Čeká nás delší projednávání přestupků a pobíhání mezi úřady?

V hlavním městě se odehraje ročně více než pětina všech nehod v republice. Ať jste z Plzně, Holešova, nebo Dolní Rožínky, musíte nehodu nebo přestupek na území metropole i vyřešit. Zatím to jde pod jednou střechou, ale to se má brzy změnit.

Představte si to, jedete tunelem Blanka, necháte se unášet proudem vozidel a nějak si nevšimnete, že tu už neplatí omezená rychlost 70 km/h, ale jen padesátka. Než vyjedete z tunelu v Břevnově, změří vás dvakrát, jednou pod Letnou a jednou pod třídou Milady Horákové. Nebo se vám v polovině Jiráskova mostu podívá do kufru nepozorný řidič, který nestihl přibrzdit.

Jak dvojí překročení rychlosti v tunelu, tak bouračku na mostě dnes vyřešíte na jednom místě – na pražském magistrátu. Ovšem podle plánů Ministerstva dopravy v budoucnu zmíněná překročení v Blance budete jedno řešit na dopravním městské části Prahy 7 a druhé na Praze 6. V případě srážky na Jiráskově mostě to bude příslušet „jedničce“, „dvojce“, nebo „pětce“ – podle toho, v kterém úseku mostu se nehoda stala. Most totiž odděluje tyto tři městské části – polovina patří Praze 5, zbytek si dělí rovným dílem Praha 1 a Praha 2. Přesně podle katastrálních map, kde jsou městské části administrativně určeny. Ty vedou prostředkem ulic, nebo dělí na části i mosty nebo význačné křižovatky. I centimetry tak budou rozhodovat, kde se přestupek či nehoda vlastně staly, a tedy na které městské části se budou projednávat.

Kde se stýkají městské části? Křižovatka Bulhar Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 8 Křižovatka Badeniho - Chotkova Praha 1, Praha 6, Praha 7 Křižovatka Korunní – U Vodárny Praha2, Praha 3, Praha 10 Jiráskův most Praha 1, Praha 2, Praha 5 Štefánikův most Praha 1, Praha 7 Čechův most Praha 1, Praha 7 Palackého most Praha 2, Praha 5 Most Legií Praha 2, Praha 5 Libeňský most Praha 7, Praha 8

Šachy mezi Prahami

Můžete se tak vlastně ocitnout v pohádce o kohoutkovi a slepičce a obíhat jeden úřad za druhým. Hlavně pokud budete mít smůly vrchovatě. V Praze je totiž řada lokalit, kde by po přijetí chystaných změn byla nehoda či přestupek opravdu za trest. Třeba taková křižovatka Bulhar, vlastně střed města. Tady se stýkají hned čtyři části – Praha 1, 2, 3 a 8. A takových míst je celá řada.

Kromě pendlování mezi úřady číhá na řidiče ještě jedna nepříjemná okolnost. Máme signály, že některé městské části se budou chtít z řešení vykroutit a věci nerozhodovat, ale přesunout je na jinou městskou část. „Stačí se dobře vyznat v právu, a na obstrukce je zaděláno,“ říká náš zdroj mezi dopravními úředníky, který se rozhodl hovořit výměnou za slib anonymity. Mluvčí Ministerstva dopravy Lenka Rezková to ale vidí jinak: „Pokud by se přestupkem měl zabývat třeba úřad městské části Prahy 2, ale řešil jej úřad Prahy 3, nebyl by důvod jejich následné rozhodnutí z tohoto důvodu rušit.“ Už však vidíme, jak úředníci ochotně dělají práci za svoje kolegy z jiné čtvrti.

Úřady městských částí se tak budou potýkat s mapami, nedostatkem lidí nebo čerstvě vyškolených úředníků, kteří se budou bát rozhodnout. Vzniknou z toho tahanice třeba i na roky. „Promlčecí doba je jeden rok, a pokud je přerušena, činí podle zákona o přestupcích tři nebo i pět let,“ říká Rezková. Vyřešení problému spojené s obíháním úřadů by tak mohlo být protažené na roky – to nás ale vůbec neuklidňuje. Proti stávajícímu stavu, kde se vše řeší na magistrátu, to není vůbec žádný pokrok. Naopak!

