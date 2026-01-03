Nejzajímavější auta roku 2025 podle Ondřeje Šámala: Diesel v nejlepší formě
Za rok 2025 se mi do rukou dostalo hned několik zajímavých aut, která mě dokázala nadchnout. Navzdory tomu, že preferují benzin, hned dva ze tří nejzajímavějších modelů měly vznětový motor.
Za svůj život jsem řídil už zhruba tisícovku vozů: od levných rachotin až po exkluzivní supersporty, luxusní limuzíny, ojedinělé koncepty a dokonce i původní Ford GT40 z roku 1964, který byl pojištěn téměř na 190 milionů korun.
I proto je pro mě čím dál těžší najít automobil, který by mě nějak pozitivně zaujal, byť stále více oceňuji vozy, které si na nic nehrají, jsou praktické, spolehlivé, prostorné a efektivní. Do této kategorie patří například nová Toyota Land Cruiser, kterou do svého výběru zařadil Marek. Moc se mi líbila také Audi RS 7 a RS Q8 s přídomkem performance s osmiválcem 4.0 TFSI naladěným na 463, respektive 471 kilowattů. Ostatně, komu by se také střely na každý den nelíbily…
Velmi příjemné jsou ovšem také nová Audi A5 a Q5. Ve verzích S5 a SQ5 se zážehovým šestiválcem o objemu 3,0 litru splňují prakticky vše, co od auta na každý den chci a potřebuji.
A zapomenout nemůžu ani na Mitsubishi Outlander PHEV. Ačkoliv v USA současnou generaci prodávají již několik let, v Evropě je novinkou. Japonské SUV mě zaujalo především komfortem, slušným dojezdem na elektřinu a hezkým a velmi kvalitním interiérem. Jako by se v Mitsubishi inspirovaly u Lexusu.
Přesto se našla trojice aut, která se mi líbila ještě více.
Aston Martin Vantage Roadster aneb proč chtít Porsche 911?
Zmíněné Porsche 911 stále patří k nejlepším autům, která si můžete koupit. Němci to moc dobře vědí, proto za tenhle legendární model chtějí opravdu hodně peněz. Hezky vybavená verze GTS tak bez problémů překročí pětimilionovou hranici, což je za opravdu vysoká částka. Za podobné peníze si přitom můžete pořídit mnohem exotičtější Aston Martin Vantage, který se od roku 2024 oficiálně prodává také v Česku.
Mně se v květnu 2025 podařilo dostat na mezinárodní prezentaci otevřené varianty Roadster, která si zachovala krásu kupé, k níž přidala ještě větší bezprostřednost díky stahovací střeše.
Vpředu uložený čtyřlitrový osmiválec od Mercedesu-AMG s výkonem 489 kilowattů má nádherný zvuk připomínající stíhačku z druhé světové. Navzdory tomu, že se jedná o roadster, dosahuje maximální rychlost až 325 km/h, nejlépe se ovšem s astonem žije v rychlostech do 200 kilometrů za hodinu. Britský aristokrat má i přes pohon zadních kol spoustu trakce, takže si s ním můžete dovolit ostré průjezdy zatáček. Jakmile ale v oblouku přišlápnete plynový pedál, jde vantage velmi ochotně do smyku.
Několik set alpských kilometrů za volantem Aston Martinu Vantage Roadster jsem si nesmírně užil, celý zážitek ovšem podpořil také dojem z lidí z Astonu. Na nich zkrátka vidíte, že je ta práce fakt baví. Nejsou to žádní škrobení inženýři a „úředníci“, ale fanoušci aut, kteří chtějí, aby jejich čtyřkolové „děti“ byly co nejlepší. A že se jim to daří!
BMW 740d to elektřině natře
První z dieselů v mém výběru představuje jediný motor s minimální elektrifikací v modelové řadě 7. V Evropě totiž již nekoupíte osmiválec, natož dvanáctiválec. Všechny zážehové varianty jsou výhradně plug-in hybridní, u derivátu i7 se zase musíte spolehnout pouze na elektřinu. Provedení 740d má sice mild-hybridní pohon, ten je však pouze podporou, s kterou se vlastně žije úplně bez problémů.
Aktuální BMW 7 je bezpochyby jedním z absolutně nejkomfortnější aut na trhu, kam počítám i sourozence se znaky Rolls-Royce. Ani britské sedany totiž nejsou na některých nerovnostech plavné jako mnohonásobně levnější BMW. I proto mu odpouštím velmi extravagantní a v mnoha ohledech i nehezký design.
