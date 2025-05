Autonomie v čínském chaosu: Vyzkoušeli jsme samořídící auto Huawei v běžném provozu

Provoz v Číně je nesmírně chaotický. Místní řidiči aut alespoň základně respektují jízdní pruhy a zastavují na červenou, žádná jiná pravidla už ale neřeší. Přednosti zprava jsou spíše jen doporučením, velmi často to řidič z vedlejší silnice pošle přímo před rozjeté auto na hlavní. Směrovky se nepoužívají téměř vůbec, v noci mnozí nesvítí, předjíždí se ze všech stran, levý pruh často blokuje pomalu jedoucí auto, mnohdy se někdo vydá do protisměru a do toho všeho se motají skútry, které nerespektují absolutně nic.

Přesto se čínským automobilkám podařilo ty chytřejší vozy naučit autonomní řízení i zde. Některými městy se tak už dnes motají plně autonomní auta bez řidičů, které si mohou místní přivolat jako taxík. Silným hráčem je třeba firma Baidu, což je lokální obdoba Google.

Ale určitou míru autonomie nabízí také běžné osobní vozy, které si dnes už může člověk koupit. V tomto případě jde stále jen o úroveň 2, ačkoliv už může působit i jako o stupeň vyšší. Jedním z nejsilnějších hráčů v tomto segmentu je výrobce elektroniky Huawei, který dnes provozuje hned čtyři automobilové značky, a další chystá. Na prezentaci Chery v jejím domovském městě Wuhu jsem si mohl vyzkoušet vozy Luxeed S7 a R7, které vznikají ve spolupráci státní automobilky s Huawei. A právě autonomní jízda byla tím, co mě zajímalo nejvíce.

Vlastním sedanem Luxeed S7 mě po městě Wuhu vozil Číňan, který mě mezi jednotlivými body programu provázel. Mohl jsem tedy i ze zadní sedačky ocenit velmi komfortní naladění adaptivního vzduchového podvozku a také nadprůměrně dobré odhlučnění, spolu s velmi dobrým audiosystémem Huawei Harmony se 17 reproduktory. Luxeed má také velmi slušnou výbavu, včetně vyhřívaných a ventilovaných sedaček s masáží vepředu i vzadu, v autě je osmilitrová lednice a i vzadu mohou být velké displeje multimediálního systému. Velmi dobrý je software, který dodával právě Huawei a který je opravdu nesmírně rychlý.

Hodně mě zaujalo automatické parkování, které se zde aktivuje rychleji než ve vozech, které znám z Evropy. Zejména německá prémiová trojice už tuto funkci zvládá velmi dobře, autu však stále nějakou dobu trvá nalézt vhodné místo, ať už pomocí čar na zemi nebo prostorem mezi auty. Luxeed ale má obvykle všechna dostupná místa nalezená už ve chvíli, kdy řidič zastaví a poté stačí dvěma kliky na displej začít manévr.

Zajímavější ale možnost pomocí dvou prstů vybrat libovolné místo kolem auta. Můj čínský řidič už si na funkci zvykl natolik, že po výběru místa z auta ihned vystupuje a za samoparkujícím vozem se už ani neohlíží. Funkci jsem si pořádně vyzkoušel i sám, a nedokázal jsem auto dostat do situace, se kterou by si neporadilo.

To nejzajímavější ale přišlo až poté, co jsem zmínil, že mám čínský řidičák. Po jedné z prezentací mě tak čekalo SUV Luxeed R7 s lidarem Huawei v bouli nad oknem, kterým jsem se s kolegou Honzou Matouškem z Aktuálně.cz měli dopravit přes celé město Wuhu zpátky na hotel. Ještě v areálu Chery jsem si vyzkoušel, že auto s kombinovaným výkonem 365 kW a pohonem všech kol má opravdu velmi dobrou dynamiku. Kopanec po sešlápnutí plynového pedálu je okamžitý a na stovku auto zrychlí za 3,9 sekundy.

Volant je nezvykle malý a šišatý a palubní deska je posazena nízko, díky čemuž je ale z vozu velmi dobrý výhled.Prostornost je skvělá vepředu i vzadu a auto má vepředu menší kufr s 52 litry. K tomu se dostává snadno, kapota se totiž pootevře po dvou klepnutích prstem poblíž nápisu Luxeed.