Devatenáct slov

Nesmyslná změna, která s velkou pravděpodobností zkomplikuje život hlavně přespolním řidičům neznalým pražských poměrů, přitom spočívá v jediné větě ukryté v novele zákona o silničním provozu.

Předkladatele zákona, kterým je Ministerstvo dopravy, jsme se proto zeptali, proč vlastně taková změna. „Aktuální řešení v Praze je nesystémové,“ obhajuje přítomnost inkriminované věty v připravované novele zákona František Jemelka z Ministerstva dopravy. V krajích se řeší přestupková agenda na úřadech obcí s rozšířenou působností a odvolacím orgánem je pak kraj. Ministerstvo dopravy je pak až fi nální odvolací orgán. V hlavním městě se to řeší jinak. První instancí pro řešení přestupků je magistrát, druhoinstančním orgánem pak ministerstvo.

Magistrát je proti, ale asi mu to nebude nic platné. „Praha s navrženou změnou nesouhlasí – vznesli jsme námitku v rámci připomínkového řízení k novele zákona. Nebyla však akceptována, do dalšího legislativního procesu tedy pravděpodobně půjde návrh ministerstva,“ kroutí hlavou mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Co za tím vězí?

Důvod pro běžného motoristu nepochopitelného postupu ministerstva je ovšem nasnadě. Jestliže si totiž vezmeme na pomoc dopravní statistiky, zjistíme, že se v metropoli odehraje více než pětina všech nehod za celou republiku. Ročně to jsou desítky tisíc případů, a i když se ne každý proti rozhodnutí magistrátu odvolá, je to pro ministerské úředníky pořádná porce práce. Změnou by se tak ulevilo ministerstvu, dílem asi i magistrátu, ale práce by naopak přibyla na obvodech, jež na to v současnosti nemají dost kvalifi kovaných lidí. „Někteří úředníci magistrátu se přesunou na městské části a také bude nutné další pracovníky vyškolit,“ nevidí problém Rezková.

Jiskřička naděje?

Dá se očekávatelným zmatkům vůbec zabránit? Změna dělení Prahy na městské části nastavená podle starých katastrálních map asi jen tak nenastane. Ministerstvo mlčí, na námitky podle mluvčího magistrátu nereagovalo. Zatím. „Nemáme informaci, že by připomínky magistrátu byly vypořádány. Nelze tak říci, jaká bude fi nální verze, včetně odůvodnění návrhu ministerstva, které v původním znění bylo nedostatečné a silně zavádějící,“ říká Hofman. Ustrnou se nad řidiči předkladatelé zákona? „Návrh účinnosti je stanoven dnem 1. března 2021, ovšem záleží na legislativním procesu,“ dává naději Jemelka a doplňuje: „Toto datum tudíž není defi nitivní.“ Že by zadní vrátka k jednáním? Každopádně celou kauzu budeme i nadále sledovat.

Nehodovost v Česku 2018

Loni se u nás stalo celkem 104.764 dopravních nehod, při nichž zemřelo 565 lidí. Jak dále vyplývá z policejních dat, na Prahu připadlo celkem 22.767 střetů, tedy více než pětina všech. Co do počtu obyvatel (1,3 milionu) srovnatelný Středočeský kraj za tu dobu na druhém stupínku hlásí 14.866 střetů, odehrála se tu tedy jen každá sedmá nehoda. Ovšem v pohledu fatálních obětí je situace jiná, zatímco ve středních Čechách zemřelo v důsledku nehod 106 lidí, v Praze 31 osob. Z toho vyplývá, že v metropoli představuje většina nehod jen pouhé ťukance.

Jak to fungovalo dříve?

Pokud se přestupek nebo nehoda řešila za celou Prahu, nebyl problém. Ostatně fungovalo to jak v dobách, kdy tato agenda byla plně pod gescí policie, tak i poté, co to kompletně převzal magistrát.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.