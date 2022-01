Bugatti svolává modely Chiron Pur Sport, důvodem jsou pneumatiky

Automobilka Bugatti věnuje vývoji a ladění svých vozů mnoho času a pozornosti, přesto se i takto prestižní a prémiové značce může stát, že musí vyhlásit svolávací akci. Důvodem té poslední, která se týká okruhově zaměřených modelů Chiron Pur Sport, jsou přitom speciální pneumatiky, které dodala společnost Michelin.

Podle vyjádření automobilky byly na pneumatikách jednoho z testovacích prototypů modelu Pur Sport spatřeny praskliny, které automobilka začala sledovat a okamžitě řešit s jejich výrobcem. Pro model Pur Sport, podobně jako pro další speciální Chirony, totiž vznikaly speciální pneumatiky, které měly umocnit jeho okruhovou podstatu.

Automobilka Bugatti měla problémy s pneumatikami oznámit společnosti Michelin prakticky okamžitě zhruba v září minulého roku. Společnost Michelin měla možný problém potvrdit a současně upřesnit další DOT týdny pneumatik, u kterých by se mohl problém vyskytovat.

Podle automobilky se praskliny na pneumatikách, zejména těch zadních, mohou objevovat zhruba po nájezdu 4.000 km. V rámci svolávací akce zhruba 60 kusů již doručených vozů Bugatti Chiron Pur Sport by proto automobilka měla zdarma nabízet majitelům výměnu pneumatik při nájezdu okolo 3.000 km, případně starších 1,5 roku.

Majitelé vozu, kteří mají pneumatiky starší 1,5 roku, případně už na nich najeli přes 4.000 km, by pak s vozem neměli do výměny příliš jezdit. Omezení dojezdu by ale zřejmě nemělo být trvalé – společnost Michelin už by totiž měla pracovat na nápravě problému pneumatik.

Připomeňme, že model Bugatti Chiron Pur Sport vznikl jako okruhový speciál, čemuž byly uzpůsobeny jeho parametry i aerodynamika. Vůz má například pevné zadní křídlo a maximální rychlost omezenou na cca 350 km/h, díky řadě technických úprav by měl ale na okruzích působit až nečekaně živě a mrštně.