Po vyjetí z hlavní brány továrny jsem najel na silnici a poté už stisknutím tlačítka na volantu aktivoval autonomní řízení, které vychází z trasy v navigaci. Automobilka samotná jeho úroveň označuje jako Level 2+. Wuhu je na čínské poměry menší město, má jen necelé čtyři miliony obyvatel, na místních silnicích ale platí vše popsané výše. Jediné, co můžu mít k místním řidičům k dobru, je fakt, že většinou nepřekračují rychlost, místní cesty jsou ostatně posety kamerami. Luxeed jedoucí dle pravidel a maximální povolenou rychlostí tak nebyl brzdou provozu.

Držení v pruhu, odbočování a podobné standardní situace auto zvládá naprosto s přehledem. Systém vozu dostává přes internet data o intervalech semaforů a na displeji je tak vidět, kdy se na další křižovatce změní světelný signál. Impresivnější je, jak dobře si auto poradí s chaosem. Náhodně jezdící skútry bez zaváhání plynule objíždí, skútrům na přechodu pro chodce dá prostor projet a některé větší manévry auto anglicky komentuje.

Za celou více než půlhodinovou cestu a asi 18 ujetých kilometrů jsem nezaznamenal jedinou krizovou situaci. Auto vyžaduje dotknout se volantu každé tři minuty, což je místní regulační požadavek. Velmi dobře si poradilo i s místy chaoticky navazujícími pruhy v křižovatkách a za celou cestu neomezilo jediného okolního řidiče, ačkoliv se naopak desítky aut pokusily omezit nás. A to včetně autobusu, který se bez upozornění z pravého pruhu rozhodl bez blinkrů náhle přes tři pruhy odbočit doleva.

Jedinou výtkou je tak postupné vandrování auta doleva. Ačkoliv jsem začal na silnici na pravém pruhu, ze tří v jednom směru, v polovině cesty už jsme byli v tom levém. Což je ostatně problém, který mají i místní řidiči, kteří zcela běžně blokují levý pruh i na dálnici. Auto ani na zcela prázdné silnici nemělo potřebu přejet do pravého pruhu. Až 300 metrů před cílem mě auto upozornilo, že posledních 120 metrů samo nezvládne a mám se připravit na převzetí řízení. Před mým hotelem zrovna probíhala oprava vozovky, a na zúžené silnici byla doprava ještě výrazně chaotičtější než jinde, navíc bylo také nutné projet závorou. Až do té doby ale auto jelo zcela plynule, necukalo volantem a jelo lépe než jakýkoliv místní řidič.

Za zmínku stojí také velmi dobře fungující hlasové ovládání, které se aktivuje slovy "Xiaoyi Xiaoyi" a které poté reaguje na každý příkaz bez nutnosti je nějak výrazně oddělovat. Můj čínský řidič tak po nasednutí do auta aktivoval hlasovou asistentku a poté ji sdělil adresu kam má navigovat, teplotu topení, příkaz na zapnutí masáže a také výběr playlistu. Systém si zjevně poradí i s nestandardní výslovností čínštiny a nezaznamenal jsem, že by někdy reagoval špatně.

S Luxeedem se prý počítá pro Evropský trh a to snad už příští rok. Popsané chytré funkce ale může zkomplikovat jak evropský přístup k regulacím, tak fakt, že jde o systém Huawei. Ten má na západě v posledních letech problémy kvůli napojení na čínskou vládu a je označen jako riziková společnost. Automobilového systému by to však asi týkat nemělo.

Cenou chce jít Luxeed proti Tesle, SUV R7 je ostatně přímou konkurencí Modelu Y. Proti té ale nabízí také variantu se spalovacím prodlužovačem dojezdu, která má 36 kWh nebo 53,4 kWh baterii a čtyřválcovou patnáctistovku. Elektrická varianta má dle verze baterie o kapacitě 82 nebo 100 kWh a 800V architekturu. Na domácím trhu začíná na ceně v přepočtu asi 752.000 Kč za REV verzi a 783.000 Kč za elektrickou. Nejdražší elektrická verze s plnou výbavou vyjde na 1.024.000 Kč.

