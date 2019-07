Chevrolet Corvette C8 dorazí také v otevřené verzi. Už víme, jak bude vypadat

Počínaje druhou generací byl Chevrolet Corvette vždy dostupný v uzavřené a otevřené verzi. A platit to bude i pro nejnovější generaci, Corvette C8. Navzdory změněné koncepci kupé opět doplní i otevřený model. Automobilka už v krátkosti ukázala, jak bude vypadat.

Otevřená Corvette C8 se jen tak mimochodem mihla v prezentačním videu už při premiéře osmé generace tohoto slavného automobilu, v dalším videospotu pak automobilka tuto verzi ukázala znovu, s tím, že se představí ještě na podzim.

Kromě vzhledu otevřené Corvette C8 o ní bližší informace nemáme, neznáme tak ani podrobnosti střechy. S ohledem na tvar zádě ve stylu superaut jako Ferrari 488 Spider a McLaren 570S Spyder se však zdá, že by novinka mohla užít pevnou skládací střechu. Právě odlišně tvarované zadní partie s ochrannými oblouky za kabinou, avšak bez proskleného krytu motoru, jsou největším rozdílem oproti kupé, které díky sundavacímu střešnímu panelu také umí nabídnout jízdu s otevřeným nebem nad hlavou.

Naopak motor v útrobách zůstane dozajista ten samý. To znamená atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 6,2 litru, který je naladěn na výkon 369 kW a točivý moment 637 N.m. Do budoucna bude kupé dostupné i v silnějších variantách, kterých by se mohla doškat též otevřená Vette.

Základní jednotka bude spárována s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou vyvinutou ve spolupráci s firmou Tremec, která bude jedinou možností. Manuál v Corvette C8 nabídnut nebude, kvůli malému zájmu zákazníků.

Corvette C8 v otevřené formě však nebude jedinou novinkou, která se chystá ještě pro letošní rok. Připravuje se také závodní varianta C8.R, která se logicky odliší novými aerodynamickými prvky, včetně velkého přítlačného křídla na zádi, nebo odstrojeným interiérem..

Chevrolet Corvette je už léta dostupný v různých karosářských variantách. Pouze první generace byla výhradně kabrioletem, od té doby bylo vždy v nabídce kupé a kabrio s tím, že vybrané generace uměly nabídnout i kupé s odnímatelnými střešními panely, tedy tzv. targu. To platí i pro nejnovější generaci. Chevrolet každopádně nyní zvažuje, že by z Corvette udělal samostatnou značku, která by nabídla více modelů, zřejmě včetně SUV.