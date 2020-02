Bývalý služebák pana Enza: Ferrari 330 GT 2+2 může být vaše za 11 milionů

Model Ferrari 330 GT 2+2 s číselným označením 4085 je vůbec prvním vytvořeným prototypem tohoto vozu. To však není jediná zvláštnost. Právě tenhle kousek v šedesátých letech řídil sám Enzo Ferrari, používal jej jako osobní vozidlo pro soukromé účely.

S vozem se v továrně italské automobilky pracovalo zhruba dva roky (od srpna 1962 do roku 1964) a ve své publikaci o značce na něj odkazuje i Leonardo Acerbi. Jaký byl ale další osud tohoto automobilu?

Společnost Luigi Chinetti Motors přivezla vůz s číslem 4085 do Spojených států v červnu 1964. V zámoří vystřídal několik majitelů, až se v roce 1979 dostal do rukou Peta Stetsona. V lednu 2018 se pustil do obrovské renovace za 22.000 amerických dolarů (něco přes půl milionu korun) a posléze automobil prodal společnosti Daniel Schmitt & Co.

Majitel, který vůz vlastnil vůbec nejdéle, poskytl společnosti řadu dobových fotografií a nejrůznějších dokumentů, včetně autentického dopisu z roku 1977 od Ferrari, ve kterém je černé na bílém potvrzeno, že jde skutečně o onen tovární prototyp. Není divu, že se očekává mimořádný zájem sběratelů.

Aby toho nebylo málo, o pohon se stará čtyřlitrový dvanáctiválec vyladěný na 300 koňských sil v 6600 otáčkách, přičemž síla putuje na kola prostřednictvím čtyřstupňové manuální převodovky. Dnes má auto na svém kontě 109 tisíc kilometrů, díky nedávné renovaci je však v mimořádném stavu včetně veškerého originálního příslušenství.

A cena? Společnost Schmitt & Co si vůz cení na 495.900 dolarů, což je v přepočtu 11,3 milionu korun. Ve srovnání s běžnými 330 GT (všeho všudy vzniklo jen 1087 exemplářů) je to opravdu hodně, vzhledem ke stavu automobilu a hlavně jeho působivé historii lze ale předpokládat, že se v inzerátech příliš dlouho neohřeje. Co myslíte?