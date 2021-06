Český showroom Tesla se přesouvá. Nové prostory jsou výrazně větší

První český showroom Tesly otevřel v pražské Freyově ulici v roce 2019. Nyní se přesouvá do větších prostor.

Tesla hlásí důležitou změnu pro své české zákazníky. Uzavírá totiž svůj pražský showroom v pražských Vysočanech, ve Freyově ulici, kde fungoval v rámci prodejce Advantage Cars. Konec oficiálního zastoupení to však neznamená, český showroom Tesla se jen přesouvá, a to do Průhonic.

Nový showroom Tesla v Průhonicích otevřel tento týden, zatím funguje souběžně s tím současným, a však jen do konce tohoto týdne. Od pondělí 14. června se však veškeré aktivity přesunou právě do Průhonic. Ostatně „Tesla Průhonice“ už se jako jediné české prodejní místo objevuje i na oficiální mapě showroomů „Tesla Store“.

Nový showroom Tesla se nachází v ulici V Oblouku, v budově, kde v minulosti sídlil prodejce vozů Land Rover a Jaguar. Výhodou pro zákazníky jsou mnohem větší prostory, díky čemuž by v Průhonicích mělo být více místa na prezentaci vozů. Mimopražské zákazníky pak potěší fakt, že kvůli návštěvě showroomu nebudou muset zajíždět do centra metropole. Blíže to bude i k supernabíječce Supercharger, která se nachází ve Vestci u Prahy.

Tesla na český trh oficiálně vstoupila na jaře 2019, kdy zde otevřela první servisní místo, a to právě v pražských Vysočanech, u společnosti Advantage Cars. Už tehdy se mluvilo o otevření prodejního místa, k čemuž došlo na podzim téhož roku. Do té doby se čeští klienti museli spoléhat na prodejní a servisní místa v zahraničí, v německém Lipsku nebo rakouské Vídni.

Americkému výrobci i díky otevření pražskému showroomu výrazně vzrostly tuzemské prodeje. Jestliže v roce 2019 bylo na českém trhu dle statistik Svazu dovozců automobilů registrováno 120 vozů značky Tesla, loni to bylo 369 aut. Za pět měsíců roku 2021 je to pak zatím 88 automobilů Tesla.