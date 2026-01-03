Rallye Dakar 2026, prolog: Michek desátý, rána Prokopa
PRAHA/JANBU - Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar desátým místem v prologu, v hodnocení automobilů byl Martin Prokop třináctý. V kategorii kamionů se od čtvrtého do pátého místa seřadili Martin Šoltys, Aleš Loprais, Martin Macík je po penalizaci třicet sekund na jedenáctém místě.
Španěl Edgar Canet se ve dvaceti letech stal nejmladším vítězem etapy v motocyklové kategorii v historii. Švéd Mattias Ekström byl nejrychlejší mezi osobními vozy a prolog ovládl již potřetí v kariéře.
Nedalo se zabloudit
Sedmatřicetiletý Michek startuje na Dakaru poprvé s čínským motocyklem značky Hoto. „Nový projekt nám dává docela dost zabrat a na motorce nás ještě čeká práce. Musíme toho dost doladit a vyladit. Myslím si ale, že budeme den za dnem lepší a lepší. První kousavé kilometry jsme ale dojeli a ještě více o dost kousavějších je před námi,“ uvedl Michek na svém facebookovském profilu.
Sedmadvacátý čas dosáhl Milan Engel, který jede rovněž premiérově na motocyklu čínské značky, a to Kove. “Nedalo se zabloudit, odbočky byly zapáskované. Všichni tak jeli naplno a já se o to snažil také. Chtěl jsem si zajistit co nejlepší pozici na první etapu. S výsledkem jsem spokojený, pro začátek je to super. Nechtěl jsem si nechat ujet špičku, ve které se pohybuji,“ doplnil.
Jeho zcela nová motorka dostala těsně před startem Dakaru novou řídící jednotku a elektroniku. Spokojenost panuje nejen s fungováním, ale i s podporou čínské tovární stáje. „Nemůžeme si na nic stěžovat. Co nám slíbili, to máme. Máme podporu v oblasti dat i celkového technického know-how. Stojíme hned vedle sebe, a to je skvělé,“ pochvaloval si Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Mto Racing Group.
Zaseklo se zadní kolo
V kategorii automobilů startující Prokop krátce po startu řešil krizovou situaci. „Ve 170 jsme se vyhýbali velkému kamenu, který vyhodilo auto před námi a dostali jsme hrozné bodlo. Zaseklo se zadní kolo a bylo to fakt nepříjemné,“ řekl Prokop, který jede poprvé s továrním speciálem Ford. Následně ho překvapilo, že musel jet šest kilometrů maximální povolenou rychlostí. „Pak to začalo. Složitá navigace mezi kaňony, hodně trialu. Vypadalo to jednoduše, ale pak nebylo. Jestli má takhle vypadat Dakar, tak se máme na co těšit,“ dodal jezdec týmu Orlen Jipocar.
Nepříjemnou situaci musel těsněn před startem řešit Tomáš Tomeček, který řídí rychlý asistenční vůz Tatra týmu South Racing a podpoří jejich flotilu 11 vozů-bugin SSV. Při Dakaru musí v kabině kamionu sedět tři držitelé licence FIA a dva z nich musí mít řidičské oprávnění skupiny C. Licence nahlášená posádka Tomáš a Metoděj Tomečkovi i jejich jihoafrický parťák Grant Ballington vlastní, jenže řidičák na náklaďák má jen Tomáš, protože syn Metoděj si na něj ve svých dvaceti letech musí ještě rok počkat.
„Vůbec jsme o tom pravidle nevěděli, nikdy jsme s tím neměli potíže. Okamžitě jsem začal shánět náhradníka. V týmu South Racing sice borci se správným řidičákem našli, ale zase jim chybí licence FIA. Nakonec jsem zkusil zavolat na Slovensko Radovanu Kazarkovi. Ten mi doporučil svého syna Tomáše, který jel Dakar před třemi lety. Ten nabídku vzal a okamžitě zamířil do Vídně na letadlo směr Saúdská Arábie,” uvedl ještěbpřed startem Tomeček starší. Domů se naopak vydal Metoděj Tomeček, protože Ballington je zkušený mechanik stáje South Racing a musel v kabině zůstat, proto musel pětapadesátiletý Tomeček „obětovat“ syna.
Prolog - výsledky
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 11:32; 2. Sanders (Aus./KTM) +2 s; 3. Brabec (USA/Honda) +5; ... 10. Michek (ČR/HOTO) +44; 18. Drdaj (ČR/KTM) +59 s; 27.Engel (ČR/Kove) +1:24; 44. Prokeš
(ČR/KTM) +2:22; 54. Pabiška (ČR/KTM) +2:57; 71. Brož (ČR/KTM) +3:44.
Automobily: 1. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford) 10:49; 2. De Mewius, Bäumel (Bel., Fr./Mini) +7 s; 3. Guthrie, Walch (USA/Ford) +7; 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +24; 46. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +1:34; 53. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +1:47; 64. Koloc, Brun (ČR, It./Red-Lined) +2:30.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 13:05; 2. Zala (Litva/Iveco) +4 s; 3. Huzink (Niz./Renault) +6; 4. Šoltys (ČR/Buggyra) +18; 5. Loprais (ČR/Iveco) +35; 9. Valtr (ČR/Iveco) +51; 11. 6. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +1:06; 22. Poslední (ČR/Tatra) ++4:24; 24. Randýsek (ČR/MAN) +4:57; 36. Tomeček (ČR/Tatra) +6:28.