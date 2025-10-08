Krabička poslední záchrany pro elektromobily vypadá takto. Stojí však přes 400 tísíc
KPZ je zkratkou krabička poslední záchrany. Kdo někdy jezdil na tábory, ví, o čem je řeč. Nová rychlonabíječka Velion od Lincoln Electric je tak trochu kápézetkou, a sice pro ty, kterým v jejich elektromobilu, lidově řečeno, při cestě dojde šťáva.
Když vám dojde benzin, auto prostě odstavíte, seženete někoho, kdo vás odveze k čerpací stanici. Tady koupíte kanystr, který natankujete, a pak už jen vyřešit, jak se dostat zpět k odstavnému vozu. Pak už stačí jen nalít benzin, několikrát otočit klíčem a motor se zpravidla rozběhne. U dieselových aut to ale tak jednoduché být nemusí, tady záleží na palivovém systému.
Pokud ale máte elektromobil a jeho baterie se vybije, nezbývá než zavolat odtah. Navíc takový, na který lze vozidlo naložit. Jak možná víte, tahání elektromobilů na laně za jiným autem naprostá většina výrobců přímo zakazuje. V opačném případě hrozí poškození trakčního motoru (motorů), které nelze od kol nikterak odpojit.
Společnost Lincoln Electric nedávno uvedla zařízení pojmenované Velion 50 kW DC Fast Charger. Jak už samotný název napovídá, jedná se o rychlonabíječku o výkonu až 50 kW, která pracuje se stejnosměrným proudem (DC). Jedná se o přenosné zařízení, jehož účelem je oživit vybitou trakční baterii elektromobilu, který z toho důvodu zůstal stát na krajnici.
Velion je vlastně takovou mobilní rychlonabíječkou. Je to vlastně baterie. Po připojení přes zásuvku CCS nebo NACS přes měnič přímo dobíjí trakční baterii. Smyslem Velionu není akumulátor nabít na vyšší hodnoty stavu nabití (SoC), ale tak, aby bylo vozidlo schopné dojet k nejbližší pevné rychlonabíječce, případně k wallboxu.
Výrobce sice využití Velionu nikterak blíže nespecifikuje, avšak je jasné, že zřejmě v brzké době půjde o nové vybavení asistenčních služeb, lidově žlutých andělů. Uplatnit se ale může také na stavbě, kde využívají elektrické stavební stroje, například minibagry.
Cena mobilní nabíječky Velion činí 21.000 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 440.000 korun. Jde o vysokou částku na to, aby si dané zařízení pořídil třeba soukromý majitel Tesly. V tomhle případě by jeho pořízení finanční smysl nedávalo. Ale třeba u již zmíněných asistenčních služeb, to už je něco jiného. Ty si totiž každý výjezd k „mrtvému“ elektromobilu na krajnici nechají dobře zaplatit.
Zdroj: internetové stránky firmy Lincoln Electric, server Jalopnik Foto Lincoln Electric