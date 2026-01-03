Zánovní propadáky: 7 aut, na kterých první majitel tratil balík
Některé atraktivní vozy z posledních let ukazují, jak nemilosrdný umí být trh, když opadne přehnaná poptávka. Tohle je sedm aut, na kterých první majitelé zaplakali. A druzí se dnes mohou smát.
V letech kolem pandemie se automobilový trh dostal do nepříjemné situace. Výroba byla ochromená, auta chyběla a čekací lhůty se natahovaly. Současně se silně mluvilo o konci spalovacích motorů. To vytvořilo prostředí, ve kterém ceny letěly nahoru, přirážky se staly normou a řada aut se kupovala spíš ze strachu než z reálné potřeby.
Jakmile se ale výroba znovu rozběhla a trh se uklidnil, přišel návrat k realitě. Nabídka se rozšířila, poptávka ochladla a zároveň se ukázalo, že plánovaný konec spalovacích motorů se odkládá a změkčuje. Do hry navíc vstoupil rychlý vývoj elektromobilů, který výrazně tlačí ceny starších modelů dolů.
Aston Martin Vantage
Aston Martin Vantage je krásnou ukázkou moderní depreciace. V roce 2018 přišel s novou generací také motor V8 od AMG. Nový vůz stál zhruba 4 miliony korun a více, dnes se stejné kusy prodávají za cenu okolo dvou milionů. Zhruba polovina hodnoty pryč. Přitom jde o skvělý a charismatický sportovní vůz. Pro druhého majitele skvělý obchod, pro toho prvního velmi drahá radost.
Cenový propad: cca 2.000.000 Kč
Ferrari Purosangue
Ferrari Purosangue přijelo s obrovskými očekáváními. První SUV značky, dvanáctiválec, exkluzivita. Není divu, že se v roce 2024 obchodovalo kolem dvanácti milionů korun. Jakmile ale dorazilo víc aut k zákazníkům a ochladl celkový zájem o drahé hračky, ceny se stáhly zhruba k deseti milionům. Pořád extrém, ale i jasný důkaz, že ani Ferrari nežije mimo realitu trhu.
Cenový propad: cca 2.000.000 Kč
Ferrari SF90 Stradale
Ferrari SF90 Stradale odstartovalo novou éru značky – hybrid, extrémní výkon, futuristická technika. V roce 2022 se ceny vyšplhaly až k osmnácti milionům korun. O tři roky později je realita výrazně střízlivější a tržní ceny se pohybují kolem 9,5 až 10 milionů. Téměř polovina hodnoty zmizela, což ukazuje, jak rychle dokáže trh vystřízlivět i u technických vlajkových lodí.
Cenový propad: cca 8.000.000 Kč
Porsche 718 Spyder RS
Podobný osud potkal i Porsche 718 Spyder RS. Očekávalo se, že půjde o další jistotu s přirážkami, jenže trh rozhodl jinak. Z původní ceny okolo 4,4 milionu korun se zánovní kusy dostaly přibližně na 3,4 milionu. Nešlo o špatné auto, spíš o přehnaná očekávání. Pro nadšence do řízení se ale otevírá velmi zajímavé okno příležitosti.
Cenový propad: cca 1.000.000 Kč
Porsche 911 GT3 RS (992)
Porsche 911 GT3 RS generace 992 se stalo masivně populárním na sociálních sítích a mezi youtubery, zejména v USA. V roce 2023 se první kusy prodávaly i za zhruba 12 milionů korun, tedy hluboko nad oficiální cenou. Poptávka zkrátka převyšovala výrobní kapacity. Později se zájem se uklidnil a ukázalo se, že pro běžné ježdění vůz není zrovna nejpoužitelnější. Dnes se stejné vozy prodávají okolo 6 milionů korun, což jasně ukazuje, že ani nejslavnější RS není zárukou udržení hodnoty.
Cenový propad: až 6.000.000 Kč
Range Rover
Nový Range Rover byl v roce 2022 symbolem luxusu a nedostupnosti. Zákazníci platili klidně víc než ceníkových zhruba 3,8 milionu korun, jen aby měli auto hned. Jakmile se ale výroba rozjela naplno a trh se nasytil, karta se otočila. Dnes lze stejné vozy najít zhruba kolem dvou milionů korun. Ukázkový příklad toho, jak rychle dokáže odeznít módní vlna, když nabídka dožene poptávku.
Cenový propad: cca 2.000.000 Kč
Luxusní elektromobil obecně
Vysoká pořizovací cena, rychlý technický vývoj a právě nejistota kolem dlouhodobé hodnoty dělají své. Jakmile se nabídka rozšíří a prvotní nadšení vyprchá, ceny špičkových elektromobilů padají překvapivě rychle. Příkladem budiž například Audi e-tron GT, které z původních více než tří milionů korun ztratilo u zánovních kusů klidně přes milion. Ještě tvrdší je realita u ultraluxusních značek: Rolls-Royce Spectre začátkem roku 2024 žhavou novinkou s cenou 11,5 milionu korun, o rok později se stejné vozy pohybují na prodej za zhruba 8 milionů.
Cenový propad: až 3.500.000 Kč
Nakonec dodáváme, že trend ztráty hodnoty není zcela obecný a bez výjimek. I v posledních letech šly koupit skvělé investiční vozy, na které se podíváme příště.
Zdroje: Craigslist, DuPont Registry, JamesEdition, Mobile.de, Foto: Aston Martin, Adui, Ferrari, Porsche, Land Rover, Rolls Royce