Spolu s třílitrovým šestiválcovým dieselem o výkonu 220 kilowattů sice nejde o nejrychlejší prémiový naftový sedan na trhu, v kombinaci nesmírně úsporného provozu (podařilo se mi v plynulém provozu dostat dokonce na 4,9 l/100 km) s palivovou nádrží o objemu 74 litrů se dostanete na dojezd okolo 1200 kilometrů, o čemž si elektromobily budou muset nechat zdát ještě několik desítek let.
Mercedes-Benz E 450 d All-Terrain: Existuje něco lepšího?
Kdybych si měl vybrat jedno „normální“ auto na každodenní jezdění, bude tenhle mercedes jedním z nejžhavějších kandidátů. Kombinuje v sobě totiž rodinný charakter s prémiovým „feelingem“, skvělou dynamikou a nízkou spotřebou. Zvýšené kombi třídy E je navíc ohromě komfortní, což se například o podobně koncipovaných SUV úplně říci nedá.
Nový Mercedes-Benz E je obecně skvělé auto, které se až nebezpečně blíží mnohem dražšímu sedanu S. Když zvolíte správnou kombinaci, objektivně si investici do „eska“ nedokážete obhájit. Já bych sice zvolil šestiválcový benzin E 450, diesel 450 d s 270 kW (a dalšími sedmnácti díky mild-hybridu) je natolik skvělý, že ho můžu jenom doporučit. S tímhle motorem se na lyže v Alpách otočíte na jednu nádrž a ještě vám v ní spousta litrů nafty zbude.
Jediná moje výtka míří na cenu. Ta je spíše mým problémem. Zkrátka si nevydělávám tolik, abych si mohl tohle auto koupit…
A co zklamání?
Po 13 letech práce motoristického novináře mi vlastně stačí, aby testované auto nebylo blbé, což se v posledních letech moc neděje. Přesto jsem v roce 2025 řídil několik aut, která mě zřejmě kvůli vysokým očekáváním zklamala. Zmíním dvě, přičemž obě jsou od mé oblíbené značky.
BMW X3 M50
Čtvrtou generaci mnichovského SUV jsem vyzkoušel pouze v prozatím nejsilnější variantě s přeplňovaným benzinovým šestiválcem. Samotné auto se mi sice na obrázcích tolik nelíbí, naživo ve správné konfiguraci vypadá vlastně docela hezky.
Naproti tomu interiér jsem si nezamiloval ani po osobní zkušenosti. Nejde ani tak o jeho vzhled, ale spíše o ergonomii, které u nových BMW často moc nerozumím. Starší generace přitom z uživatelského pohledu naopak patřily na úplnou špičku. A ještě horší dojmy jsem si odnášel z kvality zpracování. Kabina mi připadá zkrátka příliš laciná. U prémiového (tudíž drahého) auta se spokojíte s drobnými kompromisy, X3 ovšem zaostává i za spoustou mainstreamových SUV.
Navíc se mi nelíbil ani příliš tvrdý a nepoddajný podvozek, který je v běžném životě otravný. Konkurenční Audi SQ5 nabízí podobné ingredience, v jeho případě to všechno ale funguje výrazně lépe, byť BMW X3 M50 je asi o něco řidičsky záživnější. Pokud však toužíte po sportovním autě na každý den, kupte si raději BMW M340. To je mnohem, mnohem lepší.
BMW M5 Touring
Výkonný über sedan (a nově také kombi) kvůli absurdním registračním poplatkům a emisním pokutám v některých evropských zemích přišel s plug-in hybridním pohonem odvozeným od toho v obludném XM. Ve srovnání s ním sice funguje lépe (například při připojování osmiválce 4.4 necuká), přesto jde proti minulému provedení bez elektrifikace o krok zpět.
Nové BMW M5 je totiž extrémně těžké, kombi Touring totiž váží téměř 2,5 tuny, což je na úrovni většího elektromobilu. Auto je navíc o chlup pomalejší než minulá generace, navíc mi přijde nudnější. Při cestách po Praze je sice elektrický pohon lepší a efektivnější, M5 bohužel chybí zvuk a schopnost vás vyloženě potěšit. Na řízení se už tolik netěšíte.
Jestliže ale hledáte univerzální automobil na každodenní používání a máte dostatečný rozpočet, chybu s M5 neuděláte. Kombi navíc nabízí i praktičnost srovnatelnou s běžnými variantami BMW 5, takže i v téhle bestii se systémovým výkonem 535 kilowattů odvezte rodinu na dovolenou.
Kdybych si však měl vybrat, bez váhání sáhnu po předchozím M5 Competition, respektive ještě lépe po neskutečném M5 CS s jedním z nejlepších podvozků, jaký jsem zažil. Nebo se spokojil s menším šestiválcem v BMW M3 CS Touring, které je ve výsledku stejně rychlé, avšak mnohem zábavnější a syrovější.
Zdroj: Autorský článek, foto: Aston Martin a auto.cz, video: auto.cz