeno pro zatáčky,“ ujasnil zaměření šéf automobilky. Bugatti se konečně zaměřuje na vytvoření automobilu, který je schopen působit závratě s otočeným volantem.

8. Boční zrychlení je zvýšeno na maximum 1,6 G

Zatáčkovitý průjezd správným stylem může generovat boční zátěž na úrovni až 1,6 G, což je o desetinu lepší údaj než u Chironu. Zatížení jedné strany přináší menší náklony zesílením pružení omezující nestabilitu karbonového monokoku.

9. Maximální rychlost omezena na 380 km/h

Jistota podvozku v zatáčkách klade vysoký důraz na pneumatiky. Generovaný přítlak blízko rychlosti 400 km/h by byl na gumy příliš vysoká zátěž a specializované obutí by tak nemohlo garantovat vlastní výdrž. Místo vývoje nového vzorku bylo rozumnější zkrotit W16 v rozletu.

10. Okruh Nardo Circuit padne o osm sekund dříve

Testovací jízda jednoho kola po Nardò Ring trvala o osm sekund méně než stejná disciplína se Chironem. Stihnout takový rozdíl na dráze dlouhé 6,2 kilometru je citelné zlepšení mezigeneračního porovnání schopností.

11. Jméno bývalého pilota právem připomenuto

Albert Divo z Paříže ovládl Targa Fiorino v letech 1928 a 1929. Prvním nedostižným vozem bylo Bugatti 35B, o rok později nikomu nedalo šanci novější provedení 35C. Těžko hledat lepší předpoklady k pojmenování novinky.

12. Originální barvy bez možnosti změny

Původní Divo bude vždy poznat díky titanově stříbrnému lakování horní části uhlíkové konstrukce. Spodní části hypersportu charakterizují modré akcenty odstínu Divo Racing Blue, přičemž zájemci dostanou šanci zvolit vlastní barevnou kombinaci.

13. Divo vychází z konceptu pro počítačovou hru

Studie Bugatti Vision GT byla představena v roce 2015, tehdy šlo o reálné ztvárnění virtuálního automobilu do počítačového simulátoru Gran Turismo. Naprogramovaný předobraz byl zhmotněn pouze jediným exemplářem odkoupeným saúdským princem Baderem bin Saudem. Koncept inspiroval tvůrce Diva a oba vozy jsou si velmi podobné.

14. Podvozek lépe plní řidičovy příkazy

Vývojáři Bugatti změnili tuhost některých prvků odpružení Diva a upravili odklon kol, což má za následek novou kalibraci řízení. Změna údajně „zajistila přímé reakce a výrazně sportovnější chování za jízdy“.

15. Zrychlení ukrojilo desetinu sekundy se stejným motorem

Osmilitrový šestnáctiválec stejný pro Chiron i Divo dokáže druhému jmenovanému garantovat o desetinu rychlejší akceleraci na 100 km/h. Těžko citelný rozdíl je dobrý marketingový důvod, proč téměř zdvojnásobit kupní cenu vozu.

16. Závist i mezi vrchností majitelů nejvytříbenějších aut

Automobilka tvrdí, že Divo je od prvopočátku nejposvátnější dílo s odznáčkem Bugatti. Závod v Molsheimu prý nic podobného nepamatuje. Zájem natěšených kupců by tomu mohl nasvědčovat.

17. Originální nápis nahrazuje logo automobilky

Zadní partie vozidel běžně zdobí logo automobilky, jinak je tomu u Bugatti Divo. Plaketu s iniciály zakladatele automobilky Ettore Bugattiho nahrazuje umělecký nápis jména výrobce. Slovní označení značky možná bude výsadou pouze pro výjimečné modely nevšedního portfolia.

18. Obě sedadla udrží tělo v zatáčkách

Výhradně dvoumístné kupé má ještě lépe upravená sedadla zaměřená na anatomické usazení řidiče a spolujezdce. Barevně sladěné skořepiny kopírují lidské tělo udržované vzpřímeně i po zatočení do zatáčky projeté v nadlimitním tempu.

19. Barevné doplňky za hranicí tradičního vkusu

Přímo na volantu jsou nově červené spouštěcí tlačítko a červený přepínač jízdních režimů. Bugatti se vyhýbá rudému osazení, ale Divo se vymyká všemi způsoby. Zářivé ovladače se do interiéru hodí stejně dobře jako prodloužená pádla sedmistupňové dvouspojky.

20. Světelný podpis je jasný a zřetelný

Pohled zezadu zvyšuje tep milovníkům světelných hrátek. Záď Diva je vybavena trojrozměrnými světlomety, které tvoří 44 diod jakoby prostupujících mřížkováním. Futuristická záře baví, bezkonkurenční zhotovení se vážně povedlo a připomíná odvážné koncepty světových výstav.

21. Drsný výraz funguje

Agresivní čelo tvoří funkční nasávací otvory. Ostrý splitter zakončují 35milimterová křidélka opticky rozšiřující už tak masivní příď. Hrubý výraz zakončuje středová podkova s červeným znakem hrdé automobilky.

22. Všechny exempláře musí na STK

Možná se to nezdá, ale všech 40 aut projde oficiální registrací pro provoz na pozemních komunikacích. Výstřední tvary nejsou překážkou homologační certifikaci na běžné silnice, proto doufáme, že aspoň pár kusů nezůstane navždy ve stínu klimatizované garáže.

23. Přehřívání stroje vyřešily nové prostupy

Neskutečně složitá strojovna generovala nebezpečné množství tepla, proto bylo potřeba vytvořit nové vzduchové prostupy chladící brzdy nebo motor. Průduchy také eliminují tlaky blízko rotujících kol za účelem stoprocentní stability v maximálních rychlostech.

24. Karbon v hlavní roli

Pevná a hlavně lehká uhlíková vlákna jsou všude. Karbonová struktura je vidět na spojleru, difuzoru či u výdechů klimatizace. Moderní materiál je jedinou šancí dnešního průmyslu na výrobu rychlé dálniční rakety.

25. Chybí oficiální čas z nejnáročnějšího okruhu světa

Ďábelsky rychlé Divo se zatím nepodívalo do Zeleného pekla. Papírově schopné auto teoreticky může zahýbat s rekordy Severní smyčky, ale aktuálně se k tomu nikdo nechystá. Na otázku, zda se novinka pustí do 73 těžkých zatáček Winkelmann rovnou odpověděl: „Ne, zatím ne.“

Autor: Miroslav Mazal